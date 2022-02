Jaki dysk HDD wybrać? Dyski magnetyczne pomimo, że nie są tak szybkie jak SSD, to jednak oferują znacznie większą pojemność w bardzo atrakcyjnych cenach. W naszym zestawieniu polecanych HDD prezentujemy najciekawsze konstrukcje na rynku.

Dyski półprzewodnikowe SSD, coraz mocniej wypierają tradycyjne dyski twarde HDD (dyski magnetyczne), aczkolwiek takie modele nadal sprawdzają się w wielu zastosowaniach. Dyski magnetyczne oferują większą pojemność w przystępnej cenie i można je wykorzystać jako dodatkowy magazyn danych lub przestrzeń do zapisywania kopii zapasowych. Ich olbrzymią zaletą jest świetny stosunek ceny do pojemności i żaden SSD nie może się z nimi pod tym względem równać.

Ile trzeba zapłacić za dysk HDD? Podczas gdy dla SSD 1 czy 2 TB to wciąż duża pojemność za którą trzeba trochę zapłacić, to za HDD o pojemności 2 TB zapłacimy około 250 zł. Za dyski HDD o pojemności 6 TB aktualnie zapłacimy około 1000 zł, 8 TB około 1200 zł, a 16 TB około 1700 zł. Dla porównania, obecnie żaden konsumencki nośnik SSD nie zapewnia pojemności powyżej 10 TB.

Przygotowaliśmy zestawienie polecanych dysków, w którym znajdziecie najlepsze propozycje do najróżniejszych zastosowań – począwszy od codziennego użytkowania w komputerach stacjonarnych, przez magazynowanie danych w domowych serwerach NAS, a kończąc na profesjonalnych macierzach dyskowych dla wydajnych stacji roboczych i serwerów.

Jaki dysk twardy HDD? Oto polecane modele:

Jeśli równocześnie jesteś zainteresowany nośnikami SSD to nie omieszkaj zajrzeć do naszych zestawień polecanych SSD 2,5 cala oraz polecanych SSD M.2.

Na co zwracać uwagę przy zakupie dysku HDD?

Mimo rosnącego zainteresowania nośnikami SSD, na rynku nadal można spotkać ogromną ilość dysków HDD. Mało tego! Rynek ten się stale rozwija, a producenci oferują coraz wydajniejsze i coraz pojemniejsze modele. Na co zwracać uwagę przy wyborze dysku twardego?

Większość dysków HDD to modele typu 3,5 cala, ale można się spotkać także z mniejszymi modelami 2,5 cala do laptopów

Przy wyborze odpowiedniego modelu przede wszystkim warto zwrócić uwagę na takie parametry jak pojemność, ale też format i interfejs. To właśnie one w głównej mierze decydują, czy dany model będzie kompatybilny z komputerem, serwerem NAS czy innym urządzeniem. Większość dysków to 3,5-calowe konstrukcje pod SATA. Można jednak spotkać mniejsze 2,5-calowe modele do laptopów. W sprzedaży występują także profesjonalne nośniki korzystające z interfejsu SAS.



Przy konwencjonalnym sposobie zapisu (CMR) ścieżki są ułożone obok siebie, natomiast przy zachodzącej (SMR) nachodzą na siebie - otrzymujemy większą gęstość upakowania danych, ale dysk oferuje wyraźnie słabsze osiągi zapisu (foto: Western Digital)

Ważne są także informacje dotyczące specyfikacji danego dysku, a więc liczba talerzy, prędkość obrotowa, sposób zapisu czy bufor. Informacje te mogą mieć istotny wpływ na wydajność HDD. Lepiej wybrać modele o prędkości 7200 obr./min z większą pojemnością buforu, niż zwykłe, energooszczędne modele 5400 czy 5900 obr./min. Jeśli chodzi o sposób zapisu, lepszą wydajność zaoferują modele z talerzami korzystającymi z konwencjonalngo zapisu CMR (Conventional Magnetic Recording), niż gontowego SMR (Shingled Magnetic Recording). Niestety, na ogół oferują ją mniej pojemne modele.

