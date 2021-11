Już prawie 600 tytułów można znaleźć w bibliotece gier z poprzednich generacji Xboxa, które zostały objęte wsteczną kompatybilnością. Niestety, okazuje się, że to by było na tyle.

Z okazji 20-lecia Xbox'a poinformowano, że 76 klasycznych tytułów z konsol Xbox oraz Xbox 360 zostało dodanych do wstecznej kompatybilności. Wśród gier znalazły się takie, jak F.E.A.R. oraz Max Payne. Było to dosyć niespotykane, z uwagi na to, że Microsoft miał już nie przenosić gier ze starszych Xboksów do katalogu Xbox One. Teraz kolejny raz pojawiła się informacja, że więcej tytułów już się nie pojawi, tym razem jednak na dobre.

Skąd taka decyzja?

Peggy Lo, która jest szefową ds. wstecznej kompatybilności Xboksa, poinformowała we wpisie blogowym, że firma nie doda już więcej nowych tytułów w ramach wstecznej kompatybilności. Wyjaśnieniem jest wyczerpanie możliwości prawnych, licencyjnych oraz technicznych.

Wasze ciągłe prośby o określone tytuły i ulepszenia zachęciły zespół ds. kompatybilności wstecznej do współpracy z oryginalnymi twórcami, w celu zachowania tysięcy gier z ponad czterech generacji konsoli Xbox. Chociaż nadal koncentrujemy się na zachowaniu i ulepszaniu formy graficznej gier, osiągnęliśmy granicę naszych możliwości wprowadzania nowych gier do katalogu z przeszłości, ze względu na ograniczenia licencyjne, prawne i techniczne.

Niestety, tym razem, głównie z uwagi na kwestie prawne, można przypuszczać, że mamy do czynienia z ostateczną decyzją. Jednak mimo tego, w blisko 600 tytułów z poprzednich generacji można bez problemu zagrać i zrobić sobie swoisty powrót do przeszłości.

Źródło: xbox.com