HyperX Chargeplay Clutch - w wersji zarówno dla tych grających na smartfonach, jak i na przenośnej konsoli Nintendo Switch. Już nie będziesz się martwił o rozładowanie baterii Twojej przenośnej platformy do gier!

Zwolenników mobilnego grania nie brakuje - i mówimy tu zarówno o rozgrywce za pomocą kieszonkowych konsol jak Nintendo Switch (chociaż właściwie mamy wątpliwości, czy to nadal konsola "kieszonkowa") jak i smartfonów. A granie na smartfonach rozwija się naprawdę nieźle, sam aktualnie poluję na promocje takich gier jak GRID Autosport, czy Danganronpa 2 czy w końcu Company Of Heroes. Jeśli szukacie ciekawych gier na smartfony, możecie zajrzeć do naszego zestawienia najlepszych darmowych gier na Androida, jak i topu najlepszych płatnych gier na Androida.

Można oczywiście od razu zainwestować w smartfon dedykowany graczom taki jak ASUS ROG Phone 3, ale zapewne wielu odbiorców może się odbić od ceny tego modelu. W takim wypadku warto sięgnąć po akcesoria, które pozwolą lepiej rozkoszować się mobilnym gamingiem.

Akcesoria HyperX dla mobilnych graczy

Ale do rzeczy - dziś mamy okazję przyjrzeć się dwóm ciekawym akcesoriom firmy HyperX- jedne przeznaczone jest dla graczy smartfonowych, a drugie dla posiadaczy Nintendo Switch. Na deser - gamingowe słuchawki HyperX.

HyperX ChargePlay Clutch (Mobile) - uchwyt do smartfonów z ładowarką

Uwaga na samym wstępie - to nie jest pad, w którym możemy umieścić smartfon. Nie ma tu żadnych dodatkowych przycisków czy spustów. To po prostu wygodny uchwyt z dołączoną ładowarką - umożliwia wygodniejszą rozgrywkę na smartfonie bez martwienia się o rozładowanie baterii.

To nie pad, ale niezwykle wygodny uchwyt z bezprzewodową ładowarką

Trochę meh? Otóż wcale nie, bowiem HyperX ChargePlay Clutch (HX-CPCM-U) oferuje bezprzewodowe ładowanie smartfona (certyfikat QI - oczywiście w modelach które to obsługują). Jeśli akurat twój model nie jest wyposażony w tę technologię nie martw się - możesz ładować smartfon podłączając go kabelkiem do uchwytu.

Bateria może być ładowana bezprzewodowo

Warto podkreślić, że wygodnie mocowana na magnesy bateria o pojemności 3000 mAh również może być ładowana bezprzewodowo! Sam uchwyt wyposażony jest w jedno gniazdko USB C do ładowania - po podłączeniu kabelka możemy ładować telefon bez dodatkowej baterii (która może się akurat ładować). Przez USB C możemy równocześnie ładować baterię, a USB typu A służy do połączenia bateria - smartfon. Każda sytuacja została przewidziana.

HyperX ChargePlay Clutch się oczywiście rozsuwa, dzięki czemu można w nim zainstalować smartfony o długości od 129 mm do 172 mm (5,1 – 6,75 cala). Same uchwyty mają otwory po obu stronach, dzięki czemu nie blokujemy dostępu do portów w smartfonie, a po drugiej stronie mają delikatną fakturę, dzięki czemu lepiej trzymają się dłoni.

Wymiary urządzenia z baterią to 175,7 x 100 x 59 mm, a waga to 233 g (bez baterii - 129 gramów). Wraz z urządzeniem otrzymujemy przewód USB C do A o długości 1,8 metra. Fajnie, że ktoś o tym pomyślał i nie dostarczył kabelka o mikroskopijnej długości.

HyperX ChargePlay Clutch Mobile - cena

Smartfon umieszczony w uchwycie obsługuje się komfortowo, nie ma potrzeby aby go wyjmować, by wykonać jakąś inną czynność. Dłuższe sesje giercowania na smartfonie stają się przyjemnością. Jeśli już musiałbym się do czegoś przyczepić, to do umieszczenia portów USB na górze urządzenia. Być może gwarantuje to łatwiejszy dostęp, ale połączenia za pomocą kabelka zdecydowanie bardziej estetycznie wyglądałoby gdyby porty umieszczono na dole. Cena HyperX ChargePlay Clutch to 289 złotych.