W przypadku dysków do profesjonalnych zastosowań, producenci często stosują dodatkowe technologie usprawniające wydajność, efektywność energetyczną i niezawodność konstrukcji. Istotnym parametrem będzie tutaj również współczynnik bezawaryjnej pracy (MTBF), a także długość gwarancji producenta.

Toshiba P300 2 TB - tani magazyn danych do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 Toshiba P300 to jeden z najpopularniejszych modeli do standardowych, domowych zastosowań. Dysk może nie imponuje parametrami (chociaż zastosowano talerze o prędkości 7200 RPM z techniką CMR), ale nada się jako dodatkowy magazyn danych do przechowywania kolekcji zdjęć i filmów. Co ważne, zakup takiego modelu nie wiąże się z dużym wydatkiem – w popularnych sklepach z elektroniką model o pojemności 2 TB można kupić za jakieś 250 złotych. Najważniejsze cechy: Format dysku 3,5''

Pojemność 2000 GB

Interfejs dysku SATA III

Prędkość obrotowa 7200 obr./min

Pamięć podręczna dysku 64 MB

WD Black 4 TB - dobry dysk HDD do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 WD Black powinien zainteresować entuzjastów, którzy szukają wydajnego dysku talerzowego do przechowywania dużej ilości plików w domowym komputerze. Nośnik oferuje świetne parametry - to oczywiście konstrukcja o prędkości 7200 RPM (CMR) wyposażona w 256 MB pamięci cache, a przy tym wyróżnia się niezawodnością. Producent udziela na dysk 5-letniej gwarancji. W zestawie jest dodawane oprogramowanie Acronis True Image WD Edition, które ułatwi przygotowanie kopii zapasowej plików. Najważniejsze cechy: Format dysku 3,5''

Pojemność 4000 GB

Interfejs dysku SATA III

Prędkość obrotowa 7200 obr./min

Pamięć podręczna dysku 256 MB

WD Red Pro 6 TB - wydajny dysk HDD do serwera NAS Ocena benchmark.pl









4,5/5 Modele WD Red Pro zaprojektowano z myślą o serwerach NAS dla średnich i dużych firm. Sprzęt został dostosowany do obciążeń o wysokiej intensywności w stale pracujących środowiskach, a przy tym nadaje się do pracy w trybie ciągłym 24/7. Dodatkowym atutem jest tutaj system NASware 3.0, który poprawia działanie dysków w macierzach RAID. Co ważne, producent zastosował tutaj szybką konstrukcję z talerzami 7200 RPM i systemem zapisu CMR. Najważniejsze cechy: Format dysku 3,5''

Pojemność 6000 GB

Interfejs dysku SATA III

Prędkość obrotowa 7200 obr./min

Pamięć podręczna dysku 256 MB

Seagate IronWolf 8 TB - pojemny HDD do serwera NAS Ocena benchmark.pl









4,5/5 Modele Seagate IronWolf zostały stworzone z myślą o środowiskach NAS w przedsiębiorstwach – mówimy więc o dużych obciążeniach obejmujących wielu użytkowników. Nośniki korzystają z talerzy 7200 RPM (CMR). Technologia AgileArray poprawia niezawodność systemu, a do monitorowania parametrów można wykorzystać oprogramowanie IronWolf Health Management. Producent udziela na dysk 3-letniej gwarancji, a po rejestracji można skorzystać z usługi odzyskiwania danych. Najważniejsze cechy: Format dysku 3,5''

Pojemność 8000 GB

Interfejs dysku SATA III

Prędkość obrotowa 7200 obr./min

Pamięć podręczna dysku 256 MB

Niezawodność MTBF 1 200 000 h

Seagate Exos X16 16 TB - pojemny dysk HDD dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,5/5 Seria Seagate Exos X16 to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników – właściwie mamy do czynienia z dyskiem klasy korporacyjnej, gdzie istotną rolę odgrywa duża pojemność, ale też dobra wydajność i niezawodność sprzętu. Konstrukcja zapewnia bezawaryjną obsługę losowych obciążeń i rozproszonych systemów plików, a przy tym cechuje się poprawioną efektywnością energetyczną. Warto jednak zauważyć, że sprzęt nie należy do najtańszych - model o pojemności 16 TB to koszt około 1700 złotych. Najważniejsze cechy: Format dysku 3,5''

