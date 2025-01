Szukając soundbara do telewizora, warto wybrać model, który nie tylko zagra lepiej niż telewizor, ale po prostu zapewni doskonałe doświadczenie podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Oto nasz ranking soundbarów godnych uwagi!

Dobry soundbar nie musi być drogi!

W jednym z naszych rankingów znaleźć można najlepsze soundbary do 1000 zł, w tym tekście jednak kryterium wyboru polecanych urządzeń nie jest cena, a stosunek możliwości do… Ceny. Czyli jednak cena ma znaczenie, no co zrobić? W tym zestawieniu wrzucamy urządzenia tanie, ale też te romansujące z kwotami rzędu 3000 zł.

Znalazły się tu urządzenia o wysokiej mocy, oferujące świetną jakość dźwięku, rozbudowane funkcje i realistyczne efekty przestrzenne – idealne dla wymagających użytkowników, którzy oczekują od sprzętu audio czegoś więcej. Rzecz jasna, obok tych droższych modeli, w rankingu znaleźć można też urządzenia tańsze, które, choć w wielu kwestiach gorsze, to wciąż wgniatające w ziemie głośniki wbudowane w telewizor, a tym samym - godne zakupu.

Dobry soundbar nie jest zły

Dobry soundbar to idealna opcja dla tych, którzy pragną wzbogacić doznania akustyczne bez konieczności inwestowania w obszerny zestaw kina domowego. Jest to ekonomiczne i przestrzennie oszczędne rozwiązanie, które zadowoli każdego, kto nie jest usatysfakcjonowany płaskim dźwiękiem z telewizora. Soundbar zapewnia bogate brzmienie podczas oglądania ulubionych filmów, seriali, koncertów, słuchania muzyki, a nawet podczas emocjonującej rozgrywki wideo. Jasne, nie jest to sprzęt audiofilski, ale testowałem kiedyś kilka urządzeń, które jakością dźwięku i jej relacją do ceny potrafiły wprawić w zdumienie niejednego audiofila - konkretnie to dwóch, bo tylko dwóch znam.

Soundbar – prawie jak kino domowe

Czas na trochę definicji, bo czemu nie? Soundbar, znany również jako listwa dźwiękowa (lub grajbelka), to często tylko początek bogatego zestawu audio. Wiele modeli wzbogaca się o bezprzewodowy subwoofer i dodatkowe tylne głośniki, które razem tworzą głębokie basy i realistyczne efekty dźwiękowe.

Dla miłośników kinowej trójwymiarowości, kluczowe może być wsparcie dla standardu Dolby Atmos. Choć zaawansowane systemy audio mogą być kosztowne, dostarczają one doświadczenia porównywalnego z salą kinową, rzecz jasna kluczowa jest skala i oczekiwania - jeśli podejdziemy do tematu realistycznie, z dużą dozą rozsądku, to faktycznie dobry soundbar zagra nam jak głośniki na sali kinowej. W kinie studyjnym. Na wakacjach. W domu tramwajarza. Tak czy inaczej, aby zgłębić temat, zapraszamy do lektury naszego artykułu porównującego kino domowe i soundbar.

Jak podłączyć soundbar do telewizora?

Soundbar z telewizorem łączy się najczęściej za pomocą przewodu HDMI. Najlepiej wykorzystać funkcję ARC – jeśli jest dostępna, port będzie oznaczony w odpowiedni sposób, czyli HDMI (ARC) – wtedy wystarczy jeden „kabel”. W innym przypadku należy skorzystać z optycznego złącza audio.

Dodajmy, że soundbary coraz częściej oferują również inne opcje łączności (niekoniecznie wykorzystywane do komunikacji z telewizorem, ale też z innymi urządzeniami), w tym: mini jack, USB czy Bluetooth. Takie modele znajdziecie też w naszym zestawieniu, a skoro o nim mowa, to, przejdźmy do rzeczy…

Soundbar czy głośniki?

