Oto Bespoke Jet. Według firmy Samsung właśnie taki powinien być nowoczesny odkurzacz. Czyli… jaki?

Samsung Bespoke Jet to najnowszy członek rodziny Bespoke, stanowiącej zupełnie nowe podejście do wystroju wnętrz, w którym sprzęt odgrywa istotną rolę. Jednak nie tylko ładnym (i łatwym do dostosowania) kolorem wyróżniają się te urządzenia, ale i obecnością nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Samsung Bespoke Jet – odkurzacz na miarę 2022 roku

Bespoke Jet to bezprzewodowy odkurzacz pionowy o mocy ssania sięgającej 210 W i wadze poniżej 1,5 kilograma. Dzięki temu można być spokojnym o efektywność sprzątania, a przy okazji to ostatnie nie powinno być aż tak męczące. Ciekawiej jednak prezentuje się inna wartość, mianowicie…

99,999% – taką skuteczność osiągać ma wielowarstwowy system filtracyjny zastosowany w odkurzaczu Samsung Bespoke Jet. Zanieczyszczenia zebrane z jednej strony nie trafią więc do powietrza z powrotem, a przynajmniej nie więcej niż 0,001%. Działa to tak, że najpierw główny cyklon wyłapuje większe drobinki kurzu, później mikrofiltr zatrzymuje drobniejsze elementy, aż wreszcie filtr do pyłków wyłapuje mikrocząsteczki.

Oprócz lekkiej konstrukcji, wysokiej efektywności i czystego powietrza wokół, odpowiedni komfort sprzątania zapewnia też zintegrowany wyświetlacz. Pojawiają się na nim najważniejsze informacje (takie jak ustawiona moc czy poziom naładowania akumulatora). Tam też wyświetlone zostaną ewentualne komunikaty.

Będzie się dobrze czuć w twoim domu. I ty też

Samsung Bespoke Jet nadawać ma się zarówno do odkurzania dywanów, jak i podłóg twardych. Na potrzeby tych drugich producent dodał szczotkę Spray Spinning Sweeper z dwiema mokrymi podkładkami. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast stacja All-in-One Clean Station, która służy nie tylko do ładowania urządzenia, ale też do automatycznego opróżniania pojemnika na kurz.

Na początek Samsung Bespoke Jet będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej (Midnight Blue), białej (Misty White) i zielonej (Woody Green). Dzięki temu ma się idealnie wkomponować w wystrój mieszkania.

Źródło: Samsung Polska