Pojemność 16000 GB

Interfejs dysku SATA III

Prędkość obrotowa 7200 obr./min

Pamięć podręczna dysku 256 MB

Niezawodność MTBF 2 400 000 h

Jaki wybrać dysk HDD?

Wszystko zależy od zastosowania takiego dysku. Jeśli planujecie dołożyć do komputera z szybkim nośnikiem SSD dodatkowy, pojemny magazyn danych, to w takiej sytuacji warto zastanowić się nad opłacalnymi modelami Toshiba P300. W przypadku serwerów NAS, które będą służyć do przechowywania dużej ilości danych, warto wybrać sprawdzone modele WD Red Pro lub Seagate Iron Wolf.

Jakie znaczenie ma liczba talerzy i głowic w dysku?

Im talerzy i głowic mniej, tym lepiej! Nowoczesne talerze potrafią na każdej stronie pomieścić ok. 500 GB danych, czyli jednotalerzowy dysk daje aż 1 terabajt. To naprawdę dużo! Dysk z mniejszą ilością talerzy jest też mniej skomplikowany mechanicznie, więc prawdopodobieństwo jego awarii jest o wiele niższe. W teorii taki dysk powinien również ciszej pracować.

Czy lepiej kupić dysk o większej prędkości obrotowej, czy większej pamięci cache?

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zakup dysku o większej prędkości obrotowej, która wyraźnie wpływa na polepszenie czasu dostępu do danych. Dziś zdecydowana większość producentów wyposaża swoje dyski w 32 MB pamięci podręcznej. Taka ilość jest całkowicie wystarczająca do większości zastosowań domowych.

Czy dyski do połączenia w RAID muszą być tej samej marki i serii?

To zależy od kontrolera. Te najprostsze integrowane na płytach głównych nie mają takich ograniczeń. Warto jednak pamiętać, aby dyski do RAID miały identyczną prędkość obrotową oraz pojemność. Jeśli zaniedbamy któryś z tych parametrów, macierz nie będzie pracować optymalnie.

Czy dysk powinien być dodatkowo chłodzony w komputerze?

W zdecydowanej większości przypadków nie musi. Większość obudów komputerowych jest tak zaprojektowana, że dyski twarde umieszczone są w przewiewnym miejscu. Swoistym „punktem alarmowym” może być przekroczenie temperatury 50 stopni Celsjusza – wtedy warto zastanowić się nad dodatkowym chłodzeniem w postaci wiatraczków montowanych wewnątrz obudowy.

Jaki jest najbezpieczniejszy (odporny na utratę danych) dysk?

Konkretnego modelu tak naprawdę nie da się wskazać. Klasyczne (talerzowe) dyski twarde są precyzyjnymi urządzeniami mechanicznymi, przez co są narażone na awarie. Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie danych, należy zastosować których z mechanizmów chroniących przed ich utratą. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie dysków twardych w macierz RAID-1. W takim wypadku awaria jednego napędu nie narazi nas na utratę danych.

Inną możliwością jest zakup wysokiej jakości (markowych) nośników SSD (np. Intel), które w swojej pracy nie wykorzystują żadnych elementów mechanicznych, przez co są dużo bardziej odporne na wstrząsy, uderzenia i wibracje. Trzeba jednak pamiętać, że technologia SSD cały czas jest intensywnie rozwijana i prawdziwie "godne zaufania" urządzenia „flash'owe” są dopiero na horyzoncie.

Niezależnie od tego jakiego nośnika używamy, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe najistotniejszych danych. Nawet sprzętowy RAID nie uchroni nas przed żadną awarią programową, czy przypadkowym usunięciem danych.