Dyskusje na temat zastąpienia abonamentu RTV nową opłatą na media publiczne nabierają tempa. Niektórzy politycy są zdania, że finansowanie mediów publicznych powinno być powiązane z podatkiem PIT.

Od miesięcy posłowie wydają się zgodni co do jednego – abonament RTV w obecnym kształcie nie ma sensu. Trwają już prace nad projektem ustawy o nowym sposobie finansowania mediów publicznych, ale nadal brakuje jednomyślności odnośnie tego, w jaki sposób pobierać nową daninę.

Co zamiast abonamentu RTV?

Pojawiały się już propozycje wprowadzenia opłaty, która byłaby doliczana do rachunku za prąd oraz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa (kwota miałaby być zależna od wysokości PKB). Są jednak również pomysły, aby abonament RTV zastąpić opłatą powiązaną z podatkiem PIT i CIT. Jej wysokość miałaby wynosić od 8 do 10 zł miesięcznie, ale niewykluczone, że obowiązywałaby nie na gospodarstwo domowe, ale każdą dorosłą osobę.

"Na razie nie wiadomo, czy to ma być formuła na zasadzie powiązania z podatkiem PIT w przedziale między 8, a 10 złotych, czy też bezpośrednio finansowanie z budżetu państwa, albo mix, bo takie pomysły też są. Możliwe jest bowiem częściowe powiązanie opłaty do PIT i CIT, a częściowe z budżetu. Czekamy teraz na to, co przedstawi ministerstwo, bo obecnie trwają wyliczenia" – powiedział w rozmowie z „Gazetą Prawną” poseł Piotr Adamowicz z KO.

„Gazeta Prawna” jednocześnie zwraca jednak uwagę na opinię Juliusza Brauna. Były prezes TVP jest zdania, że tego typu propozycję będzie niezwykle trudno przeforsować ze względów formalnych.

"To by było strasznie skomplikowane. Każdy by musiał w PIT wpisywać wiek, niepełnosprawność, bo z tym związane są zwolnienia. A to narusza zasady RODO, mówiąc w skrócie, a po drugie, tak skomplikowana operacja za nic by się nie opłaciła" – uważa Juliusz Braun optujący za finansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa.

Nowa opłata musi cechować się lepszą ściągalnością

Nie tylko niektórzy politycy, ale również eksperci mówią wprost, że zastąpienie abonamentu RTV nową opłatą ma główny cel. Chodzi o wprowadzenie takich przepisów, które zapewnią znacznie lepszą ściągalność opłat. Z ujawnianych danych wynika, że abonament RTV opłaca tylko 1/3 osób, na których ciąży taki obowiązek.

W tym miejscu warto dodać, że jednocześnie nie ma planów poszerzenia listy osób zwolnionych z uiszczania daniny na media publiczne. Wiadomo to dzięki odpowiedzi na interpelację, jaką do Ministerstwa Kultury skierowała niedawno poseł Joanna Mucha. Dokładną listę takich osób przedstawialiśmy w innej naszej publikacji.

Źródło: gazetaprawna, zdjęcie otwarcia: unsplash