Zaczęło się niewinnie – od kilku lodówek. Podczas targów CES 2022 jednak firma Samsung jasno dała do zrozumienia, że w rodzinie Bespoke wyczuwa olbrzymi potencjał.

Samsung Bespoke to sprzęt AGD szczególnie mocno podatny na personalizację. Umożliwia szybką i prostą wymianę frontów, dzięki czemu urządzenia pasują do naszej kuchni nawet po tym, jak przeprowadzimy w niej generalny remont. Problemem nie jest też powiększająca się rodzinka – sprzętu nie trzeba wymieniać, bo można go najzwyczajniej w świecie rozbudować, dodając po prostu kolejny moduł.

Nowa lodówka Samsung Bespoke. Z gatunku French Door

Na początek Samsung wprowadził lodówki w kilku rozmiarach, a podczas targów CES 2022 zaprezentował kolejny model. To pierwsze w tej rodzinie urządzenie z gatunku French Door, a więc z zamrażarką w formie szuflady i chłodziarką z parą drzwi. Znajdziemy do niej fronty w 2 stylach wykończeń i 12 kolorach.

Poza charakterystyką typową dla Bespoke nowa lodówka będzie wyposażona w komplet kluczowych technologii. Dzięki nim maksymalnie wydłużymy czas przydatności do spożycia przechowywanych w środku produktów, a także zwiększymy swój komfort, choćby za sprawą szybkiego dostępu do zimnych napoi.

W tym roku zadebiutują trzy takie lodówki: 3-drzwiowa, 4-drzwiowa oraz (udoskonalona) Family Hub.

Rodzina Samsung Bespoke wciąż się powiększa

Oprócz lodówek na rodzinę Bespoke składają się również: kuchenka z piekarnikiem, zmywarka i okap, a na targach CES 2022 wystawiono także pralkę, suszarkę i odkurzacz. Szczególnie temu ostatniemu warto się przyjrzeć, choćby za sprawą stacji All-in-One Clean Station. Po zadokowaniu urządzenia automatycznie opróżniany jest jego pojemnik na kurz i w tym samym momencie rozpoczyna się ładowanie akumulatora. Duża moc, skuteczny system filtracyjny i lekka konstrukcja to kolejne plusy.

Co się zaś tyczy pralki i suszarki, to warto wspomnieć przede wszystkim o trzech rozwiązaniach. AI OptiWash jest w stanie samodzielnie dobrać czas prania i ilość detergentu do każdego wsadu, Smart Dial umieszcza najczęściej wybierane opcje na górze listy, a MultiControl pozwala na sterowanie obydwoma urządzeniami z poziomu jednego panelu (o ile stoją jedno na drugim).

Źródło: Samsung, informacja własna