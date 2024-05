Korzystasz z komunikatora ICQ? Jeśli tak, warto już rozglądać się za alternatywą – rosyjska firma DST zapowiedziała wyłączenie usługi. Kultowa aplikacja po 28 latach przejdzie do historii.

ICQ to jeden z pierwszych internetowych komunikatorów, który zadebiutował w 1996 r., umożliwiając użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym. Jego nazwa pochodzi od angielskiego wyrażenia "I Seek You", nawiązującego do idei nawiązywania kontaktów i znajdowania nowych znajomych online.

Mimo że popularność komunikatora znacznie zmalała na przestrzeni lat (w 2010 r. został on przejęty przez rosyjską firmę DST, będącej właścicielem VK), ICQ wciąż istnieje i oferuje nowe funkcje, takie jak rozmowy wideo i integracja z mediami społecznościowymi. Wkrótce ulegnie to zmianie.

Koniec komunikatora ICQ

Na stronie komunikatora pojawił się komunikat „ICQ przestanie działać od 26 czerwca”. Programiści nie podają powodów decyzji.

Z drugiej strony taka decyzja raczej nikogo nie powinna dziwić, bo komunikator i tak był zaniedbywany przez rosyjskich programistów. Serwis The Verge zauważył, że aplikacja już jakiś czas temu zniknęła ze sklepów Apple App Store i Google Play. W międzyczasie pojawiło się kilka ciekawszych alternatyw, które siłą rzeczy wyparły wiekowy komunikator.

Rosyjska firma VK sugeruje użytkownikom, aby przeszli na inne rozwiązania czatowe oferowane przez nią. Jeśli korzystacie z komunikatora i szukacie alternatywy, odsyłamy do artykułu z najlepszymi darmowymi komunikatorami internetowymi.

Źródło: The Verge, ICQ