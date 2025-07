Jaka karta graficzna do grania w 2025 roku? Przygotowaliśmy zestawienie polecanych modeli, w którym znajdziecie propozycje z różnych segmentów cenowych - począwszy od tanich kart do grania, a skończywszy na topowych modelach z górnej półki.

Karta graficzna to kluczowy element komputera do gier – ma największy wpływ na wydajność w grach i jakość wyświetlanego obrazu. To od niej zależy płynność animacji, szczegółowość grafiki oraz możliwość grania w wysokiej rozdzielczości, np. 1440p czy 4K. Odpowiada też za obsługę nowoczesnych technologii, takich jak ray tracing czy DLSS/FSR/XeSS. Dlatego jeśli planujecie ulepszyć swój zestaw lub składacie nową konfigurację, wybór odpowiedniego GPU powinien być priorytetem.

Niedawna premiera nowych modeli kart graficznych NVIDIA GeForce RTX, AMD Radeon oraz Intel ARC znacząco wpłynęła na rynek, poszerzając ofertę dostępną w sklepach. Dla mniej doświadczonych użytkowników wybór odpowiedniego modelu może być teraz jeszcze trudniejszy. Co zatem wybrać? Przygotowaliśmy poradnik, który podpowie, na co zwrócić uwagę przy zakupie, oraz zaproponuje sprawdzone modele z różnych przedziałów cenowych.

Ranking kart graficznych 2025

Nowa czy stara karta graficzna?

Zakup karty graficznej może być trudnym zadaniem, zwłaszcza dla mniej doświadczonych klientów. W gąszczu różnych modeli i technologii łatwo się pogubić, dlatego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które pomogą w wyborze odpowiedniego sprzętu.

Przede wszystkim warto zainteresować się nowymi modelami, które oferują lepszą wydajność, wsparcie dla najnowszych technologii oraz szerszą funkcjonalność. Do takich zaliczają się karty graficzne z najnowszych serii: GeForce RTX 5000 (Blackwell), Radeon RX 9000 (RDNA 4) oraz Intel Arc B (Battlemage). To właśnie one powinny być głównym wyborem w przypadku nowoczesnych i wydajnych konfiguracji komputerowych.

W sklepach wciąż dostępne są również starsze konstrukcje, takie jak Radeon RX 6000 (RDNA 2) i RX 7000 (RDNA 3) czy GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace). Choć nie oferują już wszystkich najnowszych funkcji, często można je znaleźć w atrakcyjnych, obniżonych cenach. Dzięki dobrej relacji ceny do wydajności, mogą być one ciekawą opcją przy budowie tańszych zestawów (choć trzeba tutaj liczyć się z pójściem na kompromis). Warto jednak pamiętać, że z biegiem czasu modele te będą stopniowo znikać z oferty sklepów, ustępując miejsca nowszym rozwiązaniom.

GeForce, Radeon czy Arc?

Obecnie na rynku mamy trzech głównych producentów kart graficznych: NVIDIA (serie GeForce), AMD (serie Radeon) oraz Intel (serie Arc). Każdy z nich oferuje rozwiązania o różnych możliwościach, dlatego wybór odpowiedniego modelu zależy przede wszystkim od potrzeb użytkownika – inne karty sprawdzą się w grach, inne w pracy twórczej, a jeszcze inne w codziennym użytkowaniu.

Karty graficzne NVIDIA GeForce

Karty graficzne NVIDIA GeForce dla wielu są wyborem pierwszej kolejności. Nowe modele z serii GeForce RTX 5000 (Blackwell) oferują wsparcie dla DLSS 4, czyli najnowszej generacji technologii upscalingu opartej na sztucznej inteligencji, która znacząco zwiększa liczbę klatek na sekundę (a co ważne, gier wspierających technologię jest coraz więcej).



GeForce RTX 5090 kosztuje majątek, ale obecnie jest bezkonkurencyjną kartą graficzną jeśli chodzi o wydajność

Dużym atutem jest także znakomita obsługa Ray Tracingu i Path Tracingu, która zapewnia realistyczne oświetlenie i cienie w grach. Co więcej, karty GeForce są często bezkonkurencyjne w zastosowaniach profesjonalnych – świetnie sprawdzają się w pracy z aplikacjami do obróbki wideo, grafiki 3D czy projektowania, co czyni je idealnym wyborem dla twórców treści.

