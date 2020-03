Od wczoraj napływają niepokojące wieści na temat Grupy Komputronik, właściciela jednej z najpopularniejszych sieci sklepów z elektroniką. Zarząd zapewnia jednak, że klienci, jak i partnerzy, mogą się czuć bezpiecznie.

Co się dzieje z Komputronik? Ma zapłacić 39 mln zł zaległych podatków

Leszczyński oddział poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję, zgodnie z którą Komputronik S.A. ma zapłacić około 39 milionów złotych zaległych podatków z okresu od marca do maja 2014 roku. Plus odsetki. Jest to wynik prowadzonej od pięciu lat kontroli skarbowej.

Decyzja nie jest prawomocna i Komputronik S.A. może się od niej odwołać, co zresztą zamierza zrobić. Zarząd Spółki twierdzi bowiem, że jest absolutnie niewinny i prowadzi w pełni uczciwą działalność. Takiego samego zdania – jak zapewnia – są niezależni doradcy podatkowi poproszeni o opinię. Decyzję UCS-u nazywa zaś „szokującą”, a także „rażąco bezpodstawną i zawierającą wiele błędów formalnych i proceduralnych”.

Zarząd Spółki Komputronik złożył wniosek o sanację

Postępowanie sanacyjne to nie upadłość. To proces, który jest szansą dla firmy działającej w skrajnie niekorzystnych warunkach gospodarczych. Zarząd zapewnia, że sanacja (i związane z nią działania reorganizacyjne) ma prowadzić do uzdrowienia Komputronik S.A i Komputronik Biznes sp. z o.o. Obie spółki poważnie ucierpiały w wyniku prowadzonej przez Urząd Celno-Skarbowy sprawy. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu:

Już na początku 2019 roku firmy ubezpieczeniowe istotnie zmniejszyły limity, rozpoznając wysokie ryzyko następstw decyzji urzędników skarbowych. (…) Obniżona dostępność limitów kupieckich, przeciągające się przez przeszło 5 lat kontrole podatkowe powodujące ograniczenie w dostępności zwiększonego finansowania, wpłynęły na obniżenie obrotów i mniej satysfakcjonujące niż planowano wyniki.

Wniosek został złożony 2 marca 2020 roku w celu ochrony interesów Spółki, jej pracowników, współpracowników i partnerów.

Komputronik uspokaja – klienci i partnerzy mogą się czuć bezpiecznie

Zarząd Spółki Komputronik jest pewny, że uda się uchylić decyzję leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zapewnia też, że podejmowane w tej sprawie kroki nie będą miały żadnego wpływu ani na sprzedaż, ani na prawa konsumentów. Zarówno obsługa sprzedażowa, jak i posprzedażowa będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach.

Pomimo przejściowych utrudnień Grupy Komputronik i złożeniu przez nią wniosku o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu bez przeszkód mogą korzystać z oferty Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o.

To powyżej to fragment jednego z oficjalnych komunikatów Grupy Komputronik. Z ich pełną treścią można zapoznać się tutaj i tutaj.

Aktualizacja 13:40

Pozytywna decyzja Sądu dla Komputronik

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział Gospodarczy zgodził się na przeprowadzenie sanacji spółek Grupy Komputronik. Ta decyzja pozwoli na normalne funkcjonowanie Komputronika i prowadzenie sprzedaży na dotychczasowych zasadach.

Źródło: Komputronik