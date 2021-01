PlayStation 5 jest obecnie towarem deficytowym i jeszcze przez kilka miesięcy może się to nie zmienić. Są jednak gracze, którym udało się kupić nową konsolę Sony i chętnie widzieliby nieco więcej gier, szczególnie tych na wyłączność, które podobno są siłą marki PlayStation. Póki co sytuacja nie wygląda imponująco, wśród najbardziej oczekiwanych gier mających zadebiutować w pierwszym kwartale tego roku znajdował się Returnal. Znajdował się, ponieważ premiera została opóźniona.

Do tej pory utrzymywano, że Returnal zadebiutuje 19 marca. Tak się jednak nie stanie, twórcy potrzebują nieco więcej czasu na dopracowanie wszystkiego i w efekcie zdecydowano się wyznaczyć nową datę - 30 kwietnia. Nie jest to zatem ogromy poślizg, ale biorąc pod uwagę niewiele nowości na PlayStation 5 i taki będzie dla właścicieli tego sprzętu odczuwalny.

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.



See you in April! pic.twitter.com/xb6IBWJ5TQ