Jednym z potencjalnych minusów może być jednak nowy standard zasilania – 16-pinowe złącze, które wymaga odpowiedniego zasilacza lub adaptera. W sieci pojawiają się doniesienia o awariach związanych ze stopieniem złącza.

Karty graficzne AMD Radeon

Karty Radeon od AMD to coraz lepsza alternatywa dla osób szukających wydajnej, ale przystępnej cenowo karty graficznej. AMD zazwyczaj oferuje bardzo atrakcyjny stosunek ceny do możliwości, co czyni ich produkty ciekawym wyborem dla graczy, którzy chcą uzyskać dobrą wydajność bez nadmiernego obciążania budżetu.



Radeon RX 9070 i RX 9070 XT to jedne z najlepszych kart graficznych za ok. 3 tys. zł

Nowa seria Radeon RX 9000 (RDNA 4) pokazuje wyraźny postęp w kwestii Ray Tracingu – choć nadal nie dorównuje rozwiązaniom NVIDII, poprawa w tej dziedzinie jest zauważalna. Dodatkowo, karty Radeon wspierają technologię FSR 4 (FidelityFX Super Resolution), która działa podobnie do DLSS, zapewniając wyższą płynność przy zachowaniu dobrej jakości obrazu.

Warto jednak zaznaczyć, że w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak obróbka wideo, rendering 3D czy praca w zaawansowanych aplikacjach twórczych, karty Radeon zazwyczaj wypadają słabiej niż konkurencyjne modele GeForce, dlatego nie są najlepszym wyborem dla twórców treści.

Karty graficzne Intel Arc

Choć Intel Arc to wciąż nowość i nie cieszy się jeszcze dużą popularnością, producentowi udało się stworzyć ciekawe karty, szczególnie w średnim segmencie. Modele z serii Arc B (Battlemage) oferują wsparcie dla Ray Tracingu, technologię upscalingu XeSS (konkurencja dla DLSS i FSR), a także często wyposażone są w stosunkowo dużą ilość pamięci wideo, co może mieć znaczenie przy bardziej wymagających grach i zastosowaniach.



Karta graficzna Intel Arc B580 to zdecydowanie najlepsza propozycja w ofercie "niebieskich"

Karty graficzne Intel Arc, choć wciąż nie są zbyt popularne, coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na rynku. Modele z serii Arc B (Battlemage) oferują wsparcie dla nowoczesnych technologii, takich jak Ray Tracing oraz XeSS – autorskiego rozwiązania Intel do skalowania obrazu, konkurencyjnego wobec DLSS i FSR. Dodatkowym atutem jest stosunkowo duża ilość pamięci wideo (VRAM) w porównaniu do kart w podobnym przedziale cenowym.

W testach wydajności Arc potrafią osiągać konkurencyjne wyniki względem kart GeForce i Radeon, szczególnie w niższym i średnim segmencie. Warto jednak pamiętać, że ich wydajność może znacząco spadać w konfiguracjach z mniej wydajnymi procesorami, co ogranicza ich uniwersalność w tańszych zestawach.

Zainteresowanych porównaniami odsyłamy do naszego rankingu kart graficznych.

Ile pamięci powinna mieć karta graficzna w 2025 roku?

Pojemność pamięci VRAM (Video RAM) ma istotne znaczenie dla płynności rozgrywki, zwłaszcza w nowszych grach wykorzystujących wysokiej jakości tekstury, zaawansowane efekty graficzne czy technologie skalowania obrazu (takie jak DLSS, FSR czy XeSS). Wymagania w tym zakresie nadal rosną, dlatego warto dobrze przemyśleć wybór karty z myślą o przyszłościowej wydajności.

Do grania w rozdzielczości 1080p absolutnym minimum jest obecnie 8 GB VRAM, ale jeśli planujesz grać w bardziej wymagające tytuły lub chcesz, by sprzęt posłużył dłużej, lepiej celować w modele z 10–12 GB, a nawet 16 GB.

Dla rozdzielczości 1440p standardem stają się już karty z 12–16 GB, które pozwalają na płynną rozgrywkę bez przycięć i konieczności obniżania detali. Przyszłościowym wyborem będą karty z 18–24 GB VRAM.

