I od razu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o dosłowne połączenie się tych firm, ale o nawiązanie współpracy, na temat której pierwsze informacje pojawiły się już kilka miesięcy temu. Jej efektem będą, a w zasadzie już są, meble dla graczy. Oficjalne ogłoszenie współpracy i pierwsze prezentacje planowano na końcówkę stycznia i zrealizowano je bez opóźnień. Już teraz natomiast pierwsi klienci (ci z rynku chińskiego) mogą dokonywać zakupów.

IKEA x ASUS ROG collab announced in China yesterday.



It is a new line of furniture for gamers & esports players. More than 30 products were developed together, including chairs, desks, tables, accessories etc...



Not sure when it's launching worldwide.