HyperX ChargePlay Clutch (Nintendo Switch) - mała rzecz, a jak cieszy

Ileż to razy bawiąc się którymś z hitów na Nintendo Switch kląłem na czym świat stoi, gdy niespodziewanie skończyła się bateria. Czasami zasilania nie starczało nawet na lot do Londynu, gdy leciałem tam wziąć udział w przedpremierowym jakiejś gry. Na domiar złego dłuższe granie na Pstryczku zawsze powodowało u mnie ból dłoni. Stosunkowe cienkie, oryginalne uchwyty Joy-Conów i ciężar konsoli robiły, niestety, swoje.

Tym większą niespodzianką okazała się dla mnie obudowa HyperX ChargePlay Clutch dla Nintendo Switch. Bo choć na pierwszy rzut oka sprzęt ten wydaje się nieco bardziej rozbudowanym uchwytem do konsoli, to jednak skrywa on znacznie większy potencjał, który niesamowicie podnosi komfort zabawy z konsolą spod znaku Mario i spółki.

Pstryczek z dostawką

Jak łatwo się domyślić, choćby rozszyfrowując samą nazwę urządzenia, HyperX ChargePlay Clutch to zmyślnie zaprojektowana przenośna ładowarka do Nintendo Switch. Czemu zmyślnie? Bo cała konstrukcja składa się tutaj z 3 części, które pozwalają zarówno na przyjemną, niczym nie zmąconą zabawę w trybie całkowicie przenośnym, jak i po ustawieniu konsolki na stole.





Główna część obudowy HyperX ChargePlay Clutch dla Nintendo Switch mieści więc w sobie baterię o pojemności 6000mAh co zwiększa czas gry średnio o jakieś 5 godzin. Do tego może służyć za ładowarkę, gdy nie korzystamy z konsoli. Wystarczy bowiem skorzystać z umieszczonego z tyłu obudowy wyłącznika (ze wskaźnikiem stanu akumulatora), by HyperX ChargePlay Clutch przestał pełnić rolę dodatkowej baterii, a był jedynie wygodnym uchwytem konsoli.

Oczywiście, do tego trzeba jeszcze podłączyć dwa pozostałe elementy, czyli mocowania dla Joy-Conów. Posiadają one jednak po dwa mocne, wbudowane magnesy więc spięcie ich z główną częścią obudowy to kwestia prostego przyłożenia. Wówczas pozostanie już tylko wsunięcie Pstryczka w tak powstały uchwyt i zabezpieczenie go z góry klapką z zatrzaskiem.





Różnice w komforcie zabawy jaką przynosi ze sobą HyperX ChargePlay Cluch można poczuć od razu. Koniec z wrzynaniem się cienkich Joy-Conów w dłonie, koniec ze zmęczeniem rąk - duże, gumowane, niemal idealnie wyprofilowane uchwyty załatwiły sprawę. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy nawet nie zauważyłem, gdy grając Animal Crossing: New Horizon, a później w Luigi’s Mansion 3 „pękło” mi bite 4 godziny. Ot, grało się tak przyjemnie, i bez żadnych męczących dolegliwości.

A pamiętacie jak mówiłem, że HyperX ChargePlay Clutch dla Nintendo Switch pozwala także na zabawę po ustawieniu konsolki na stole? Nie chodziło mi tu jedynie o fakt, iż główna część urządzenia wyposażona została w całkiem pokaźną, rozkładaną podpórkę. Okazuje się bowiem, że oba uchwyty Joy-Conów posiadają dodatkowe, otwierane prowadnice, w których bez problemu można stabilnie zamontować kontrolery. Po co? Ano po to by po złączeniu ze sobą uchwytów (znów na magnesy) można było korzystać z tak powstałego tworu jak ze zwyczajnego, ale za to niesamowicie wygodnego gamepada.

HyperX ChargePlay Clutch (Nintendo Switch) - czy warto kupić?

Jak dla mnie, maniaka wirtualnej rozrywki, HyperX ChargePlay Clutch dla Nintendo Switch okazał wyjątkowo przydatnym gadżetem. Właściwie jedyne czego mi tu brakuje to gniazda HDMI i możliwości podłączenia obudowy do telewizora. Dzięki temu zyskalibyśmy jeszcze jedną świetną funkcję zastępując raczej średnio udaną, oryginalną stacje dokującą.

Można też mieć drobne „ale” do braku oznaczeń na uchwytach pod Joy-Cony w jaki sposób prawidłowo się je rozłącza, bo dwie kolejne osoby nie zaznajomione z tematem próbowały je przełamać sugerując się luzami w połączeniu.

