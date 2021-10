Microsoft wyjątkowo umiejętnie przeobraził żarty z wyglądu Xbox Series X w ciekawa kampanię reklamową swojej konsoli. Obok niej można będzie postawić identycznie wyglądającą mini lodówkę.

Xbox and Chill, można będzie zamówić mini lodówkę Xbox Series X

O gustach się nie dyskutuje, dla jednych Xbox Series X wygląda zdecydowanie lepiej niż konkurencja przygotowana przez Sony, są jednak i tacy, którzy design od samego początku porównywali do lodówki i to z negatywnym wydźwiękiem. Dla uważnie śledzących branżowe doniesienia temat nie jest nowy. Producent najpierw stworzył pełnowymiarową lodówkę w kształcie Xbox Series X, a później także mini lodówkę. Ta druga spotkała się z na tyle ciepłym przyjęciem, że zdecydowano się na masową produkcję.

Kilka wątpliwości jednak mieliśmy, głównie dotyczyły one ceny oraz dostępności urządzenia. Pojawiały się sugestie, że będzie ona mocno ograniczona. Okazuje się, że nie. Oficjalnie poinformowano, że mini lodówkę Xbox Series X można będzie kupić także w Europie i w Polsce.

Ile kosztuje mini lodówka Xbox Series X?

Rodzimy oddział Xbox ujawnił, iż zamówienia będą realizowane za pośrednictwem sklepu amazon.pl. Jeśli chodzi o cenę to póki co znamy jedynie tę obowiązującą na zachodzie, urządzenie zostało wycenione na 99 euro i 89,99 funtów w Wielkiej Brytanii. Regularna sprzedaż rozpocznie się najpewniej w grudniu.

Mini lodówka Xbox Series X została stworzona we współpracy z firmą Ukonic. Będzie promowana hasłem „Xbox and Chill”, posiada wbudowane diody LED i design do złudzenia przypominający Xbox Series X. Ma mieścić do 10 puszek napoju, chociaż nie sprecyzowano, o jakiej pojemności, a także posiadać dwie półki w drzwiach na małe przekąski. Na froncie umieszczono port USB do ładowania innych urządzeń.

