Rozmowy tekstowe, głosowe, a także wideokonferencje. Udostępnianie zdjęć i innych plików. Bez opłat i często bez ograniczeń. Wszystko to dzięki darmowym komunikatorom internetowym.

Dziś rozmowy przez komunikator w dużej mierze zastąpiły typowe rozmowy telefoniczne, czy SMS-y. Nic dziwnego - w porównaniu z bardziej tradycyjnymi sposobami komunikacji, aplikacje dają wiele możliwości. Poza rozmową lub wysłaniem tekstu możemy też uczestniczyć w wideorozmowach, co wykorzystujemy zarówno prywatnie, jak i w pracy. Szczególnie od czasu pandemii koronawirusa i wraz z popularyzacją pracy zdalnej, komunikator internetowy stał się podstawowym narzędziem wielu z nas. Dziś postaramy się przedstawić najlepsze komunikatory na telefon i komputer. Dostępność na różnych urządzeniach to ważna cecha przy wyborze programu do komunikacji.

Komunikatory internetowe - najlepszy sposób kontaktu w XXI wieku?

Komunikatory internetowe towarzyszą nam od dawna. I chociaż nie narzekały na popularność, to ostatnio pojawił się czynnik, który jeszcze bardziej poprawił ich notowania. Oczywiście mowa tutaj o pandemii, przez którą niektórzy woleli, a inni musieli pozostać w domu. Szkoły przeszły na nauczanie online, a wiele firm zdecydowało się odesłać swoich pracowników do pracy zdalnej. To właśnie komunikatory internetowe w dużym stopniu odpowiadały za podtrzymywanie kontaktów formalnych, a także prywatnych, ze znajomymi czy rodziną.

Zostawmy jednak czasy lockdownów - aplikacje do rozmów online wciąż się przydają. Które najpopularniejsze komunikatory internetowe są najlepsze i godne polecenia W naszym zestawieniu każdy powinien znaleźć propozycję dla siebie. W formie listy proponujemy 10 komunikatorów - to zarówno aplikacje do pobrania, jak i te pozwalające na rozmowy online bez instalacji.

Najlepsze darmowe komunikatory internetowe

Znajdź najlepszy komunikator do pracy, do kontaktu ze znajomymi, nauki lub do gier

Komunikacja z wykorzystaniem sieci internetowej jest jedną z najpopularniejszych form wymiany informacji. Coraz częściej wykorzystujemy komunikatory internetowe do rozmów wideo, a nawet wysyłania sobie sporych plików.. W tym kontekście warto zobaczyć też zestawienie najlepszych programów do wideokonferencji.

Jeśli szukasz sposobu na komunikację w swojej firmie lub ze znajomymi, sprawdź nasze zestawienie. Wśród proponowanych komunikatorów internetowych znajdują się takie dedykowane do pracy lub nauki. Warto również nadmienić, że oddzielną podkategorią są też darmowe komunikatory głosowe dedykowane graczom. W dobie popularności rozgrywek online gracze poszukują nie tylko dobrych słuchawek gamingowych, ale też jak najwygodniejszych metod ich wykorzystania do komunikacji z towarzyszami zabawy.

Poniżej znajdziesz najbardziej godne uwagi, darmowe komunikatory internetowe do pobrania i dostępne online. Zwróć uwagę na funkcjonalności, łatwość obsługi, ale także dostępność na różne platformy. Dzięki temu skorzystasz z aplikacji na komputerze i telefonie, a może też na laptopie lub konsoli do gier. Szykuje Ci się rozmowa o pracę online? Zobacz jak wyglądać dobrze na kamerze online.

