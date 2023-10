Po miesiącach testowania wersji deweloperskich oraz wydań beta, Android 14 doczekał się oficjalnej premiery. Niejako standardowo, początkowo nowa wersja systemu od Google będzie dostępna dla nielicznych użytkowników.

Testy systemu Android 14 trwały od lutego. Zgodnie z zapowiedziami, na swojej ostatniej konferencji firma Google pochwaliła się nowymi urządzeniami mobilnymi, a także omawianym oprogramowaniem. Proces wdrażania aktualizcji już się rozpoczął.

Android 14. Kiedy aktualizacja na Twoim telefonie?

Aby móc pobrać system Android 14 trzeba jednak dysponować telefonem Google. Na aktualizację załapał się Pixel 4a 5G oraz późniejsze propozycje tego producenta:

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Co ze smartfonami innych producentów? Każdy z nich będzie odpowiadał za aktualizacje we własnym zakresie. Historia uczy, że większość użytkowników będzie musiała uzbroić się w cierpliwość, w najbliższych tygodniach powinny pojawić się pierwsze harmonogramy. Jak co roku nowy Android będzie trafiał przede wszystkim na flagowe telefony.

Android 14. Co nowego?

Wśród najczęściej komentowanych i chyba najcieplej przyjętych funkcji wprowadzanych przez nowy system można wymienić trzy rozwiązania:

Obsługa Ultra HDR.

Opcja wykorzystania telefonu jako kamerki internetowej. O tym, w jaki sposób będzie to działać pisaliśmy w oddzielnej publikacji.

Niestandardowe tapety oparte na sztucznej inteligencji oraz niestandardowe skróty ekranu blokady.

Nie jest to jednak pełna lista nowych rozwiązań wdrożonych przez Google. Firma akcentuje, iż skupiła się na przygotowaniu oprogramowania, które będzie zapewniało większe bezpieczeństwo, a zarazem da dodatkowe opcje zarządzania i niespotykane wcześniej sposoby na wyrażanie swojego indywidualnego stylu.

Najważniejsze funkcje wprowadzane wraz z systemem Android 14 możecie zobaczyć na poniższym filmie.

14 najlepszych funkcji w Android 14