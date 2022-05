Planowaliście zakup karty graficznej? Teraz jest do tego bardzo dobra okazja, bo nowe modele GeForce i Radeon mocno potaniały – ceny kart dla graczy już dawno nie były tak niskie.

Dobra karta graficzna do gier jeszcze do niedawna wiązała się ze sporym wydatkiem - w sklepach brakowało nowych modeli, więc sprzęt był oferowany w astronomicznych kwotach. Całe szczęście te czasy odeszły w niepamięć, a karty GeForce i Radeon są dostępne w coraz lepszych cenach.

Karty graficzne w coraz lepszych cenach

Serwis 3D Center opublikował nowy raport z cenami kart graficznych GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 w dużych niemieckich i austriackich sklepach. Trzeba przyznać, że informacje wyglądają bardzo obiecująco.

W ostatnich tygodniach obserwujemy utrzymujący się trend z obniżkami cen - modele GeForce RTX 3000 średnio są droższe już tylko o 6%, a Radeon RX 6000 średnio są droższe już tylko o 2% względem stawki sugerowanej podczas premiery. Już bardzo dawno nie było tak dobrej sytuacji na rynku GPU.

Podobny trend można zaobserwować też w polskich sklepach – coraz częściej można spotkać obniżki cen kart oraz gotowych zestawów komputerowych. Nie ma problemu, by kupić dobrą kartę graficzną za 2000 – 3000 złotych (podczas, gdy jeszcze kilka miesięcy temu zakup sensownego modelu graniczył z cudem).



Najtańsze wersje karty Radeon RX 6500 XT można kupić poniżej sugerowanej ceny

Które karty graficzne są najtańsze?

Średnia cen informuje o trendzie na rynku kart graficznych. Warto zwrócić jednak uwagę na ceny poszczególnych modeli, bo niektóre modele opłacają się bardziej od innych.

Model Sugerowana cena Realna cena Spadek względem 9 maja Radeon RX 6400 159 dolarów +2% +1pp Radeon RX 6500 XT 199 dolarów -19% -8pp Radeon RX 6600 329 dolarów -11% -8pp Radeon RX 6600 XT 379 dolarów -2% +3pp Radeon RX 6650 XT 399 dolarów +2% - Radeon RX 6700 XT 479 dolarów ±0 -11pp Radeon RX 6750 XT 549 dolarów ±0 - Radeon RX 6800 579 dolarów +35% -1pp Radeon RX 6800 XT 649 dolarów +22% -5pp Radeon RX 6900 XT 999 dolarów -12% -11pp Radeon RX 6950 XT 1099 dolarów +1% - GeForce RTX 3050 249 dolarów +12% -12pp GeForce RTX 3060 329 dolarów +12% -1pp GeForce RTX 3060 Ti 399 dolarów +21% -10pp GeForce RTX 3070 499 dolarów +12% -9pp GeForce RTX 3070 Ti 599 dolarów +8% -3pp GeForce RTX 3080 10GB 699 dolarów +12% -2pp GeForce RTX 3080 12GB 849 dolarów +5% -13pp GeForce RTX 3080 Ti 1199 dolarów -10% -6pp GeForce RTX 3090 1499 dolarów -2% -8pp GeForce RTX 3090 Ti 1999 dolarów -10% -5pp

Okazuje się, że niektóre modele kart GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3090 Ti, a także Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600 i Radeon RX 6900 XT można kupić nawet poniżej ceny sugerowanej przez producenta. Korzystanie wypadają też modele GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 12GB, Radeon RX 6400, Radeon RX 6600 XT, Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT, bo ich ceny w sklepach są bardzo zbliżone do cen sugerowanych podczas premiery.

Inne pytanie to to, czy rzeczywiście warto teraz kupować karty graficzne. Niedługo na rynku mają zadebiutować nowe generacje kart Nvidii (GeForce RTX 4000) i AMD (Radeon RX 7000). Na początku zapewne będą to modele z wyższej półki, więc niekoniecznie warto teraz kupować starsze, wydajniejsze konstrukcje. Wybór modeli ze średniej i niższej półki nadal jednak powinien być dobrą decyzją.

Źródło: 3DCenter, inf. własna