Skype - popularny komunikator wideo

Producent: Microsoft

Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Fire OS, Google Android, Apple iOS, Xbox, Android TV, Google TV i inne

Wersja językowa: polska

Darmowe komunikatory wideo to wciąż to skojarzenie. Lata mijają, konkurencji przybyło, ale Skype to nadal ta propozycja, której na naszej liście zabraknąć nie mogło. Należący do Microsoftu komunikator Skype często znajduje się na wyposażeniu standardowym komputerów, smartfonów, a nawet konsol do gier. Dostępność na wiele platform to ogromny plus. Jest nim też duża popularność - Skype jest znany od wielu lat, na całym świecie. Komunikator utożsamiany jest z możliwością prowadzenia rozmów głosowych oraz wideokonferencji (także grupowych) i chociaż Microsoft systematycznie stara się go zmieniać, to te funkcje niezmiennie pozostają tu najważniejsze.

Rozmowy można nagrywać, a także korzystać podczas ich trwania z opcji rozmycia tła czy ustawiania na nim różnych obrazów. Jest też poczta głosowa, opcja przekierowywania połączeń na smartfona oraz opcja kontaktowania z osobami, które nie mają Skype'a. Po uzyskaniu lokalnego numeru telefonu można połączyć się z użytkownikiem smartfona lub klasycznego telefonu, chociaż tu trzeba liczyć się już z opłatami. Wysyłanie smsów? Również dostępne. Poza tym Skype pozwala na wewnętrzną komunikację tekstową (także w ramach czatów grupowych), udostępnianie zdjęć i filmów czy integrację z Outlookiem. Komunikatora możemy używać na różnego rodzaju urządzeniach m. in. na komputerach i laptopach, konsolach Xbox One, tabletach, smartfonach, a nawet Amazon Alexa i Kindle Fire HD, czy w przeglądarce. Jeśli interesują Cię więc rozmowy online bez instalacji komunikatora internetowego - Skype będzie strzałem w dziesiątkę!

Microsoft Teams - komunikator dla pracujących w grupach

Producent: Microsoft

Systemy operacyjne: Windows, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS, iPadOS

Wersja językowa: polska

Microsoft Teams to druga obok Skype'a aplikacja rozwijana przez firmę z Redmond. W tym przypadku mowa o komunikatorze internetowym, który powstał z myślą o pracujących w zespołach w celu zwiększenia ich produktywności i ułatwienia wymiany informacji. Chociaż na starcie dostęp do Microsoft Teams mieli jedynie abonenci Office’a 365, z czasem udostępniono także darmową wersję i wielu użytkowników szybko przekonało się do niej przesiadając się chociażby ze Slacka. Pozwala na grupowe oraz indywidualne połączenia audio i wideo, komunikację tekstową czy przesyłanie plików, wszystko na czatach prywatnych lub grupowych.

Znaleźć można tu również opcję udostępniania ekranu, Microsoft Teams posiada także internetowe wersje programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Maksymalna liczba użytkowników dla darmowej wersji to 300 (czat może trwać przez maksymalnie 30 godzin pod rząd), przewidziana została także opcja zaproszenia gościa. Wśród zapowiadanych nowości są między innymi błyskawiczne ankiety.

Microsoft chce sprawić, by Teams uznano za najlepszdy komunikator internetowy. W tym celu amerykańska firma sięgnęła nawet po wsparcie najnowszej technologii. Mowa o inteligentnym chatbocie, w swoim działaniu zbliżonym do ChatGPT. Możemy go dodać do spotkania (chatu, grupy, wideorozmowy) i zasięgać u niego pomocy. Ponadto bot AI w Microsoft Teams może w mgnieniu oka zrobić sprawozdanie ze spotkania. Nie brakuje oczywiście integracji z pocztą Outlook, czy z Kalendarzem.

Polecamy nasz artykuł z poradami, jak skonfigurować Microsoft Teams i prowadzić ciekawsze wideokonferencje.

