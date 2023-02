Kilkanaście lat po premierze pierwszego modelu z tej serii, wciąż cieszy się ona olbrzymią popularnością i bardzo dobrą sławą. Najnowszy wariant – Razer BlackWidow V4 Pro – także z miejsca stanie się marzeniem niejednego gracza.

Razer BlackWidow V4 Pro – bajerów to tu nie brakuje

Jedną z największych nowinek w modelu Razer BlackWidow V4 Pro jest pokrętło zwane przez producenta „Command Dial”. To wielofunkcyjny element sterujący, który ma 8 przypisanych akcji, a kolejne można zaprogramować. To między innymi przełączanie kart w przeglądarce, powiększanie okna czy zmiana rozmiaru pędzla w programie graficznym. O wybranej funkcji informuje kolor podświetlenia pokrętła.

Nie jest to jednak jedyny bajer, bo zaraz pod tym pokrętłem znajduje się 5 programowalnych klawiszy, którym funkcje można przypisać w oprogramowaniu Razer Synapse albo po prostu „w locie”. Mało tego, kolejne 3 klawisze makr zostały umieszczone wzdłuż krawędzi. Wreszcie, w prawym górnym rogu znajdziemy jeszcze rolkę i cztery przyciski do obsługi multimediów.

To, że mamy tu system Razer Chroma RGB nikogo nie będzie dziwić, ale warto wspomnieć, że w BlackWidow V4 Pro każdy klawisz jest indywidualnie podświetlany – wyraziście i jasno, dzięki przezroczystym nasadkom przełączników. Poza klawiszami podświetlana jest także sama klawiatura, a nawet przyłączana magnetycznie podpórka pod nadgarstki. Ta ostatnia – o czym warto wspomnieć – została pokryta pluszową skórą, dzięki czemu dłonie mają bardzo wygodne podparcie.

Gamingowa klawiatura mechaniczna dla entuzjastów

Było o bajerach, to czas przejść do rzeczy najważniejszych. Klawiatura Razer BlackWidow V4 Pro wykorzystuje najnowsze przełączniki mechaniczne tego producenta: zarówno Clicky, jak i Linear cechują się szybkim działaniem, wyczuwalnym klikiem i żywotnością przekraczającą 100 milionów kliknięć. Częstotliwość próbkowania na poziomie 8000 Hz, dwuwarstwowa pianka tłumiąca dźwięki wewnętrzne, podnóżki o dwóch kątach nachylenia, przelotowy port USB oraz obudowa z aluminium (5052) stanowią dopełnienie całości.

Klawiatura Razer BlackWidow V4 Pro wydaje się godną następczynią swoich poprzedniczek. Niestety wygląda na to, że przyjdzie nam zapłacić za nią jeszcze więcej pieniędzy. Sugerowana cena detaliczna w Europie wynosi aż 270 euro, co oznacza, że w Polsce może to być nawet 1500 złotych. Ci, którzy zdecydują się na zakup, pewnie nie będą żałować, ale tych, którzy będą musieli obejść się smakiem będzie zdecydowanie więcej.

