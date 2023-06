Darmowy i w pełni prywatny adres e-mail należy się każdemu, kto korzysta z Internetu. Dlaczego rzadko to dostrzegamy i jak nie zapłacić kolosalnej ceny za bezpłatną skrzynkę e-mail?

Zakładając pocztę email bardzo często naszym priorytetem jest dostępność wymarzonego loginu. I słusznie. Każdy Jan Nowak ma prawo zarejestrować adres, z którego nie musi korzystać jako janek 007. Elegancki login to jednak nie wszystko, a darmowa poczta elektroniczna może być także wygodna i bezpieczna.

Co to to jest darmowy e-mail?

Darmowe skrzynki e-mail to przestrzeń dyskowa, adres domenowy i oprogramowanie, z których możemy korzystać bez opłat. Odpowiadają one za przesyłanie wiadomości tekstowych oraz załączników.

Zakładając darmowy adres e-mail warto ustalić: ile miejsca dostaniemy na serwerze

jak duże mogą być pojedyncze wiadomości

czy istnieją limity ilości odbieranych i nadawanych wiadomości

jakimi danymi musimy zapłacić za darmową rejestrację

Warto też poszukiwać poczty wyposażonej w rozwiązania blokujące spam i szyfrowanie korespondencji. Od bardzo dobrej darmowej poczty elektronicznej możemy wymagać także intuicyjnego segregowania poczty oraz braku reklam.

Najlepsze darmowe skrzynki e-mail: Gmail: najdroższa darmowa poczta na świecie

Yahoo: duża darmowa skrzynka e-mail

int.pl: darmowy e-mail bez reklam

Poczta WP: darmowy e-mail dla zapominalskich

ProtonMail: darmowa i prywatna skrzynka e-mail

Tutanota: darmowy i anonimowy adres e-mail

Poczta Gmail

Poczta Gmail jest niczym najlepsza przyjaciółka w szkole. Dobrze znamy jej pazerną naturę, ale objawia ją ona z takim wdziękiem, że jesteśmy w stanie wybaczyć jej wszystko. Daje przecież tak dużo za niewinną rejestrację.

Problem w tym, że w przypadku poczty od Google niewinna rejestracja wymaga podania całej litanii danych osobowych. Są one wymagane przy zakładaniu Konto Google, którego posiadanie jest wymuszane podczas rejestracji adresu poczty Gmail.

Komunikat, od którego rozpoczyna się rejestracja poczty Gmail

W ten sposób nasza korespondencja nie tylko przestaje być anonimowa, ale zmienia się w wirtualnego szpicla. Dla Kont Google stosowane są bowiem skrypty śledzące. Służą one optymalizacji dostarczanego nam oprogramowania, ale także personalizacji propozycji reklamowych.

W zamian otrzymujemy skrzynkę e-mail o maksymalnej powierzchni dyskowej 15 GB i akceptującą załączniki nie większe, niż 25 MB. Przyzwoicie, szczególnie z szyfrowaniem end-to-end, ale konkurencja potrafi sprezentować nam dużo więcej.

Mocną stroną usług pocztowych Google jest bardzo dobry filtr antyspamowy oraz wygodne aplikacje pocztowe. Pozwalają one intuicyjnie zarządzać pocztą oraz korzystać z pozostałych usług Google Workspace. Od poczty Gmail możemy też oczekiwać dwóch ciekawych funkcjonalności. Wysyłając wiadomość możemy dodawać nielimitowaną ilość adresów nadawczych, a zakładając adres w domenie gmail.com, automatycznie tworzymy bliźniaka z końcówką googlemail.com.

Darmowa poczta Gmail: 15 GB powierzchni

załączniki do 25 MB

dodatkowe adresy nadawcze bez limitu

doskonały filtr antyspamowy

szyfrowanie end-to-end

konto jest jednocześnie zakładane w dwóch domenach: gmail.com oraz googlemail.com

intuicyjna aplikacja webowa i mobilna

integracja z Google Workspace

konieczność udostępnienia ogromnej ilości danych osobowych i zachowań użytkownika

Poczta Yahoo!

