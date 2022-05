Nowe Roomby to kompromis pomiędzy wysoką wydajnością i obecnością nowoczesnych rozwiązań a możliwie niewygórowaną ceną. Sprawdź, co mają do zaoferowania urządzenia iRobot Roomba i5 oraz i5+.

iRobot Roomba i5 oraz i5+ to wyważone roboty sprzątające

Dzięki technologii Imprint Smart Mapping Roomby z serii i5 potrafią tworzyć szczegółowe mapy pomieszczeń i całego domu. Nie tylko pozwala im to skutecznie i szybko sprzątać, ale też tobie umożliwia precyzyjne zlecanie odkurzania w określonym punkcie mieszkania. Co ważne, iRoboty rozumieją mapy, które stworzyły – dzięki temu już na etapie zlecania wiesz mniej więcej, ile zajmie im wykonanie zadania, które im powierzasz. To też oznacza możliwość tworzenia szczegółowych harmonogramów pracy.

Gdy już nadchodzi czas działania iRoboty poruszają się wzdłuż równoległych linii. Dzięki zaawansowanym sensorom są w stanie skutecznie wyczyścić każdy fragment podłogi, niezależnie od tego, z czego jest wykonana. Równie dobrze radzą sobie z parkietem, wykładziną czy dywanem. Pozwala im na to 3-stopniowy system sprzątania, skutecznie zbierający zabrudzenia, także wzdłuż krawędzi i z narożników.

Atutem serii i5 jest ponadto technologia Aeroforce. Polega to na tym, że „poruszające się przeciwbieżnie szczotki główne mają bieżnikowaną, gumową powłokę” – jak czytamy w zapowiedzi. Jaka z tego korzyść? Ano taka, że na szczotkach nie osadzają się zabrudzenia, a przepływ siły ssącej jest zoptymalizowany. A gdy w trakcie pracy robotom skończy się energia, same udają się do stacji dokującej, by podładować akumulatory.

Skuteczne i sprytne – takie są nowe iRoboty

Model z plusem w nazwie ma dodatkowo w zestawie stację Clean Base – to zmyślne akcesorium, które służy nie tylko do ładowania robota, ale też opróżniania jego zbiornika na kurz i zabrudzenia. Ten automatyczny system z jednej strony zdejmuje z ciebie kolejny obowiązek, z drugiej zaś zapewnia maksymalny poziom higieny, zatrzymując 99% pyłków i pleśni, i nie dopuszczając do ich przedostania się do powietrza.

Obie nowe Roomby wykorzystują najnowszą wersję systemu operacyjnego iRobot. To oznacza dostęp do takich funkcji jak Child & Pet Lock (ochrona przed przypadkowym uruchomieniem przez dziecko lub zwierzaka), Nie przeszkadzać (zakaz uruchamiania robota o określonych porach) czy szczegółowo ustalane programy sprzątania dla każdego pomieszczenia z osobna.

Roboty Roomba i5 oraz i5+ już w Polsce. Ile kosztują?

Urządzenia iRobot Roomba i5 oraz i5+ trafiły na polski rynek. Ich dystrybutorem jest firma DLF, która ogłosiła, że:

iRobot Roomba i5 kosztuje 1999 zł

iRobot Roomba i5+ kosztuje 2999 zł

A zatem podobnie jak specyfikacją, tak i ceną seria i5 plasuje się pomiędzy i3 a i7.

Źródło: DLF, iRobot