Heroes 3 przetrwa miliardy lat. I to bez wsparcia wydawcy

Heroes of Might and Magic 3 uchodzi za grę kultową w wielu kręgach, zwłaszcza polscy gracze darzą ten tytuł olbrzymią sympatią. Zaangażowana społeczność dała grze drugie, a może i trzecie życie. Za to polski sklep GOG dał grze “nieśmiertelność”.

Jeśli za miliard lat najdzie was ochota na to, by ulepszyć staw hydry w Heroes of Might and Magic 3, to teoretycznie będzie to wykonalne. Wszystko za sprawą polskiego sklepu GOG i jego najnowszej inicjatywy – GOG Preservation Program.

Co to jest GOG Preservation Program?

GOG Preservation Program ma sprawić, by klasyczne, kultowe gry “żyły wiecznie”. Jak twórcy inicjatywy chcą tego dokonać? Otóż GOG wykorzystuje własne zasoby, żeby zapewnić kompatybilność klasycznych tytułów z nowoczesnymi systemami. Słowem: trzeba tak sprytnie zmodyfikować starą grę, by dało się ją uruchomić na nowszych Windowsach. Taka produkcja otrzymuje specjalną odznakę "Good Old Game".

Aktualnie tyle gier jest w programie, a będzie jeszcze więcej

To nie są jedynie huczne deklaracje. Jak widać na załączonej grafice, słowa znajdują potwierdzenie w czynach. Kolejne tytuły zyskują “życie wieczne” i na długiej liście nie brakuje serii Heroes of Might and Magic. GOG jednak postanowił zaskoczyć graczy i zrobił coś spektakularnego.

Heroes 3 zapisany w 5-wymiarowym krysztale optycznym

GOG łączy siły z firmą SPhotonix specjalizującą się w rozwoju nowoczesnych technologii optycznego przechowywania danych 5D. Wszystko po to, by zapisać grę na specjalnym krysztale pamięci.

“Zaprojektowane z myślą o miliardach lat, są odporne na ekstremalne temperatury, promieniowanie i inne czynniki środowiskowe. Dzięki temu idealnie nadają się do archiwizacji ważnych danych, zapisów historycznych lub osobistych wspomnień, które muszą przetrwać dłużej niż konwencjonalne metody przechowywania” – czytamy w opisie produktu 5D Memory Crystals.

Jak to w ogóle działa? Dlaczego jest to nośnik 5D? Wynika to z faktu, że taki kryształ wykorzystuje dwa wymiary optyczne i oraz trzy współrzędne przestrzenne do zapisu w całym materiale. Do zapisu wykorzystuje się laser femtosekundowy, czyli taki, który generuje impulsy światła w czasie od kilku do kilkudziesięciu femtosekund – jedna femtosekunda równa się jednej biliardowej części sekundy.

W ten sposób tworzone są wgłębienia w szkle kwarcowym (krzemowym, krzemionkowym) co prowadzi do powstania nanosiatek. Zapisane w ten sposób dane mają przewidywaną trwałość 14 mld lat – zaznacza Arch Mission Foundation. Odczytuje się je za pomocą kombinacji mikroskopu optycznego i polaryzatora.

Można? Można!

I takiemu procesowi poddana została gra omawiana gra. Heroes of Might and Magic 3 przetrwa wszystko. Czyli okazuje się, że gry mogą żyć wiecznie i nie potrzebują do tego wiecznego wsparcia wydawców, jak próbują przekonać nas takie osobistości jak Yves Guillemot – dyrektor generalny Ubisoft.

Jaką grę chcielibyście zapisać na takim krysztale? Podzielcie się swoimi propozycjami w sekcji komentarzy.

Źródło: GOG