Darmowa skrzynka e-mail w domenie yahoo.com to usługa traktująca prywatność użytkownika podobnie jak Google, ale z mniejszym polem rażenia. Zakładając ją musimy liczyć się z obecnością skryptów śledzących, a nawet reklamami w aplikacji pocztowej.

W zamian za grabież prywatności dostajemy jednak dużo więcej niż od Google. W domenie yahoo.com zarejestrujemy skrzynkę e-mail o powierzchni dyskowej do 1TB i z możliwością przesyłania załączników o rozmiarach do 25 MB. Podstawowe funkcjonalności poczty możemy wspomagać dowolnymi usługami chmurowymi oraz integracją z portalami społecznościowymi.

Od Yahoo! nie otrzymamy w pełni prywatnej skrzynki e-mai, ale jest to mniejsze zło niż niż poczta Gmail. Nie zmusza do korzystania z kompletu usług dostawcy, a przy rejestracji wymaga tylko podania rzeczywistego numeru telefonu. Można go jednak wykorzystać do założenia wielu adresów i oprócz jednoznacznego wskazania lokalizacji użytkownika, niewiele on o nim mówi.

Darmowy e-mail Yahoo: 1 TB powierzchni dyskowej,

załączniki do 25 MB

funkcja modyfikacji adresu zwrotnego

możliwość konfiguracji w jednym programie pocztowym 50 dodatkowych adresów odbiorczych i 10 adresów nadawczych

aplikacja webowa oraz na urządzenia mobilne

automatyczna integracja z Google Drive i Dropbox

import kontaktów z portali społecznościowych

Poczta int.pl

Usługa pocztowa świadczona przez Interię w domenie int.pl bije na głowę oferty takich potęg pocztowych jak Gmail oraz Outlook. W zamian za wyklikanie daty sugerującej termin naszych narodzin dostajemy skrzynkę e-mail bez limitu powierzchni dyskowej i umiejącą posłać w świat załącznik o wielkości do 100 MB.

Pocztę w domenie int.pl możemy obsługiwać w aplikacji webowej lub mobilnej. Brakuje jej kalendarza oraz integracji z usługami chmurowymi i komunikatorami, ale pozwala użytkownikowi zakładać dodatkowe adresy w samodzielnie ustalanych subdomenach.

Poczta int.pl nie oferuje szyfrowania end-to-end, ale rejestracja nie wymaga podawania jednoznacznych danych użytkownika. Nie należy więc do szczególnie prywatnych, ale nie jest też szczególnie wścibska.

Darmowy e-mail int.pl nielimitowana powierzchnia dyskowa

załączniki do 100 MB

5 dodatkowych adresów w subdomenach pierwszego rzędu

niewielka ilość danych weryfikacyjnych i nieskomplikowana umowa

brak reklam

funkcjonalna aplikacja webowa i mobilna

Poczta WP

Popularną alternatywą względem globalnych dostawców darmowych adresów e-mail jest także Poczta WP. Jej użytkownicy dostają skrzynkę e-mail bez limitu powierzchni dyskowej i obsługującą wiadomości z załącznikami do 100 MB. Rejestracja nie wymaga podania prawdziwych danych osobowych, ale ich użycie jest opłacalne.

Zapomniane hasło do Poczty WP możemy otrzymać na pomocniczy adres e-mail lub SMSem (płatnym). Jeśli podane przy rejestracji dane kontaktowe przestały być aktualne nadal możemy potwierdzić swoją tożsamość i odzyskać pocztę.

