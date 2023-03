Naukowcy z Uniwersytetu w Adelaidzie opracowali przepis na sałatkę złożoną ze składników, które można wyhodować na pokładzie statków kosmicznych. Dzięki niej astronauci otrzymają wszelkie potrzebne im składniki odżywcze.

Zastrzyk niezbędnych kalorii

Naukowcy z australijskiego Uniwersytetu w Adelajdzie symulowali mieszankę roślin uprawnych, które mogą być wyhodowane na pokładzie lecącego statku kosmicznego, mającą zapewnić optymalny zastrzyk kalorii i składników odżywczych dla astronautów podczas długiej misji (potrzeby astronautów w kosmosie różnią się od potrzeb ludzi żyjących na Ziemi). Badacze wykorzystali zalecane przez NASA wymagania żywieniowe dla astronautów, które ustalono w wyniku badań przeprowadzonych w 2011 roku.

Przewodzący badaniu profesor Volker Hessel oznajmił, że jego zespół stworzył model obliczeniowy mający przewidzieć najlepszą możliwą kombinację roślin, która uwzględniała ponad sto różnych upraw możliwych do wyhodowania w trakcie podróży kosmicznej, z użyciem na przykład hydroponiki. Ostatecznie wybór ograniczono do mniej niż dziesięciu upraw, biorąc też pod uwagę wielkość koniecznego obszaru uprawnego, konieczność użycia nawozów i wpływ jedzenia na astronautów (jego kolor, smak, teksturę, aromat i jak długo zachowuje ono świeżość).

Przepis na Kosmiczną Sałatkę

Kosmiczna Sałatka zawiera takie składniki jak: soja, mak, jęczmień, jarmuż, orzeszki ziemne, słodkie ziemniaki i nasiona słonecznika. Według badaczy taka kombinacja składników oprócz walorów odżywczych może promować też dobre samopoczucie wśród załogi. Zwrócono uwagę na to, by posiłek miał też potencjał do wspólnego spożywania podczas socjalizacji z pozostałymi astronautami.

Czterech ochotników spróbowało kosmicznej sałatki, a jeden doszedł do wniosku, że nie miałby nic przeciwko jedzeniu jej przez cały tydzień jako astronauta.

-Caroline Rivera-Osorio, członkini zespołu badawczego

Kolejne kroki zespołu badawczego będą się koncentrowały na optymalizacji metod uprawy wyselekcjonowanych podczas badania roślin, by efektywniej hodować je w kosmosie. Wykorzystane zostanie cyfrowe modelowanie, aby zaprojektować komory wzrostu i systemu wspierające wzrost roślin.