Jeśli kiedykolwiek mieliście podobne do moich, mało komfortowe odczucia podczas korzystania w Pstryczka, powinniście wziąć HyperX ChargePlay Clutch dla Nintendo Switch na celownik. Różnica potrafi być naprawdę kolosalna. Sugerowana cena detaliczna HyperX ChargePlay Clutch dla Nintendo Switch wynosi 289 zł.

HyperX Cloud Mix - kapitalne słuchawki dla gracza

Porządne słuchawki dla gracza - również mobilnego? Proszę bardzo - oto HyperX Cloud Mix. Możemy je podłączyć do komputera, konsoli czy urządzenia mobilnego za pomocą gniazdka mini-jack lub też bezprzewodowo przez Bluetooth (do 20 godzin pracy na baterii). Mamy tu aż dwa mikrofony (z czego jeden wbudowany, a drugi odłączany), a producent gwarantuje poprawność działania zestawu zarówno na urządzeniach mobilnych, pecetach, jak i konsolach Nintendto Switch, Xbox One X czy Playstation 4.

HyperX Cloud Mix - bardzo dobra jakość dźwięku

Te wokółuszne słuchawki wyposażone w dwukomorego przetworniki HyperX (dynamiczne o średnicy 40mm, z magnesami neodymowymi) oraz certyfikat Hi-Res Audio i oferują naprawdę solidną jakość dźwięku, a ważą tylko 260 gramów (275 z mikrofonem). Pasmo przenoszenia wynosi 10-40000 Hz, a impedancja 40 omów.

HyperX Cloud Mix - cena

Słuchawki te występują w dwóch wersjach kolorystycznych - stalowoszarej oraz różowego złota (Rose Gold). Cena HyperX Cloud Mix to około 700 złotych. Chcecie poznać więcej szczegółów? Zapoznajcie się z pełną recenzją słuchawek HyperX Cloud Mix na naszych łamach.

HyperX mobilnie, czyli dobra zabawa przede wszystkim

Można się spierać czy tego typu akcesoria jak HyperX ChargePlay Clutch do smartfonów i Nintendo Switch są nam potrzebne. Wszak dałoby się grać i bez tego. Pytanie tylko jak by się grało. Nie ma bowiem co zaprzeczać - trzymanie w dłoniach dużego telefonu przez kilkadziesiąt minut do najbardziej komfortowych czynności raczej nie należy.

A skoro tak to czemu nie uczynić mobilnego grania przyjemniejszym. I właśnie to próbuje robić Hyper dostarczając na rynek całkiem pomysłowo zaprojektowane urządzenia. Do Was, drodzy gracze, należy decyzja czy tego typu gadżety sprawią Wam frajdę.

Ocena HyperX ChargePlay Clutch (Mobile)

regulowany uchwyt do smartfonów 5,1 – 6,75 cala

bezprzewodowe (lub przewodowe) ładowanie smartfona i samej baterii

bateria instalowana na uchwyt magnetyczny

znacznie wyższy komfort grania na smartfonie

porty na górze urządzenia

dość wysoka cena

Ocena ogólna:

90% 4,5/5

Ocena HyperX ChargePlay Clutch (Nintendo Switch)

świetnie pomyślana konstrukcja - i do stacjonarnej, i do mobilej zabawy

bardzo dużo dodatkowego czasu zabawy na Nintendo Switch (nawet 5h więcej)

wygodne, łączone, gumowe uchwyty Joy-Conów mogące wspólnie robić za gamepad

wyjątkowo bezpieczny system dokowania konsoli



brak informacji na uchwytach Joy-Conów, że po ich podłączeniu nie należy całości wyginać (przez luzy moża pomyśleć, że ta konstrukcja się "łamie")

brak wyjścia HDMI i możliwości podłączenia obudowy do TV

spora waga może z czasem nieco nas zmęczyć

dość wysoka cena

Ocena ogólna:

90% 4,5/5

Ocena HyperX Cloud Mix

wysoki komfort użytkowania,

duże, miękkie, wygodne poduszki z ekoskóry

dobra izolacja od hałasów zewnętrznych

dość głębokie muszle słuchawkowe

solidny, metalowy szkielet

długie oplecione przewody

pozłacane wtyki

odłączany mikrofon na giętkim pałąku

mikrofon w obudowie

praca w trybie Bluetooth

wsparcie dla Hi-Res Audio

bardzo dobra jakość dźwięku

czyste i szczegółowe brzmienie

tony wysokie i niskie nie kłują w uszy

kontrola głośności w kablu

bardzo dobra jakość wykonania

przyciski na obudowie działają tylko w trybie Bluetooth

zbyt wysoka cena

brak welurowych padów w zestawie

Ocena ogólna:

86% 4,3/5

