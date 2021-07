Konsole do gier

Nintendo Switch (OLED model) to, jak sugeruje nazwa, przede wszystkim zmieniony wyświetlacz. Co jeszcze przygotował tu producent i ile sobie za to zażyczy?

Nintendo Switch z ekranem OLED

O tym, że konsole Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite okazały się sukcesem wiadomo nie od dziś. Światło dzienne ujrzał właśnie kolejny model - Nintendo Switch (OLED model). To oficjalna nazwa, która wskazuje na najważniejszą cechę.

Nie dość, że wykorzystano tutaj technologię OLED to jeszcze zwiększono przekątną do 7 cali. Korzyściami powinny być przede wszystkim ładniejsze kolory i lepszy kontrast. Jednocześnie nie zmieniono rozdzielczości (wynosi 1280 x 720 pikseli).

Jakie zmiany przynosi Nintendo Switch (OLED model)?

Zaprezentowane urządzenie jest bardzo blisko spokrewnione z bazowym Nintendo Switch. Poza omówionym już wyświetlaczem zaoferuje więcej pamięci wewnętrznej (64 GB), szerszą podstawkę, a stacja dokująca będzie bogatsza o port LAN.

Nie należy upatrywać tutaj spełnienia się przecieków na temat Nintendo Switch Pro (wedle niektórych źródeł Nintendo SS). Podzespoły odpowiedzialne za wydajność pozostały bez zmian, czas pracy na baterii też ma być podobny. Oczywiście to samo należy mówić o konstrukcji oraz trybach działania - TV, Tabletop i Handheld. Posiadacze kontrolerów Joy-Con mogą być spokojni co do kompatybilności.

Cena Nintendo Switch (OLED model) nie zachęca

Co sądzicie? Ocena atrakcyjności nie powinna odbywać się bez uwzględnienia ceny. Ta została ujawniona. Za Nintendo Switch z ekranem OLED trzeba będzie zapłacić 349,99 dolarów. Przypomnijmy, że bazowy model został wyceniony na 299,99 dolarów, a więc tu różnica jest spora.

Sklepowa premiera Nintendo Switch (OLED model) odbędzie się w październiku.

