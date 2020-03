Najbliższe tygodnie mają przynieść premierę nowych, lepszych laptopów do gier. Intel i Nvidia planują zsynchronizować premierę, ale swoją odpowiedź szykuje też AMD. Będzie się działo!

Planujecie zakup nowego laptopa do gier? Jeżeli tak, to warto wstrzymać się z zakupem, bo niebawem na rynku mają pojawić się modele z nowymi procesorami i kartami graficznymi. Mamy przecieki czego i kiedy można się spodziewać.

Nowe, lepsze laptopy do grania na horyzoncie

Jakiś czas temu Intel zapowiedział 10. generację układów Intel Core dla wydajnych laptopów (Comet Lake-H). Według dotychczasowych przecieków, nowe modele będą tylko ewolucją obecnych układów Core 9. generacji (Coffee Lake-H). Spodziewamy się takiej samej liczby rdzeni/wątków i podbitego taktowania (to ma przekraczać 5 GHz), więc nie powinniśmy oczekiwać dużo lepszych osiągów.

Okazuje się, że w podobnym terminie mają zadebiutować też nowe karty graficzne Nvidii – usprawnione modele GeForce GTX 16 i RTX 20 z dopiskiem SUPER. Tutaj zmiany mają być konkretniejsze, bo rdzenie zaoferują więcej jednostek wykonawczych i zauważalnie lepszą wydajność.

Premiera nowych procesorów i kart graficznych to doskonała okazja do opracowania nowych laptopów do gier. I wiecie co? Jesteśmy pewni, że tę sytuację wykorzystają wszyscy najważniejsi producenci.

Warto poczekać z zakupem, nawet jeżeli nie chcesz modelu z nowymi częściami

Jak podaje serwis WCCFTech, powołując się na swoje zaufane źródła, producenci planują oficjalnie zaprezentować nowe modele 2. kwietnia. Zainteresowani zakupem będą jednak musieli poczekać trochę dłużej – sprzedaż takich modeli ma ruszyć 15. kwietnia.

Czy warto czekać na nowe modele? Oczywiście, nawet jak nie macie w planach zakupu takiego sprzętu. Wprowadzenie do oferty nowych konstrukcji może oznaczać przecenę starszych urządzeń. Mało tego! W podobnym terminie powinny pojawić się też konfiguracje z procesorami AMD Ryzen 4000 i kartami Radeon RX 5000.

Wygląda na to, że początek wiosny zapowiada się więc bardzo interesująco na rynku gamingowych laptopów… o ile sytuacji nie pokrzyżuje epidemia koronawirusa.

Źródło: WCCFTech

Czytaj więcej o laptopach do gier: