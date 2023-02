Przedstawiciele studia Techland pochwalili się wynikami sprzedaży serii Dying Light. I szczerze mówiąc, mają czym.

30 mln nabywców gier z serii Dying Light

4 lutego minie rok od premiery Dying Light 2 Stay Human. Na chwilę przed tym wydarzeniem Techland może świętować nie lada sukces, a mianowicie przekroczenie bariery 30 mln sprzedanych egzemplarzy. Dotyczy to obydwu gier z tej serii, a więc również pierwszego Dying Light. Do serii Wiedźmin jeszcze sporo brakuje, ale również Dying Light można już określać chlubą polskiego gamingu.

„Wspaniałe wyniki mówią same za siebie i potwierdzają sukces marki Dying Light. Mogliśmy osiągnąć to jedynie dzięki wspaniałej społeczności. Chciałbym skorzystać z tej okazji by podziękować wszystkim jej członkom za okazane wsparcie. Mamy ambitne plany, by nie tylko rozwijać i tworzyć nową zawartość do gry, ale chcemy również trafić do innych mediów i obszarów rozrywki.” - Oleg Klapovskiy, Chief Publishing Officer w Techland

Urodziny Dying Light 2 Stay Human z promocją i nie tylko

Mimo pewnym kłopotów na stracie związanych między innymi z review bombingiem, bardzo szybko stało się jasne, że Dying Light 2 Stay Human zostanie zapisany na konto sukcesów wrocławskiej ekipy. Koszty produkcji zwróciły się już po miesiącu, a więc od dawna projekt przynosi zyski.

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na zakup Dying Light 2 Stay Human, jest dobra okazja poszerzyć kolekcję o ten tytuł. Przygotowano bowiem promocję i to kuszącą, aktualnie Dying Light 2 Stay Human oferowany jest 50% taniej.

Techland zebrał wiele ciepłych komentarzy za wieloletni rozwój Dying Light i wiele wskazuje na to, że przy dwójce może być podobnie. Przez pierwszy rok obecności na rynku dostała sporo dodatkowej zawartości oraz poprawek i na tym wcale nie koniec. Rozkład jazdy? Ten na 2023 rok możecie zobaczyć na poniższej infografice. Kulminacyjnym punktem będzie premiera drugiego dużego DLC. O pierwszym, Bloody Ties, mogliście poczytać więcej w naszej recenzji. No chyba, że macie je już na stanie.



Kliknij, aby rozwinąć i powiększyć.

Wedle wcześniejszych deklaracji, Dying Light 2 Stay Human może liczyć na 5-letnie wsparcie. Planujecie zakup tej gry czy może już to zrobiliście? Jeśli tak, jakie macie wrażenia?

Źródło: Techland