W przypadku rozdzielczości 4K oraz zastosowań profesjonalnych (np. edycja wideo, tworzenie modeli 3D), warto rozważyć modele z minimum 18–20 GB VRAM. Najlepsze karty na rynku oferują obecnie nawet 24–32 GB, zapewniając spory zapas mocy obliczeniowej na nadchodzące lata.

Warto przy tym pamiętać, że sama ilość pamięci to nie wszystko – kluczowa jest także przepustowość, typ zastosowanej pamięci (np. GDDR7 vs GDDR6), a także architektura karty. Zbyt mała ilość VRAM może jednak szybko stać się wąskim gardłem, dlatego przy zakupie warto patrzeć nie tylko na teraźniejszą wydajność, ale i potencjał na przyszłość.

Przy wyborze konkretnego modelu warto też uważnie przejrzeć specyfikację, ponieważ na rynku często dostępne są wersje tej samej karty z różną pojemnością pamięci VRAM. Przykładem mogą być Radeon RX 9060 XT (8 GB i 16 GB) czy GeForce RTX 5060 Ti (8 GB i 16 GB) – różnice w ilości pamięci mogą znacząco wpływać na wydajność w bardziej wymagających grach. Z biegiem czasu różnica będzie się powiększać.

Zwróć uwagę na zasilacz i obudowę

Nowoczesne karty graficzne pobierają coraz więcej energii, dlatego przed ich zakupem warto zwrócić szczególną uwagę na posiadany zasilacz. W przypadku najnowszych modeli producenci coraz częściej stosują nową, 16-pinową wtyczkę zasilającą, która może wymagać odpowiedniego adaptera lub nowoczesnego zasilacza zgodnego ze standardem ATX 3.0. Równie istotne jest miejsce w obudowie – topowe konstrukcje wyposażone są w rozbudowane systemy chłodzenia, które skutecznie odprowadzają ciepło, ale jednocześnie zajmują dużo przestrzeni. Może się więc okazać, że takie karty nie zmieszczą się w mniejszych obudowach, co warto sprawdzić jeszcze przed zakupem.

Intel Arc B570 - najtańsza karta graficzna do grania

Intel Arc B570 to interesująca propozycja dla osób szukających możliwie najtańszej karty graficznej. Model ten często wypada lepiej niż konkurencyjne karty NVIDII i AMD w podobnym przedziale cenowym, oferując przy tym aż 10 GB pamięci VRAM, co stanowi istotny atut, zwłaszcza w nowych grach wymagających dużej ilości pamięci wideo. W typowych zastosowaniach karta zapewnia zadowalającą wydajność w rozdzielczości 1080p, umożliwiając komfortową rozgrywkę w większości tytułów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wydajność Arc B570 bywa nieprzewidywalna – karta gorzej radzi sobie w grach e-sportowych oraz tytułach silnie zależnych od mocy procesora, ponieważ jest bardzo czuła na obciążenie CPU. Co prawda producent oferuje wsparcie dla XeSS, jednak nadal niewiele gier w pełni korzysta z tej technologii.

Wybierając kartę graficzną Intela, należy też uwzględnić jej słabe strony. Warto pamiętać, że Arc B570 wymaga płyty głównej z obsługą PCI-Express 4.0 oraz aktywnej funkcji Resizable BAR (Re-Bar). Ponadto karta cechuje się dość wysokim poborem energii podczas gry, jak na tę klasę wydajności. Bez spełnienia tych wymagań karta może działać znacznie poniżej swojego potencjału, dlatego nie jest zalecana do bardzo starych komputerów.

Na rynku nie ma wielu modeli Arc B570, ale jednymi z ciekawszych są wersje ASRock Arc B570 Challenger OC oraz Sparkle Arc B570 Guardian OC. Oba modele wyposażono w dobre chłodzenie, które zapewnia stabilną pracę i przyzwoitą kulturę pracy. To dobry wybór dla graczy szukających możliwie najtańszej karty do grania, ale dysponują nowoczesną platformą sprzętową. Warto brać w cenie 800-900 zł.

NVIDIA GeForce RTX 5050 - tania karta graficzna do gier e-Sportowych

W segmencie około 1000 zł musimy liczyć się z pewnymi kompromisami. Najlepszą propozycją wydaje się GeForce RTX 5050 – najsłabszy przedstawiciel nowej generacji układów Blackwell. Karta ta umożliwia komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p, choć w bardziej wymagających tytułach konieczne będzie obniżenie ustawień graficznych. Warto również pamiętać o stosunkowo niewielkiej pojemności pamięci wideo – 8 GB to obecnie absolutne minimum, które z czasem może okazać się niewystarczające, zwłaszcza przy włączonej technologii DLSS 4 z funkcją generowania klatek.