Utratę danych do logowania utrudnia też usługa 1login od WP. Wiąże ona skrzynkę e-mail z kontami w serwisach Wirtualnej Polski, ale także chroni użytkownika. Dedykowana jej aplikacja pozwala kontrolować logowania oraz korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Aplikacja 1login do WP

Poczta WP nie jest prywatnym adresem e-mail. Nie sprzyja szyfrowaniu korespondencji tylko identyfikacji użytkownika. Mimo to jest lepszym wyborem niż poczta od Google. WP też śledzi nasze poczynania online i serwuje reklamy, ale na mniejszą skalę i oferuje w zamian lepsze parametry techniczne skrzynki e-mail.

Darmowa Poczta WP nielimitowana powierzchnia dyskowa

załączniki do 100 MB

integracja z usługą 1login od WP

funkcjonalna aplikacja webowa i mobilna

reklamy

Poczta ProtonMail

ProtonMail to szwajcarski zegarek wśród usług pocztowych. Tradycyjnie godny zaufania, bo robi to, co do niego należy: służy wymianie korespondencji e-mail i niczemu więcej. Oprócz tego jest genialnym konsensusem pomiędzy prywatnością, a użytecznością.

Skrzynka ProtonMail nie skanuje naszej korespondencji, kontaktów ani kalendarza i pozwala na wymianę zaszyfrowanej korespondencji elektronicznej. Możemy być też pewni, że wszystko w tej usłudze jest zgodne ze sztuką: otwarty kod źródłowy i szyfrowanie end-to-end wykorzystujące najwyższy standard kryptograficzny (256-bitowy AES).

Mimo to warto się zastanowić czy darmowy e-mail w domenie protonmail.com będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom. Decydując się na założenie adresu otrzymamy do dyspozycji 500 MB powierzchni dyskowej na pocztę oraz kalendarz i możliwość przesyłania załączników o maksymalnym rozmiarze 25 MB. Nie jest to dużo, a anonimowość nie jest kompleksowa.

ProtonMail nie szyfruje tytułu wiadomości oraz adresu nadawcy. Możemy używać protokołu szyfrującego, ale nadajemy wiadomość, której treść jest częściowo dostępna dla administratora zewnętrznej poczty.

Dużo istotniejszy jest jednak brak kryptograficznego zabezpieczenia dla listy kontaktów, kalendarza i połączenia z serwerem. Skrzynkę adresową można zabezpieczyć samodzielnie, korzystając z dodatkowego menedżera kontaktów, ale zasadniczo ProtonMail pomija je w szyfrowaniu i są one dostępne dla administratora poczty. Wymaga tego funkcja przypomnienia loginu i wymiany hasła, ale skutkiem ubocznym jest możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

Ostecznie prywatność użytkowników usług ProtonMail chroni tylko szwajcarska legislacja dotycząca obrotu powierzonymi danymi. Poczta jest hostowana właśnie w tym kraju i w skali świata jest to bardzo bezpieczna lokalizacja. Mimo to, jeśli ktoś liczy na opiekuńczą moc szwajcarskiego prawa w każdej sytuacji, to pomylił konto e-mail z kontem w banku:

rozwiń

Darmowa poczta ProtonMail: 500 MB na pocztę

załączniki do 25 MB

limit wiadomości dziennie

kalendarz

aplikacja webowa oraz mobilna

szyfrowanie end-to-end

szyfrowanie pomija listę kontaktów, kalendarz, tytuły wiadomości i adres IP użytkownika

E-mail Tutanota

Tutanota to najbardziej prywatna skrzynka e-mail, jaką możemy zdobyć bez opłat. Nie śledzi, nie skanuje wiadomości ani kalendarza i szyfruje wszystkie dane tworzone w trakcie korzystania z usługi pocztowej. Jej dostawca dostarcza też dodatkowych rozwiązań, które chronią użytkownika przed przypadkowym udostępnianiem danych.

Darmowa skrzynka e-mail na serwerze Tutatnota ma całkiem przyzwoite parametry. Dostajemy do dyspozycji 1 GB powierzchni dyskowej i możliwość przesyłania załączników o rozmiarach do 25 MB. Wśród darmowych skrzynek e-mail znajdziemy więcej, ale nie od konkurencyjnego ProtonMail i zdecydowanie bardziej anonimowo.

