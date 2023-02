Razer DeathAdder V3 to najnowsza wersja jednej z najczęściej polecanych myszek dla graczy. Producent postarał się o kilka istotnych ulepszeń i prawdopodobnie stworzył coś, o czym wielu będzie marzyć.

Razer DeathAdder V3 – powrót legendy

To klasyka gatunku w nowym wydaniu. Kultowa myszka gamingowa, z której równie chętnie korzystają e-sportowcy i miłośnicy elektronicznej rozrywki w wydaniu domowym, doczekała się udoskonalonej wersji. Na rynku debiutuje Razer DeathAdder V3 – gryzoń wyposażony we wszystko to, co najlepsze, ale zachowujący przy tym tradycyjną, stonowaną stylistykę.

Sensor optyczny Focus Pro 30K zapewnia ultrawysoką czułość i szybkość. Pozwala na pracę w rozdzielczości do 30 000 DPI z zachowaniem 99,8 proc. precyzji, cechując się przy tym prędkością dochodzącą do 750 IPS i przyspieszeniem sięgającym 70 G. Do tego Motion Sync upłynnia ruchy kursora, Smart Tracking optymalizuje pracę pod kątem aktualnie używanej podkładki, a Asymetric Cut-off umożliwia precyzyjne ustawienie LOD (na 26 różnych poziomach).

Z kolei optyczne przełączniki Razera 3. generacji gwarantują błyskawiczną reakcję na klik (sygnał dociera w zaledwie 0,2 ms) i wysoką trwałość (na poziomie 90 milionów kliknięć). Wypada też wspomnieć o pięciu niezależnie programowalnych przyciskach, przewodzie Speedflex redukującym tarcie i upłynniającym ruchy oraz przyjemnej w dotyku konstrukcji. Co więcej, całość waży zaledwie 59 gramów – o 25 proc. mniej niż poprzedni model.

Ile kosztuje gamingowa myszka Razer DeathAdder V3?

Nowy Razer DeathAdder V3 został wyceniony na 79,99 euro. Do najtańszych więc nie należy, ale najpewniej sam gryzoń będzie uzasadniał tę cenę. Urządzenie dobrze też powinno komponować się z inną niedawno odświeżoną legendą – klawiaturą Razer BlackWidow V4 Pro.

Źródło: Razer