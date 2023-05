Modyfikacje komputerów głównie kojarzą się z wymianą podzespołów, ewentualnie dodaniem świecących milionami barw RGB elementów. Okazuje się jednak, że można pójść o krok dalej i zainstalować na komputerze… klamkę do drzwi.

Wydawać się może, że pecety mają w pewnym stopniu ograniczone możliwości personalizacji. Wszak producenci obudów dwoją się i troją, by dostosować “skrzynię” do gustów użytkowników, a jednocześnie zachować jak największą funkcjonalność. Jak natomiast udowodnił użytkownik kakos1997 na Reddicie, dodatkowego uroku pecetowi można dodać montując na jego obudowie klamkę do drzwi.

Komputer uruchamiany klamką

W jaki sposób użytkownik uruchamianego klamką komputera poradził sobie z montażem tego niecodziennego “przycisku” zasilania? Otóż zadanie okazało się całkiem proste, wymagało jednak kreatywności. Z wyłącznika zasilania oderwano przewody, które następnie umieszczono w klamce w taki sposób, aby przesunięcie jej ku dołowi wywołało kontakt przewodów. Tym sposobem internauta poradził sobie z dostarczeniem prądu przy użyciu klamki.

Przedsięwzięcie spotkało się ze skrajnymi opiniami w komentarzach. Dla wielu taki projekt stanowi zabawne rozwiązanie, a jego pomysłodawca jest chwalony z uwagi na kreatywność. Inni z kolei zauważają wady tego rozwiązania i zwracają uwagę na brak praktyczności. Najczęściej pojawia się argument dotyczący potencjalnego niebezpieczeństwa dzieci lub zwierząt będących w pobliżu (ciągłe poruszanie klamką).

Jak się zatem okazuje, przygotowanie podobnego rozwiązania w warunkach domowych nie powinno sprawiać trudności wśród osób zainteresowanych elektroniką. Pomijając dyskusyjną kwestię użyteczności tego rozwiązania, może ono stanowić ciekawy dodatek dla każdego, kto zechce wyróżnić się swoim unikalnym pecetem.