Oto jest kwestia iście problematyczna: wybrać soundbar czy głośniki? Przeglądając sieć i czytając najróżniejsze poradniki dojdziemy do tego, że z pozycji “nie wiem nic” wylądujemy na pozycji “teraz to już nic nie wiem”, ile bowiem osób, tyle opinii. Stała kosmiczna jest taka, że wchodząc w segment premium, głośniki rozstawione przestrzennie zagrają lepiej niż soundbar i lepiej zasymulują dźwięk przestrzenny. Mówimy tu jednak to sprzęcie za spory hajs.

Pozostając w budżecie “przeciętnego Kowalskiego” możemy uznać, że głośniki, np. jakieś aktywne w standardzie 2.0 lub coś z subwooferem w standardzie 2.1 lepiej sprawdzą się do słuchania muzyki, podczas gdy soundbar z podobnego poziomu cenowego będzie bardziej uniwersalny i lepiej skrojony pod filmy i seriale. Lepiej też dogada się z telewizorem, czego przykładem mogą być choćby rozwiązania marki Samsung. I jasne, że do tej teorii też można się przyczepić, ale niech będzie to bezpieczny punkt wyjścia na drodze do wyboru soundbara do telewizora, a nie podpinanego pod gramofon, czy inne audio-dziwadła.

Jaki soundbar do telewizora 2025? Ranking polecanych modeli

Samsung HW-B550 – dobry tani soundbar do domu Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli chcesz dobrze wydać jakiś 1000 złotych, to Samsung HW-B550 jest jednym z naturalnych wyborów. To prosty, dwuelementowy zestaw, na który składają się: dwukanałowa belka oraz bezprzewodowy subwoofer. Pomimo dość prostej konstrukcji sprzęt stara się symulować efekty przestrzenne i radzi sobie z tym zadaniem całkiem przyzwoicie. Dużym plusem jest także funkcja inteligentnego dźwięku, dobrze optymalizująca brzmienie pod kątem tego, czego akurat słuchamy. Wreszcie, nie zabrakło też kilku dodatkowych opcji, takich jak specjalny tryb gry czy też tryb nocny, wzmacniający słyszalność dialogów na niskich poziomach głośności. Najważniejsze cechy: Moc łączna 410 W

Łączność Bluetooth, USB, HDMI

Układ głośników 2.1

Sony HT-S40R – mały zestaw do kina domowego Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sony HT-S40R to nie tylko soundbar, co zestaw kina domowego. Jego bazą faktycznie jest listwa (emitująca dźwięk w trzech kanałach), ale poza nią otrzymujemy jeszcze bezprzewodowy subwoofer, dwa głośniki tylne oraz zewnętrzny wzmacniacz. W efekcie możemy liczyć na przekonujący dźwięk przestrzenny – idealny do oglądania filmów, grania na konsoli czy słuchania muzyki koncertowej. Przy tak wielu elementach ważne jest też to, by całość prezentowała się nowocześnie i stylowo – w tym przypadku zdecydowanie tak jest. Większych zarzutów nie można mieć także do oferowanych opcji łączności, na czele z technologiami Bluetooth, HDMI i USB. Najważniejsze cechy: Moc łączna 600 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI, AUX

Układ głośników 5.1

Denon DHT-S517 – niedrogi soundbar z Dolby Atmos Ocena benchmark.pl









4,6/5 Producent ten kojarzony jest przede wszystkim z wysokiej klasy sprzętem muzycznym. Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że soundbar Denon DHT-S517 doskonale radzi sobie z odtwarzaniem muzyki. Równocześnie jednak bardzo dobrze wypada również podczas serialowych i filmowych seansów. Dźwięk zdaje się dochodzić z każdej strony, wszak to system 3.1.2-kanałowy z Dolby Atmos. Basy są głębokie, a dialogi – odpowiednio uwydatnione. Wszelkie usprawnienia związane z optymalizacją parametrów pod kątem filmów można jednak wyłączyć – w trybie Pure Mode „pięćset siedemnastka” zmienia się w prawdziwie muzyczną bestię. Oprócz łączności Bluetooth soundbar oferuje też wejście optyczne, mini jacka, no i – rzecz jasna – HDMI. Najważniejsze cechy: Moc łączna 150 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI, AUX

