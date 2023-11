W najnowszej aktualizacji Gmaila na Androida, oznaczonej numerem 2023.11.12, wprowadzono dwie nowe funkcje. Szczególnie jedna z nich wydaje się być niezwykle użyteczna, gdyż ma na celu ułatwić radzenie sobie ze spamem.

Gmail jest jedną z najczęściej wybieranych darmowych skrzynek pocztowych. Jest szczególnie lubiana ze względu na niewielką ilość spamu. Korzystanie z Gmaila na telefonie może być jeszcze bardziej przyjemne, ponieważ Google wprowadza dwie ciekawe nowości.

Predykcyjna nawigacja wsteczna

Pierwszą z nowych funkcji jest predykcyjna nawigacja wstecz. Co ciekawe, nie wymaga ona faktycznego włączenia opcji Predykcyjnej nawigacji wstecz w ustawieniach programisty. Funkcja ta będzie dostępna jedynie na urządzeniach z systemem Android 14. Najlepsze zrozumienie jej działania zapewni poniższy film.

Przycisk rezygnacji z subskrypcji

Druga z nowości wydaje się być znacznie bardziej interesująca. Jest to funkcja, która ułatwi rezygnację z subskrypcji nadawcy promocyjnych masowych wiadomości e-mail. Co więcej, udostępni ona funkcjonalność, która do tej pory była dostępna jedynie w wersji internetowej Gmaila.

W wersji internetowej Gmaila, na górze każdej wiadomości e-mail, znajduje się opcja "Anuluj subskrypcję". Ta opcja pozwala na anulowanie subskrypcji niemal wszystkich promocyjnych wiadomości e-mail. W tym procesie czasami konieczne jest odwiedzenie strony internetowej nadawcy wiadomości e-mail, aby zrezygnować z subskrypcji. W przypadku aplikacji Gmail na Androida proces ten wygląda nieco inaczej. Zazwyczaj, aby zrezygnować z subskrypcji promocyjnych wiadomości e-mail, wystarczy przewinąć wiadomość w dół i znaleźć link do rezygnacji z subskrypcji w treści samej wiadomości e-mail. Gmail udostępnia także opcję "Anuluj subskrypcję" niektórych e-maili, ukrytą w menu z trzema kropkami. Ta opcja zazwyczaj automatycznie wysyła wiadomość e-mail z prośbą o rezygnację z subskrypcji.

Jednakże, z nową aktualizacją Gmaila na Androida, Google zdecydował się umieścić przycisk "Anuluj subskrypcję" na górze wiadomości e-mail, analogicznie do tego, jak to jest zrobione w wersji internetowej. Podobnie jak w przypadku wersji internetowej, Google czasami wyświetla wyskakujące okienko, które umożliwia przejście do strony internetowej nadawcy wiadomości e-mail, gdzie można zrezygnować z subskrypcji. To z pewnością zaoszczędzi trochę czasu na szukaniu przycisku rezygnacji z subskrypcji pod wiadomością e-mail, który zazwyczaj jest ukryty w małym tekście.

Jak to może działać? Najprawdopodobniej Google automatycznie skanuje e-maile w poszukiwaniu linku do rezygnacji z subskrypcji i umieszcza go w formie przycisku, który pozwoli Ci łatwo zrezygnować z subskrypcji. Nowość będzie pojawiać się stopniowo. Jeśli jej jeszcze nie macie, musicie poczekać.

źródło: techwar.gr