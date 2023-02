Krakowskie Paradark Studio pokazało pierwszy materiał wideo promujący grę ExeKiller. Trudno wyciągać daleko idące wnioski co do końcowego sukcesu tego projektu, ale ciekawego klimatu z pewnością tu nie zabraknie.

ExeKiller, kolejna strzelanka z polski

Lista dobrych polskich gier dość szybko się rozrasta, nie dalej jak kilka dni temu pojawiły się imponujące dane na temat sprzedaży serii Dying Light. W gronie produkcji, które dopiero zadebiutują znajduje się natomiast ExeKiller. Jego twórcy z krakowskiego Paradark Studio właśnie pochwalili się pierwszym materiałem wideo, który zawiera fragmenty rozgrywki i daje całkiem niezłe wyobrażenie o tym, co będzie czekało na graczy.

Wedle oficjalnego opisu, ExeKiller to retro-futurystyczna gra westernowa z akcją osadzoną w postapokaliptycznym świecie. Gracze wcielą się w łowcę nagród przemierzającego świat, który po ogromnej katastrofie w całości przypomina pustynię. Jeśli dodać do tego retro-futurystyczny postęp technologiczny, już wyłania się ciekawe otoczenie. Przyjdzie w nim sporo czasu poświęcić na walki, ale wedle zapowiedzi istotne będą też prowadzone dialogi oraz wybory, do każdego celu mają prowadzić różne drogi. Zamiast otwartych starć można będzie postawić na podstęp czy hakowanie.

Wspomniany gameplay budzi wiele skojarzeń. Dla niektórych to trochę Cyberpunk 2077, dla innych Deus Ex, Fallout czy nawet Call of Juarez, co akurat z racji westernowych akcentów nie powinno dziwić. Rzućcie okiem i sami oceńcie, czy ExeKiller faktycznie mocno przypomina którąś z tych produkcji. Bierzcie jednak przy tym pod uwagę, że mówimy o wersji pre-alpha, a więc finalnie wszystko powinno prezentować się lepiej. Twórcy postawili na silnik Unreal Engine 5.

ExeKiller - gameplay

Kiedy można spodziewać się premiery ExeKiller?

Podoba się? Niestety, jeśli na pytanie odpowiadacie twierdząco, na premierę ExeKiller przyjdzie nam trochę poczekać. Dokładana data póki co nie została określona, przedstawiciele Paradark Studio wspominają ogólnie o 2024 roku.

Jeśli chodzi o platformy docelowe, to ExeKiller zmierza wyłącznie na PC. Karta gry pojawiła się już na Steam, można więc dodać ją do swojej listy życzeń i obserwować postępy w pracach.

Źródło: Paradark Studio