Rejestracja darmowego adresu e-mail Tutanota

W darmowej opcji możemy utworzyć adres w kilku domenach do wyboru (tutanota.com, tutanota.de, tutamail.com, tuta.io oraz keemail.me). Rejestracja jest uproszczona do minimum. Polega ona na ustaleniu loginu oraz hasła. Poczta Tutanota nie chce znać naszego numeru telefonu, alternatywnego adresu e-mail i nie jest zainteresowana bajkami na temat naszej daty urodzenia.

Woli dać nam dać coś od siebie:

Kod odzyskiwania nadawany przy rejestracji adresu pocztowego Tutanota

Kod odzyskiwania należy zachować, ponieważ Tutanota nie oferuje przypomnienia hasła w przypadku jego zagubienia. Tylko z powyższym kluczem możemy je samodzielnie zrestartować i bez niego utrata hasła oznacza pożegnanie z adresem, historią korespondencji, listami kontaktów i kalendarzem.

Szyfrowanie poczty Tutanota

Tutanota szyfruje wszystko: hasło, kalendarz, wiadomości z załącznikami, adres IP użytkownika. Stosuje przy tym unikalne rozwiązanie kryptograficzne. Łączy ono 128-bitowy protokół AES z 2048-bitowym RSA, które bywa oceniane jako skuteczniejsze, niż 256-bitowy AES. Dzięki temu nasze dane nie są możliwe do odczytania nawet z pozycji administratora.

Poczta Tutanota dba też o naszą anonimowość wszędzie, gdzie przypadkowo możemy się jej pozbyć. Na przykład skrzynka e-mail nie obsługuje protokołów IMAP i POP3. To zmusza do korzystania z aplikacji pocztowych Tutanota, ale nie bez powodu. Są one bezpłatne i znajdziemy odpowiednią dla systemu Linux, MacOS, Windows, Android oraz iOS.

W przeciwieństwie do większości zewnętrznych klientów pocztowych, oprogramowanie Tutanota uniemożliwia zachowywanie nieszyfrowanych danych w pamięci urządzenia. Możemy liczyć też jego intuicyjność, brak reklam i przede wszystkim na sprawną, pełnotekstową wyszukiwarkę, której indeks jest szyfrowany. Tej ostatniej funkcjonalności w podobnej formie nie dostarcza żadna darmowa skrzynka e-mail.

Darmowa poczta Tutanota: 1 GB powierzchni dyskowej

załączniki do 25 MB

szyfrowanie end-to-end

dostępne są szyfrowane aplikacje desktopowe oraz mobilne

brak reklam

hosting zasilany energią odnawialną

Gdzie założyć darmowego maila?

Istnieje mnóstwo powodów, dla których skrzynka e-mail od Google jest najwygodniejszą usługą pocztową na świecie. W końcu Gmail jest efektem intensywnej pracy milionów użytkowników, którzy codziennie poświęcają swoją prywatność i prawo do poufnej korespondencji na rzecz rozwoju tej usługi. Każdy, kogo poczta Gmail nie jest w stanie zachwycić łatwym do zapamiętania adresem, może zdecydować się na wsparcie swoimi danymi innych potrzebujących usługodawców. Z naszej prywatności chętnie skorzysta Yahoo!, ale także pominięta w zestawieniu poczta Outlook od Microsoftu. Nie warto też pomijać lokalnych usługodawców.

Poszukując darmowej skrzynki e-mail, która działa jak poczta elektroniczna, a nie wirtualny złodziej, powinniśmy sięgnać po usługę od ProtonMail lub Tutanota. Która z nich są lepsza, zależy jednak od osobistych preferencji. Tutanota oferuje poufność na poziomie pancernym, ale nie wspiera odzyskiwania danych dostępowych. Dla wielu internatów oznacza to ryzyko utraty korespondencji e-mail na skutek zapominalstwa. Jeśli nie możemy sobie na to pozwolić, bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie dla nas ProtonMail.