GeForce RTX 5050 należy do energooszczędnych konstrukcji (wymaga podłączenia 8-pinowego zasilania), dzięki czemu generuje niewiele ciepła i nie wymaga rozbudowanego systemu chłodzenia. W sprzedaży dostępne są nawet bardzo kompaktowe modele z pojedynczym wentylatorem, które świetnie sprawdzą się w niewielkich obudowach typu ITX.

Warto rozważyć zakup modeli Gainward GeForce RTX 5050 Ghost lub Palit GeForce RTX 5050 Dual (to w zasadzie bliźniacze konstrukcje). Karty zaliczają się do najtańszych wersji GeForce RTX 5050, jednak wyposażono je w większe, wydajniejsze chłodzenie z dwoma wentylatorami - taki układ zapewnia niskie temperatury pracy, a przy tym cechuje się bardzo cichą pracą.

Radeon RX 9060 XT 8 GB - karta graficzna do grania w Full HD

Radeon RX 9060 XT w wersji 8 GB to budżetowa alternatywa dla "pełnej wersji" z 16 GB pamięci VRAM. Mimo mniejszej ilości pamięci karta wciąż bardzo dobrze radzi sobie w rozdzielczości Full HD, zwłaszcza w mniej wymagających tytułach, takich jak gry e-sportowe – w takich przypadkach różnica w wydajności będzie niewielka, a oszczędność w cenie zauważalna. To dobry wybór dla graczy, którzy szukają wydajnej, ale tańszej karty graficznej i nie planują grania w najbardziej wymagające tytuły przy najwyższych ustawieniach graficznych.

Warto jednak pamiętać, że 8 GB VRAM może okazać się ograniczeniem w przyszłości, szczególnie w nowych grach AAA, które coraz częściej wymagają większej ilości pamięci graficznej. RX 9060 XT oferuje wsparcie dla Ray Tracingu oraz technologii FSR 4, co pozwala na komfortową rozgrywkę także w bardziej zaawansowanych graficznie tytułach.

Decydując się na kartę z 8 GB VRAM, warto też rozważyć tańsze wersje niereferencyjne. Jedną z lepszych opcji jest Sapphire Pulse RX 9060 XT 8 GB, która łączy kompaktowe rozmiary, dobrą kulturę pracy i solidną wydajność, dzięki czemu świetnie nadaje się do mniejszych obudów i budżetowych konfiguracji. Do do działania karty wymagane jest podłączenie 8-pinowego zasilania.

Radeon RX 9060 XT 16 GB - dobra karta graficzna za 1500 zł

Jeśli macie nieco większy budżet, zdecydowanie warto dopłacić do karty Radeon RX 9060 XT w wersji z 16 GB pamięci VRAM. Karta graficzna świetnie sprawdza się w grach w rozdzielczości Full HD, oferując solidną wydajność nie tylko dziś, ale i w nadchodzących latach. Większa ilość pamięci sprawia, że karta będzie wolniej tracić na wydajności w przyszłości, szczególnie w nowych tytułach, które coraz częściej potrzebują więcej niż 8 GB VRAM.

Jedną z ciekawszych wersji Radeona RX 9060 XT 16 GB jest Gigabyte Gaming OC, który wyróżnia się dobrym chłodzeniem – karta utrzymuje stosunkowo niskie temperatury, a przy tym zachowuje dobrą kulturę pracy. Dodatkowym atutem są złącza wideo w najnowszym standardzie oraz niewielki pobór energii (konieczne jest podłączenie tylko jednej wtyczki zasilającej 8-pin).

GeForce RTX 5060 Ti 16 GB - dobra karta graficzna do 2000 zł

W segmencie do 2000 zł jednym z najlepszych wyborów będzie GeForce RTX 5060 Ti, koniecznie w wersji z 16 GB pamięci VRAM. Karta świetnie sprawdza się w grach w rozdzielczości 1080p, oferując wsparcie dla Ray Tracingu oraz technologii DLSS 4, co pozwala cieszyć się wysoką jakością grafiki i płynną rozgrywką. Model ten dobrze nadaje się także do zastosowań półprofesjonalnych – obróbki zdjęć, montażu wideo czy obliczeń AI, gdzie duża ilość VRAM i solidna wydajność w zadaniach akcelerowanych GPU robią różnicę. Na plus zasługuje również obecność trzech nowych złączy DisplayPort 2.1a, co zapewnia wsparcie dla nowoczesnych monitorów wysokiej rozdzielczości i odświeżania.

