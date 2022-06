Szukacie karty graficznej w niskiej cenie? Kryzys na rynku kryptowalut może być dobrą okazją, aby zaopatrzyć się w nową kartę – na rynku pojawiła się masa pokoparkowego sprzętu w świetnych cenach.

To nie jest dobry czas na rynku kryptowalut. Wirtualne waluty tanieją w zastraszającym tempie - Bitcoin w ciągu kilku dni stracił 30% wartości, a Ethereum około 40%. Tak źle nie było od lat!

Górnicy wyprzedają karty graficzne z koparek kryptowalut

Kryzys wpływa także na opłacalność kopania kryptowalut – przy obecnym kursie oraz cenach energii elektrycznej, taki interes po prostu staje się nieopłacalny. Górnicy próbują jednak odzyskać część zainwestowanych pieniędzy i masowo wyprzedają karty z koparek kryptowalut.

Model Aktualna cena w serwisie eBay Cena w serwisie eBay 15 czerwca Cena w serwisie eBay 1 czerwca Różnica w cenie GeForce RTX 3090 Ti $1670 $1672 $1829 -9% GeForce RTX 3090 $890 $1265 $1438 -12% GeForce RTX 3080 Ti $850 $1000 $1134 -12% GeForce RTX 3080 12GB $840 $936 $959 -2% GeForce RTX 3080 10GB $641 $743 $899 -17% GeForce RTX 3070 Ti $505 $619 $710 -13% GeForce RTX 3070 $499 $544 $641 -15% GeForce RTX 3060 Ti $425 $470 $579 -19% GeForce RTX 3060 $339 $379 $424 -11% GeForce RTX 3050 $285 $296 $315 -6% Radeon RX 6950 XT $1200 $1270 $1600 -21% Radeon RX 6900 XT $778 $774 $875 -12% Radeon RX 6800 XT $570 $637 $767 -17% Radeon RX 6800 $568 $575 $655 -12% Radeon RX 6750 XT $545 $560 $511 10% Radeon RX 6700 XT $400 $410 $477 -14% Radeon RX 6650 XT $365 $372 $400 -7% Radeon RX 6600 XT $270 $309 $350 -12% Radeon RX 6600 $277 $274 $290 -5% Radeon RX 6500 XT $175 $159 $192 -17% Radeon RX 6400 $192 $170 $151 13%

W ostatnich dniach w serwisach aukcyjnych pojawiła się masa używanych kart graficznych w atrakcyjnych cenach. Nie brakuje nowiutkich modeli GeForce RTX 3000 czy Radeon RX 6000, które często są sprzedawane poniżej sugerowanej ceny producentów (ceny używanego sprzętu potrafią być niższe od cen w sklepach i to pomimo ostatnich obniżek). Powyżej znajdziecie zestawienie przygotowane przez redaktorów Tom's Hardware.

Takie oferty na pewno zachęcają do zakupu. Czy warto kupić kartę z koparki kryptowalut? Wszystko zależy od warunków pracy i jej stanu, ale nigdy nie możemy być pewni co do awaryjności sprzętu (dlatego też warto szukać ofert z gwarancją).

W ostatnich dniach ceny używanych kart Radeon RX 6950 XT spadły o 21%

Pokoparkowe karty graficzne mogą wywołać na producentów presję cenową

Okazuje się, że sytuacja może być poważniejsza niż nam się wydaje. Duża ilość tanich, używanych kart graficznych może mieć wpływ na rynek komponentów – część potencjalnych klientów będzie wolała zaryzykować i kupić używaną kartę w niższej cenie. To może oznaczać dalsze obniżki w sklepach.

Niebawem na rynku mają zadebiutować nowe generacje kart graficznych – czekamy na modele Intel Arc A, Radeon RX 7000 oraz GeForce RTX 4000. Jeśli nowe modele miałyby debiutować w wyższych cenach, część klientów pewnie będzie wolała pozostać przy tańszych modelach z obecnej generacji. Taka perspektywa też może wywołać presję na producentów sprzętu.

Źródło: Tom’s Hardware