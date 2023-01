Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat soundbarów LG, które w 2023 roku zagoszczą w naszych domach. Producent postarał się o kilka technologicznych udoskonaleń – spójrzmy, jakich konkretnie.

Nowe soundbary LG: 2023 rok przynosi garść ciekawych funkcji

WOW Orchestra to jedna z kilku nowych funkcji przygotowanych przez LG na ten rok. Wzbogacające najnowsze soundbary rozwiązanie jest podobne do samsungowego Q-Symphony – w skrócie chodzi więc o to, by równocześnie wykorzystać wszystkie kanały audio w soundbarze i telewizorze dla uzyskania głębszego i mocniejszego brzmienia. Producent zapowiada także ulepszony dźwięk przestrzenny – tak poprzez Dolby Atmos, jak i (bazujące na DTS:X) IMAX Enhanced.

Bezprzewodowe połączenie z tegorocznymi modelami telewizorów LG, wygodna zmiana ustawień poprzez panel domowy w telewizorze czy też współdzielenie trybów dźwięku z TV to kolejne cechy najnowszej linii głośników tego producenta.

Aby kino domowe brzmiało jak należy, firma LG postarała się o (skierowany do góry) głośnik Triple Up-Firing. Dzięki technologii Triple Level Spatial Sound – a właściwie: dzięki kryjącej się za tą nazwą zaawansowanej analizie kanałów – dodawana jest wirtualna warstwa środkowa, stawiająca użytkownika w centrum akcji. Do tego dochodzą: funkcja dopasowująca dźwięk do przestrzeni, konwerter dźwięku dwukanałowego w przestrzenny i automatyczne dobieranie optymalnych ustawień na podstawie sygnału.

Oprócz lepszego brzmienia i funkcji zapewniających intuicyjne korzystanie, nowe soundbary LG mają też cechować się odświeżonym, minimalistycznym wzornictwem. Niemałą ciekawostką w tym kontekście jest także nowy uchwyt mocowany do tylnej części telewizora LG, dzięki któremu w prosty sposób można utworzyć spójny wizualnie zestaw.

Kiedy nowe soundbary LG? A może wcale nie będą potrzebne?

Wśród nowych soundbarów znajdują się: 3.1.3-kanałowy SC9, (supersmukły) 3.1.3-kanałowy S7 oraz 3.0-kanałowy SE6, będący następcą modelu LG Eclair. Więcej na ich temat dowiemy się jeszcze w tym tygodniu – podczas targów CES 2023.

Warto też podkreślić, że wszystkie te nowe funkcje dotrą też do flagowego modelu z ubiegłego roku – S95Q – w formie aktualizacji oprogramowania. Tą samą drogą o funkcję WOW Orchestra wzbogacone zostaną inne modele: S90Q, S80Q i S75Q.

Źródło: LG News, FlatpanelsHD