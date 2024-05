Widzisz polubienia innych użytkowników w serwisie X? Wszystko wskazuje na to, że wkrótce to się zmieni. Nadchodzi drobna, lecz jakże istotna aktualizacja serwisu.

A więc to koniec. Twitter to oficjalnie X - wskazuje na to nowa domena. Zmian jest znacznie więcej, wszak platforma należąca do ekscentrycznego miliardera nieustannie ewoluuje. Oto nadchodzi nowa funkcja, która dotyczy prywatności użytkowników.

W ramach kolejnych znaczących zmian na platformie społecznościowej X, wprowadzono ograniczenie, które uniemożliwia użytkownikom wgląd w polubione posty przez innych. Zmiana ta, jak informuje Haofei Wang, dyrektor ds. inżynierii w firmie, ma na celu ochronę wizerunku publicznego użytkowników. Wiele osób powstrzymywało się od polubienia treści uznawanych za kontrowersyjne - podaje The Verge.

Zmiany na rzecz prywatności użytkowników

"Już wkrótce będziesz mógł polubić cokolwiek, nie martwiąc się o to, kto to zobaczy," zapewnia Wang. Początkowo nie było jasne, czy zmiana wpłynie na możliwość widzenia, kto polubił posty użytkownika, jednak Enrique Barragan, starszy inżynier oprogramowania w X, wyjaśnił wątpliwości. Użytkownicy nadal będą mogli zobaczyć, kto polubił ich posty i liczbę polubień, ale już nie będą mieli wglądu w polubienia innych użytkowników, ani w zakładki "Polubione" na profilach.

Ta zmiana stanowi część szeregu innowacji wprowadzanych przez właściciela X, który od przejęcia firmy wprowadził wiele zmian. Wśród nich znalazła się opcja Premium, która oferowała ukrywanie polubień jako płatną funkcję, usunięcie możliwości blokowania użytkowników oraz eliminacja nagłówków ze skrótów wiadomości.

To, jak wygląda aktualnie platforma Elona Muska diametralnie różni się od starego Twittera. Wobec tego warto zapytać, jak oceniacie zmiany na platformie X?

Źródło: The Verge, X