PlayStation 5 taniej w Polsce. Sony ogłasza wakacyjną promocję

Konsole do gier

Sony obniża cenę PlayStation 5 w Polsce w ramach wakacyjnej promocji. Tańsza konsola oraz akcesoria będą dostępne do 7 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Oto najważniejsze informacje.

Jeśli planowałeś lub planowałaś zakup konsoli PlayStation 5, to świetnie się składa, bo Sony przygotowało wakacyjną promocję w Polsce. Potrwa ona do 7 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Przygotowano zarówno wersje z napędem, jak i digital oraz specjalne zestawy z grami na start.

PlayStation 5 w promocji: pełna lista

PlayStation 5 Slim z dyskiem 1TB

PlayStation 5 Slim z dyskiem 1TB z dodatkowym kontrolerem DualSense

PlayStation 5 Slim Digital Edition

PlayStation 5 Slim Digital Edition z dodatkowym kontrolerem DualSense

PlayStation 5 Slim z dyskiem 1TB w zestawie z grą Call of Duty: Black Ops 6

PlayStation 5 Slim Digital Edition w zestawie z grą Call of Duty: Black Ops 6

Wakacyjna promocja dostępna jest w sieciach: MediaMarkt, Media Expert, RTV Euro AGD, Empik, x-kom oraz Sony Centre. Konsola PlayStation 5 Slim 1 TB z napędem zwykle jest dostępna za 2500 zł, ale teraz w dużych sieciach handlowych można ją znaleźć taniej o ok. 200 zł.

Gry na PS5

W co warto zagrać? Branża zachwala Death Stranding 2, które jest przecież dostępne aktualnie jedynie na PS5. Nadchodzące Ghost of Yotei również trafi początkowo na konsolę niebieskich. Do tych tytułów należy doliczyć również STALKER 2 na PS5 - zagramy jeszcze w tym roku.

Dostęp do konsoli będzie kluczowy w kontekście grania w GTA 6 w dniu premiery. Tytuł zadebiutuje pierwotnie na konsolach, a dopiero po jakimś czasie trafi na PC.