Dobrym wyborem będzie m.in. Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 lub Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III, dostępny także w nieco droższej wersji OC z fabrycznie podkręconymi zegarami i nieco lepszą wydajnością. Karta wykorzystuje wydajne, potrójne chłodzenie, które utrzymuje niskie temperatury i umiarkowany poziom hałasu. Do działania wymagane jest podpięcie 8-pinowej wtyczki zasilającej. Co ważne, jest to także jedna z najtańszych wersji RTX 5060 Ti 16 GB, co czyni ją wyjątkowo opłacalną propozycją w swoim segmencie cenowym.

Radeon RX 9070 - dobra karta graficzna do 2500 zł

Jeśli możecie dołożyć kilkaset złotych, AMD Radeon RX 9070 wydaje się dużo ciekawszą propozycją jako karta graficzna przeznaczona typowo do grania. Oferuje znacznie wyższą wydajność, która pozwala na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1440p, a w wielu tytułach nawet w 4K – dodatkowym atutem jest tu wsparcie dla technologii FSR 4, poprawiającej płynność i jakość obrazu. Producent przewidział 16 GB pamięci VRAM, które można uznać za przyszłościowe rozwiązanie.

Warto jednak mieć na uwadze, że RX 9070 wyraźnie traci wydajność przy aktywnym Path Tracingu, a w zastosowaniach kreatywnych, takich jak tworzenie treści czy zadania AI, ustępuje konkurencyjnym modelom NVIDII.

Ciekawym wyborem będzie XFX Swift Radeon RX 9070, wyposażony w autorskie chłodzenie, które nie tylko efektownie wygląda, ale również zapewnia wydajną i cichą pracę. W sprzedaży dostępne są warianty czarne i białe, co z pewnością zainteresuje osoby budujące estetyczne, dopasowane konfiguracje komputerowe. Do poprawnego działania karty wymagane jest podłączenie dwóch wtyczek zasilających 8-pin.

Radeon RX 9070 XT - dobra karta graficzna do 3000 zł

Radeon RX 9070 XT to wydajniejsza propozycja z oferty AMD, która zapewni bardzo dobrą płynność w rozdzielczości 1440p, a w wielu grach sprawdzi się także w 4K. Model ten obsługuje technologię FSR 4, co pozwala na dodatkowe zwiększenie wydajności. Na pokładzie znajdziemy 16 GB pamięci VRAM, co na pewno sprawdzi się w przyszłości.

Warto jednak pamiętać, że podobnie jak słabszy model, RX 9070 XT traci na wydajności przy aktywnym Path Tracingu i w zadaniach kreatywnych, takich jak edycja treści czy obliczenia AI, ustępuje nieco konkurencyjnym kartom NVIDII.

To bardzo ciekawa propozycja dla wymagających graczy. Najtańsze modele, takie jak XFX Swift Radeon RX 9070 XT czy Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT, kosztują około 3000 zł i wyposażone są w rozbudowane chłodzenie z trzema wentylatorami, co zapewnia niskie temperatury i akceptowalny poziom hałasu podczas pracy. Karty wymagają podpięcia dwóch wtyczek zasilających 8-pin.

GeForce RTX 5070 Ti - karta do grania z Ray Tracingiem

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti o obecnie najlepsza propozycja w segmencie do 4000 zł — praktycznie nie znajdziecie lepszej karty w tej cenie. Nowy model oferuje optymalną wydajność i spory zapas pamięci VRAM, co pozwala komfortowo grać w rozdzielczości 1440p. Dodatkowo zapewnia wysoką wydajność z aktywnym śledzeniem promieni, w tym Path Tracingiem.

RTX 5070 Ti sprawdzi się także znakomicie w obliczeniach AI oraz pracy twórczej, gdzie konkurencja wypada zauważalnie słabiej. Jeśli planujecie takie zastosowania, to zdecydowanie dobry wybór. Karta cechuje się także bardzo dobrym stosunkiem wydajności do poboru energii.

