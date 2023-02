Łowcy promocji znów będą mieli dobry tydzień. Epic Games Store pozwala bowiem zgarnąć dwie bardzo ciekawe gry za darmo.

Dishonored: Death of the Outsider i City of Gangsters za darmo

Niektórzy pamiętają jeszcze świąteczną akcję na Epic Games Store, w ramach której rozdano niemal 20 gier. Na początku stycznia też nie brakowało kuszących promocji, ale ostatnio serwowano nieco mniejsze produkcje.

Ten lekki marazm szybko się jednak kończy, bo dziś do oferty trafiają Dishonored: Death of the Outsider i City of Gangsters.

Obydwie gry każdy zainteresowany posiadacz konta na Epic Games Store może przypisać do swojej kolekcji za darmo. Czasu na skorzystanie z oferty jest sporo, można zrobić to tradycyjnie przez tydzień, w tym przypadku do 9 lutego do godziny 17:00 naszego czasu.

Darmowe gry od Epic Games w tym tygodniu mocno kuszą

Czy Dishonored: Death of the Outsider można określać mianem hitu? Raczej tak, dla wielu seria rozwijana przez Arkane Studios jest jedną z najlepszych w swoim gatunku. To trzecia część, nieco mniejsza niż poprzednie, ale równie udana. Średnia ocen na poziomie nieco ponad 80% (nie tylko u dziennikarzy, ale też wśród graczy) mówi sama za siebie.

Jeśli lubicie połączenie przygodowych gier akcji z elementami skradanek, to przy Dishonored: Death of the Outsider nie będziecie się nudzić. Ba, jest nawet szansa, że będzie to propozycja, dzięki której zaczniecie z tym typem rozgrywki sympatyzować. Pomoc Billie Lurk w dotarciu do celu, a zwłaszcza w eliminowaniu kolejnych oponentów na drodze do niego, daje tu mnóstwo frajdy. W sporej mierze z racji możliwości korzystania nie tylko z broni, ale również z nadnaturalnych mocy.

City of Gangsters to mniej znana propozycja, ale też znalazła swoich sympatyków. Głównie wśród ceniących gry strategiczne, bo właśnie do nich się zalicza. Przydaje się smykałka do biznesu, trzeba bowiem przekształcić skromną początkowo grupę gangsterów w siejącą grozę mafijną organizację, maszynkę do zarabiania pieniędzy.

Oczywiście w zdecydowanej większości bazując na nielegalnych działaniach, destylarnie i przemyt (akcja rozgrywa się w początkach prohibicji w USA), hazard, wysokoprocentowe pożyczki i korupcja to właśnie to, co tutaj się opłaca. Od czasu do czasu trzeba też przeciwstawić się konkurencji mającej zakusy do przejęcia miasta.

Źródło: epicgames