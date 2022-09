Nieczęsto mamy okazję pisać o AGD, ale takiej okazji nie moglibyśmy przepuścić. Podczas targów IFA 2022 firma LG pokazała nową linię lodówek, które możesz dostosować… do swojego nastroju.

LG MoodUP: lodówka w kolorze, jaki chcesz

Jeśli z nowinkami AGD jesteś na bieżąco, to kojarzysz pewnie rodzinę Samsung Bespoke – te lodówki mają wymienne fronty w różnych kolorach, dzięki czemu możesz sobie nimi bardziej lub mniej swobodnie żonglować. LG MoodUP robi to samo, tylko jeszcze sprytniej. To, czy robi to lepiej, pozostaje jednak sporną kwestią.

Zacznijmy jednak od początku. To, co wyróżnia lodówki LG MoodUP, to fronty, będące w rzeczywistości LED-owymi panelami. Dzięki temu, korzystając z aplikacji ThinQ na telefon, możesz zmieniać ich kolor, wybierając z 22 opcji dla górnej części i 19 – dla dolnej. Możesz też wybrać jeden z gotowych motywów, na przykład dostosowanych do konkretnego nastroju.

Panele migną też na powitanie, gdy się zbliżysz, a pulsującym światłem poinformują, że nie domknąłeś drzwi. Mogą też zsynchronizować się z muzyką, przekształcając kuchnię w dyskotekę.

Czy ma to sens?

Na dobrą sprawę ta synchronizacja z muzyką jest chyba jedynym sensownym rozwiązaniem. Kiepskim pomysłem może być przecież ciągłe świecenie i marnowanie energii, szczególnie w czasach, gdy jej ceny drastycznie się zwiększają (inna sprawa, że będzie to pewnie sprzęt kierowany do osób, które cenami akurat nie muszą się przejmować). Ostatecznie jednak dobra wiadomość jest taka, że faktycznie w każdej chwili można wyłączyć oświetlenie, by uzyskać tradycyjny, szarobiały wygląd.

Gdy tak myślę o tym projekcie, to… szkoda, że LG zamiast LED-owych paneli nie wybrało technologii E Ink. Kolory może i byłyby bledsze, ale za to marnowałoby się zdecydowanie mniej energii (ta potrzebna byłaby właściwie tylko do zmiany koloru). A co ty myślisz o tym rozwiązaniu? Podoba ci się pomysł na MoodUP?