Facebook Messenger - nie tylko dla facebookowiczów

Producent: Meta Platforms

Systemy operacyjne: Windows, Google Android, Apple iOS

Wersja językowa: polska

Król darmowych komunikatorów internetowych. Wielu narzeka, wszyscy używają. Zwłaszcza na polskim rynku jest to pozycja, która wielu osobom przychodzi tutaj na myśl w pierwszej kolejności. Nawet jeśli sami nie korzystacie to zapewne znacie osoby, które nie potrafią się z nim rozstać, nawet mimo usilnych starań i namawiania do konkurencyjnych rozwiązań. Swojego czasu producent zdecydował się oddzielić komunikator od głównej aplikacji Facebook i ostatecznie chyba wyszło to na dobre. Dzięki temu osoby niezbyt zainteresowane dodaniem zdjęć, czy uczestnictwem w życiu swoich znajomych, także chętnie korzystają z tego komunikatora.

Messenger służy przede wszystkim do kontaktów ze znajomymi (pojedynczo lub w grupach) i przesyłania wiadomości testowych (z informacją, czy zostały odczytane), którą można wzbogacać o ogrom GIF-ów czy ikon emoji. Można też skorzystać z opcji przesyłania plików, wiadomości głosowych oraz wideorozmów czy opcji udostępniania lokalizacji. Aplikacja nie ogranicza się do listy obejmującej darmowe komunikatory na telefon, można korzystać z niej także na PC czy laptopie. Chociaż w ciągu kilku lat producent zdawał się mieć kilka wizji rozwoju aplikacji, ostatnio wszystko zdaje się iść już w jednym kierunku. Wśród ostatnich nowości najwięcej uwagi skupiał ciemny motyw oraz rozszerzone funkcje wiadomości głosowych. Facebook Messenger dostępny jest w przeglądarce i jako osobna aplikacja na wiele platform. Do plusów należy zaliczyć dużą bezawaryjność narzędzia - problemy techniczne zdarzają się bardzo rzadko.

Oo pewnego czasu Messenger był bardzo prostym komunikatorem internetowym. Z czasem funkcjonalności przybywało, choć obsługa wciąz jest równie intuicyjna. Dziś użytkownicy mogą wysyłać sobie naklejki, edytować zdjęcia, czy skorzystać z filtrów w czasie rzeczywistym w trakcie rozmowy wideo. Możliwe są też grupowe wideorozmowy, tworzenie czatów prywatnych, a kolejne nowinki są już na horyzoncie.

ZOOM - idealny do wideokonferencji i lekcji online

Producent: Zoom Video Communications

Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Android, Apple iOS, iPadOS

Wersja językowa: polski

“Lekcje na Zoomie” - takie hasło w czasie nauki zdalnej stało się znane wszystkim uczniom i ich rodzicom. Darmowy komunikator internetowy może zostać zainstalowany na niemal każdej platformie. Zoom jest prosty w obsłudze, a do tego działa sprawnie i szybko. Zaletą bez dwóch zdań jest wysoki poziom bezpieczeństwa podczas transmisji danych. Aplikacja sprawdziła się na tyle dobrze, że obecnie jest uznawana przez wiele osób za najlepszy komunikator do nauki i spotkań online. Mając na myśli “komunikator z niebieskim logo” niekoniecznie musi komuś chodzić o FB Messengera!

TeamSpeak - wygodny komunikator dla graczy

Producent: TeamSpeak Systems, Inc.

Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS

Wersja językowa: polska

Poza komunikatorami dedykowanymi zastosowaniom w pracy czy umożliwiającymi pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi wyróżnić trzeba także darmowe komunikatory głosowe do gier, które przydają się im się podczas rozgrywek sieciowych. Bazujący na architekturze klient-serwer, TeamSpeak to w tym kontekście jedna z najlepszych propozycji, zarówno pod względem funkcjonalności jak i poprawności działania. Umożliwia prowadzenie rozmów w formie grupowego czatu (w darmowej wersji liczba osób jest ograniczona), przy rozbudowanym systemie nadawania uprawnień oraz opcjach regulacji jakości dźwięku.

