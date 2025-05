Zgodnie z oczekiwaniami, podczas Google I/O 2025 odbyła się publiczna prezentacja prototypu inteligentnych okularów z Androidem XR.

W trakcie prezentacji twórcy podkreślili swoje "ponad 10-letnie doświadczenie" w tworzeniu inteligentnych okularów. Google Glass ujrzały przecież światło dzienne w 2012, a rok później trafiły do sprzedaży.

Tak działa Android XR na okularach

Nowe okulary Google’a (na tym etapie nie mają jeszcze nawet swojej nazwy) mają wbudowany ekran, głośniki i kamerę. W przeciwieństwie do Google Glass wyglądają jednak jak dość zwyczajna para okularów, a nie rekwizyt skradziony z planu film sci-fi.

Android XR został zintegrowany z wirtualnym asystentem Gemini, więc okulary pozwalają na prowadzenie naturalnych rozmów ze sztuczna inteligencją bez konieczności sięgania po telefon. Dzięki kamerze AI rozumie otoczenie, więc można zadawać pytania na temat konkretnych obiektów np. wskazując na nie palcem.

Jeden z przytoczonych przez Google’a scenariuszy użycia zakłada wykorzystanie okularów jako osobistego tłumacza. Transkrypcja i tłumaczenie rozmowy wyświetlane jest tuż przed oczyma użytkownika.

Wbudowany ekran potrafi wyświetlać nie tylko tekst, ale i obrazy i aplikacje. Okulary mają pomóc chociażby w poruszaniu się po mieście dzięki możliwości wyświetlania Map.

Oczywiście okulary będzie można wykorzystać także do robienia zdjęć i kręcenia filmów.

Okulary Google’a będą dostępne w różnych wzorach

Jako że mowa o urządzeniu noszonym na twarzy, wielu potencjalnych użytkowników jest szczególnie zainteresowanych designem. Google pochwalił się nawiązaniem współpracy z firmami Gentle Monster oraz Warby Parker, które mają dostarczyć różne wariacje stylowych oprawek. Firma pomyślała także o możliwości użycia szkieł korekcyjnych.

Niestety okulary Google’a z Androidem XR raczej nieprędko trafią do sklepów. Na ten rok przewidziano jedynie stworzenie urządzenia referencyjnego, które ma trafić do programistów, by ci mogli już zacząć tworzyć aplikacje.

Jeśli chodzi o rynek konsumencki, Android XR w pierwszej kolejności trafi na gogle Samsunga ukrywające się pod kodowym oznaczeniem Project Moohan. Start sprzedaży ma nastąpić jeszcze w tym roku.