Zastanawiacie się nad wyborem nowego laptopa do gier? To się dobrze składa, bo na polskim rynku debiutuje nowa generacja kultowego modelu Lenovo Legion 5 – producent kusi szybszym ekranem, wyższą wydajnością i usprawnionym systemem chłodzenia, a także wsparciem technicznym VIP.

Lenovo Legion 5 do tej pory zaliczał się do jednych z popularniejszych laptopów do gier w Polsce. Czy nowa wersja ma szansę powtórzyć ten sukces? Bardzo możliwe!

Lenovo Legion 5 – laptop do gier ulepszonej wersji

Nowy Legion 5 też zalicza się do 15,6-calowych konstrukcji, ale producent zdecydował się na odświeżenie designu – mamy do czynienia z obudową wykonaną z wytrzymałej mieszkanki polimeru i talku, która jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej (Phantom Blue) i białej (Stingray White).

Kolejną nowością jest jest szybszy ekran, którzy docenią fani dynamicznych gier akcji. Dostępne konfiguracje obejmują ekran IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) lub WQHD (2560 x 1440 px) i odświeżaniu od 120 do 165 Hz. Zastosowany panel cechuje się wysoką jasnością (300 nitów) i bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów (100% pokrycia palety sRGB).

Gracze docenią klawiaturę Legion TrueStrike z wygodnym skokiem klawiszy oraz system audio obsługujący technologię 3D Nahimic Audio. Podobnie jak w poprzednich modelach, część złączy przeniesiono na tył obudowy (znajdziemy tutaj m.in. trzy porty USB 3.0, jeden port USB typ C, wyjście HDMI 2.1 oraz złącze sieciowe RJ-45).

Lenovo Legion 5 z procesorem Ryzen 5000 i kartą GeForce RTX 30

Nie zapomniano też o odpowiednich podzespołach, rzecz jasna w najnowszym wydaniu. Producent zastosował bowiem procesor AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB pamięci DDR4-3200 oraz kartę graficzną GeForce RTX 3060 (limit TGP 130 W). Możemy zatem liczyć na jeszcze lepsze osiągi (dodatkowym atutem jest tutaj technologia Lenovo Legion AI Engine, która pozwala na podkręcanie i dynamiczne przełączanie mocy między CPU a GPU w grach wykorzystujących znacznie większe zasoby).

Co ważne, nowy model Lenovo Legion otrzymał ulepszony system chłodzenia Coldfront 3.0, który ma lepiej radzić sobie z odprowadzaniem ciepła z komponentów, a przy tym cechować się cichszą pracą. Wbudowana bateria podobno wystarczy nawet na 7 godzin pracy urządzenia.

Lenovo Legion 5 – gracze otrzymają opiekę VIP

Nowy Legion 5 jest dostępny w sprzedaży - podstawowa konfiguracja kosztuje 5699 złotych, ale za lepsze wersje trzeba wydać już ponad 6000 złotych.

Wszystkie laptopy Lenovo Legion dostępne na polskim rynku wyposażone w karty graficzne Nvidia GeForce RTX 30 są objęte usługą Lenovo Premium Care – to specjalny pakiet serwisowy, który obejmuje m.in. lepsze wsparcie techniczne, prioretyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji komputera.