Można też przesyłać wiadomości i pliki (bezpośrednio lub ramach czatu grupowego). Możliwe jest skorzystanie z szyfrowania AES wszystkich danych na serwerze lub poszczególnych kanałów. Stosowna nakładka gwarantuje szybki dostęp do podstawowych opcji (np. regulacji głośności, listy uczestników rozmowy czy powiadomień), w związku z czym można skupić się na rozgrywce. Trzeba też wspomnieć, że twórcy dają dostęp do naprawdę wielu dodatków pozwalających na personalizację komunikatora.

Discord - komunikator dla wymagających graczy i dla profesjonalistów

Producent: Discord Inc.

Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS

Wersja językowa: polska

Jeśli nie TeamSpeak, to może Discord? To również komunikator dla graczy, którego twórcy nie boją się otwartej rywalizacji z wymienionym konkurentem. Jasno podkreślają, iż mają do zaoferowania więcej za mniej. Co do wydatków wypada się zgodzić, Discord jest bowiem całkowicie darmowy w pełnej funkcjonalności (nie trzeba opłacać serwerów dla większej liczby graczy). Poza tym podstawowe funkcje wyglądają podobnie, również za pomocą Discord można prowadzić rozmowy głosowe, a także przesyłać wiadomości i pliki. I tu nie brakuje opcji nadawania uprawnień czy prezentowania najważniejszych informacji w trakcie rozgrywki.

Niedostępną w przywoływanym konkurencie opcją długo była za to integracja komunikatora z YouTube Gaming oraz Twitch, a nie ulega wątpliwości, że fani gier zaglądają tam dość często. Również sam Discord nie narzeka na brak popularności. Twórcy chwalą się, że dzienne korzysta z niego kilkanaście milionów graczy.

Poza funkcjami dedykowanymi graczom, Discord sprawdza się też do kontaktów ze społecznością (np. dla muzyków, czy twórców kanału na YouTube). W ostatnich miesiącach furorę robi natomiast Midjourney. Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania efektownych, realistycznych grafik. Co ciekawe, interfejsem jest kanał na Discordzie. Pokazuje to, jak szerokie zastosowanie może mieć ta aplikacja. Discord jest też dostępny w przeglądarce, bez instalacji.

Google Meet - rozmowy online bez instalacji

Producent: Google

Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS

Wersja językowa: polska

Spadkobierca po Hangouts, Google Meet to chyba jeden z największych beneficjentów przywoływanej we wstępie pandemii. Wiele osób zostało zachęconych lub zmuszonych do zainteresowania się tym komunikatorem i przynajmniej część z nich szybko stwierdziła, że nie jest taki zły. Ba, są i tacy, którzy bardzo go sobie cenią. I w sumie trudno się dziwić. Google Meet to pozycja dedykowana głównie do rozmów wideo, na spotkanie można zaprosić (w interesującej nas tu darmowej wersji) maksymalnie 100 osób. Nie brakuje czatu, a więc można dzielić się plikami czy linkami z resztą uczestników.

Przewidziane zostały także opcję Udostępnianie ekranu oraz Napisy na żywo. Esteci mogą natomiast docenić Dostosowanie układu czy możliwość rozmycia lub zmiany tła. Google Meet działa także w przeglądarce internetowej.

Google Meet często jest wykorzystywany do współpracy biznesowej. Wystarczy zaprosić kogoś na spotkanie i przesłać mu dedykowany link. O ustalonej porze spotkasz się z tą osobą online. Funkcjonalności Meet łączą się z innymi usługami Google - Dokumentami, Gmailem, czy Kalendarzem.

WhatsApp - wielofunkcyjny komunikator internetowy

Producent: Meta Platforms

Systemy operacyjne: Windows, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS

Wersja językowa: polska

Kolejny z bardzo popularnych, a zarazem lubianych komunikatorów. Niewtajemniczeni mogą nie wiedzieć, że już od paru ładnych lat WhatsApp należy do Facebooka (a w zasadzie od niedawna do Meta Platforms), szczególnie się z tym nigdy nie afiszowano. Początkowo WhatsApp koncentrował się na wiadomościach tekstowych, ale rosnąca funkcjonalność doprowadziła swojego czasu (konkretnie w 2016 roku) do pojawienia się opcji wideorozmów i od tego momentu komunikator zaczął mocno atakować Skype'a.

