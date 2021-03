Fanów anime nie brakuje. To głównie oni powinni uśmiechnąć się na widok fotela gamingowego, jaki został przygotowany przez Lenovo.

Fotel gamingowy dla fana anime

Jaki fotel gamingowy macie przy swoim biurku? Nawet jeśli sympatyzujecie z tego typu meblami, wątpliwe by była mowa o czymś z logo Lenovo. Mimo tego to właśnie ten producent pokusił się o coś naprawdę nietypowego. Chodzi o fotel inspirowany serią Demon Slayer (a głównie postacią Giyu Tomioka i jej haori). I to nie tyle o kolorystkę, co jeszcze bardziej rzucający się w oczy bok zawierający katanę w kaburze.

Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Aż tak daleko producent bowiem nie poszedł. Kabura faktycznie znajduje się przy fotelu, ale nie zawiera katany. Być może całość wypada przez to mniej imponująco, ale z pewnością znacznie bezpieczniej, no i zapewne była tańsza w przygotowaniu.

Shut up and take my money? Nie tym razem

Design to rzecz gustu, także w przypadku foteli. Jeśli przedstawiona propozycja Lenovo skradła czyjeś serce to jest jeszcze gorsza wiadomość niż wspomniany brak katany. Być może domyślacie się już, że dotyczy nawet nie ceny, ale dostępności.

Nie jest to bowiem mebel, jaki zostanie wprowadzony do sprzedaży. Przygotowano go na potrzeby japońskiego rynku, dodatkowo jedynie w celu promowania jednego z konkursów zorganizowanych przez tego chińskiego producenta. Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni będą mieli okazję wygrać pięć egzemplarzy.

Mimo wszystko, jak Wam się podoba? Bylibyście zainteresowani zakupem lub przynajmniej konkursem, gdyby odbywał się on i u nas?