Choć pod względem opłacalności i innowacyjności karta nie jest najlepszym wyborem, tak naprawdę trudno znaleźć coś lepszego w segmencie do 4000 zł. Wybór modeli autorskich jest szeroki, a na szczególną uwagę zasługują modele Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S oraz Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S. Obie konstrukcje oferują wydajne chłodzenie z trzema wentylatorami, niskie temperatury, półpasywny tryb pracy oraz akceptowalny poziom hałasu, co czyni je dobrym wyborem w tej klasie cenowej. Warto jednak mieć na uwadze, że karty wymagają też podłączenia nowej wtyczki zasilającej 16-pin.

GeForce RTX 5080 - karta graficzna do grania w 4K

GeForce RTX 5080 to karta graficzna, która powinna zadowolić wymagających graczy gotowych na większy wydatek. Świetnie sprawdza się w rozdzielczości 1440p, nawet z włączonym pełnym Ray Tracingiem, a dzięki wsparciu DLSS 4 bez problemu poradzi sobie także z grami w 4K, zapewniając płynny obraz. Karta dobrze wypada również w zadaniach kreatywnych – oferuje wysoką wydajność w edycji wideo oraz zauważalny wzrost mocy w obliczeniach AI. Zastosowanie złączy DisplayPort 2.1b pozwala na obsługę najnowszych monitorów. Szkoda jedynie, że w tym segmencie producent zdecydował się na 16 GB VRAM, co może okazać się ograniczeniem w dłuższej perspektywie.

W przypadku tej klasy sprzętu nie warto przesadnie oszczędzać – ciekawym wyborem będzie MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC. Model ten nie tylko prezentuje się efektownie, ale też oferuje wydajne chłodzenie, które zapewnia niskie temperatury i cichą pracę wentylatorów, nawet pod obciążeniem. Karta wymaga podpięcia 16-pinowego zasilania.

GeForce RTX 5090 - najwydajniejsza karta graficzna do grania

NVIDIA GeForce RTX 5090 to obecnie najwydajniejsza karta graficzna na rynku, która nie ma realnej konkurencji w ofercie AMD czy Intela. Konstrukcja stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach – idealna do grania w 4K przy wysokim odświeżaniu oraz do profesjonalnych zastosowań, takich jak edycja wideo, grafika 3D czy zadania AI. Dzięki 32 GB pamięci VRAM, karta jest również bardzo przyszłościowa i bez problemu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi grami przez wiele lat.

GeForce RTX 5090 to sprzęt klasy premium, na który mogą sobie pozwolić jedynie najbardziej zamożni użytkownicy – ceny często sięgają kilkunastu tysięcy złotych. Wśród dostępnych modeli wyróżnia się ASUS ROG GeForce RTX 5090 Astral LC, czyli topowa wersja z fabrycznym chłodzeniem cieczą. Karta oferuje jeszcze lepszą wydajność niż standardowe wersje RTX 5090, a przy tym zapewnia bardzo efektywne chłodzenie. Dodatkowo producent zastosował system monitorujący obciążenie przewodu zasilającego (16-pin), co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Najlepsza karta graficzna do grania

Wybór odpowiedniej karty graficznej w dużej mierze zależy od indywidualnych preferencji oraz dostępnego budżetu. Trudno więc jednoznacznie wskazać jeden konkretny model jako najlepszy wybór dla każdego użytkownika. Warto pamiętać, że nie sztuką jest wybrać najdroższą kartę — kluczowe jest dopasowanie jej możliwości do własnych potrzeb.

W przypadku tańszych zestawów komputerowych dobrą propozycją będą modele Radeon RX 9060 XT oraz GeForce RTX 5060 Ti — koniecznie w wersjach z 16 GB pamięci wideo. Oferują one wsparcie dla najnowszych technologii i funkcji, a przy tym są na tyle wydajne, by zapewnić komfortowe granie przez najbliższe lata.

Jeśli natomiast planujecie złożyć bardziej wydajny komputer, warto zwrócić uwagę na kartę Radeon RX 9070 XT. To model, który łączy wysoką wydajność ze wsparciem dla nowych funkcji, a przy tym oferuje bardzo dobry stosunek ceny do możliwości, co czyni go rozsądnym wyborem w wyższej półce.