Rozmowy tekstowe można prowadzić także w czatach grupowych (na ponad 200 osób) i przesyłać nie tylko tekst, ale też zdjęcia, wideo oraz dokumenty (do 100 MB). WhatsApp zapewnia łatwą obsługę dzięki integracji z książką adresową na smartfonie, posiada też opcję udostępniania lokalizacji i opcję synchronizacji czatów pomiędzy urządzeniami mobilnymi i komputerem.

Do zalet WhatsAppa należy wysoki poziom bezpieczeństwa. Szyfrowanie rozmów i możliwość włączenia prywatnego czatu to tylko niektóre udogodnienia pozwalające zachować prywatność.

Signal - bezpieczny komunikator

Producent: Open Whisper Systems

Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS

Wersja językowa: polska

Signal komunikator wypłynął na szersze wody dzięki wzmiance na jego temat, o jaką pokusił się Edward Snowden. Jeszcze większe wzięcie ma od momentu, w którym Facebook/Meta zaczął kombinować z zasadami polityki prywatności czym zniechęcił do swoich produktów pewne grono użytkowników. Bo Signal to komunikator, który od początku reklamowany był jako jedyna rozsądna opcja dla osób ceniących swoją prywatność.

Debiutował jako propozycja na urządzenia mobilne, z czasem lista platform znacząco się rozszerzyła. Funkcjonalność nie zaskakuje, Signal pozwala na wideorozmowy, rozmowy głosowe oraz przesyłanie wiadomości. Signal wykorzystuje szyfrowanie end-to-end, ma też opcję pozwalającą ustawić czas, po którym historia czatów zostanie bezpowrotnie usunięta.

Telegram - szybki i lekki komunikator

Producent: Telegram FZ-LLC

Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS

Wersja językowa: polska

Telegram też przejął część odpływających od produktów Facebooka/Mety, ale ostatnio jest o nim głośno także z powodu trwającej na wschodzie wojny. Tak, to rosyjski komunikator (założył go Pavel Durov), natomiast nie widać jego wielkiego bojkotu. Trzeba mieć to jednak na uwadze, choćby ze względu na prywatność danych. Komunikator jest bardzo popularny wśród osób rosyjskojęzycznych, czy w krajach na wschodzie od Polski. Aktualnie Telegram ma już 700 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Jego twórcy od samego początku akcentowali, że nastawiają się na prostotę, szybkość działania oraz bezpieczeństwo. Telegram oparty na chmurze pozwala przesyłać nie tylko tekst, ale również zdjęcia, filmy i różnego rodzaju pliki (w tym doc, zip i mp3) o wadze nawet 2 GB czy notatki głosowe. Możliwe jest tutaj tworzenie grup składających się nawet z 20 000 osób, a także ustawienie polecenia usuwania wiadomości po określonym czasie.

Oczywiście nie zabrakło szyfrowania, a także synchronizacji (co ważne, bardzo sprawnej) pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami, na których użytkownik korzysta z komunikatora. Można skorzystać nawet z opcji połączeń głosowych, ale pod tym kątem nieco lepiej wypadając inne z omawianych tu propozycji. Telegram, podobnie jak Facebook Messenger, skupia się na słowie pisanym. Chociaż jest obecnie znacznie bardziej rozbudowany niż w początkowym okresie swojego istnienia, wciąż pozostaje szybkim komunikatorem.

Wasz ulubiony komunikator za free?

Każdy użytkownik komputera może dziś skorzystać z jednego z wielu komunikatorów. Aplikacje mają zbliżoną funkcjonalność, choć są między nimi pewne różnice. A z jakich komunikatorów Wy korzystacie? Dajcie znać w komentarzach, zapraszamy do dyskusji.