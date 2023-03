Rząd chciał przejąć władzę nad naszymi telewizorami i pilotami. Tak zwane „lex pilot” zostało jednak odrzucone. To oznacza – przede wszystkim – że kanały od 1 do 5 nie będą zarezerwowane dla stacji Telewizji Polskiej.

Kanały od 1 do 5 dla TVP? Na szczęście jednak nie

Projekt „lex pilot” od początku wywoływał niemałe emocje. Największe kontrowersje wzbudzał pomysł, by kanały od 1 do 5 były z góry przypisane stacjom Telewizji Polskiej. Miały to być kolejno: TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info i TVP Kultura.

To właśnie ten pomysł został odrzucony w całości. Krótko mówiąc: wciąż będzie istniała pełna swoboda w kontekście tego, jakie kanały znajdą się na pierwszych pięciu pozycjach.

„Lex pilot” – w pozostałych punktach wywalczono kompromis

Operatorzy krytykowali również inną propozycję zawartą w „lex pilot”. Konkretnie tę dotyczącą nakazu oferowania wszystkich 16 wersji regionalnych TVP 3 (zamiast jednej, jak ma to miejsce obecnie), a także wielu innych kanałów Telewizji Polskiej. Równocześnie kanały Polsat, TVN, TV4 i TV Puls miały przestać być „obowiązkowe”.

Tutaj postawiono na kompromis. Lista kanałów obowiązkowych rzeczywiście zostanie rozszerzona, ale nieznacznie. Podstawowe stacje, które muszą znaleźć się w każdym pakiecie, to TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info, TVP Kultura, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls.

Projekt „lex pilot” zakładał również, że operatorzy będą musieli oferować kanały osobno (a nie tylko w pakietach). To także wywołało sprzeciw operatorów i ostatecznie rząd zdecydował się na rozluźnienie przepisu. Klientom nadal mogą być oferowane wyłącznie pakiety, ale już operatorzy będą mogli pozyskiwać kanały od nadawców osobno.

Źródło: Wirtualnemedia