Układ głośników 3.1.2

Samsung HW-Q700B – soundbar, który gra razem z TV Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ciekawą alternatywą dla wyżej wspomnianego sprzętu Denona jest Samsung HW-Q700B. To również soundbar z subwooferem w układzie 3.1.2, który może pochwalić się obsługą Dolby Atmos. Co ciekawe, dzięki technologii Q-Symphony może także odtwarzać dźwięk równocześnie z głośnikami telewizora (o ile jest to kompatybilny model Samsunga – w takim przypadku możemy też liczyć na obsługę obu urządzeń za pomocą jednego pilota). Wszelkie kłopoty związane z „nieukładnym” pokojem rozwiązuje technologia Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni, a drzwi do szerokich możliwości otwieraj komplet podstawowych form łączności. Najważniejsze cechy: Moc łączna 320 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI

Układ głośników 3.1.2

Sonos Beam Gen2 – soundbar z gatunku inteligentnych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sonos Beam Gen2 może wydawać się niepozorny. Niech cię jednak nie zwiedzie ten minimalistyczny design. Soundbar jest w stanie zaoferować zaskakująco mocny i bogaty dźwięk, a nawet całkiem nieźle symulować efekty przestrzenne (w formacie Dolby Atmos). Oprócz niezłego brzmienia soundbar Sonos to przede wszystkim szereg inteligentnych rozwiązań: od wygodnej obsługi z poziomu aplikacji na telefon (pozwalającej też na bezproblemowe połączenie z serwisami streamingowymi), po sterowanie głosowe z wykorzystaniem Asystenta Google. Najważniejsze cechy: Łączność Wi-Fi, HDMI

Układ głośników 4.0

Wymiary gł. centralnego 651 x 69 x 100 mm

LG S65Q - tani soundbar z Bluetooth Ocena benchmark.pl









4,5/5 LG S65Q to stosunkowo niedrogi soundbar, który niską cenę łączy z niezłą funkcjonalnością i dobrym brzmieniem. Przede wszystkim znajdziemy tu Bluetooth, co zwiększa możliwości tego urządzenia czyniąc zeń soundbar imprezowy. Poza tym, sprzęt oferuje niezły dźwięk przestrzenny w sandardzie 3.1 oraz Dolby Audio. Moc to 420 W oraz 200 W dla subwoofera. Na uwagę zasługuje również AI Sound Pro, poprawiające jakość dźwięku i sam dźwięk, który nawet w domyślnych ustawieniach wypada bardzo dobrze - czy to za sprawą współpracy LG z Meridian Audio, to pozostaje zagadką. LG S65Q to solidna pozycja, zwłaszcza dla posiadaczy telewizorów LG, gdyż z tymi urządzeniami ta grajbelka dogaduje się świetnie. Najważniejsze cechy: Moc łączna 420 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, USB, HDMI

Układ głośników 3.1

Wymiary gł. centralnego 1000 x 63 x 105 mm

Wymiary subwoofera 171 x 390 x 261 mm

Philips TAB8507B/10 - dobry inteligentny soundbar Ocena benchmark.pl









4,5/5 Philips TAB8507B/10 to soundbar, który może pochwalić się pewnymi “smart funkcjonalnościami”. Jakimi? Współpracuje z AirPlay 2 oraz Chromecast oraz oferuje łączność Wi-Fi i Bluetooth. Wsparcie dla Google Assistant? Tak, to też tu znajdziemy, a wszystkie te cechy sprawiają, że to nie tylko dobry soundbar do telewizora, ale i ogólnie przemyślany sprzęt audio, taki filmowo-gamingowo-imprezowy. Do tego moc 600 W, dźwięk przestrzenny w standardzie 3.1, Dolby Atmos i jakość dźwięku, która musi się podobać. Na plus też design - Philips TAB8507B/10 to soundbar z gatunku tych nierzucających się w oczy. Najważniejsze cechy: Moc łączna 600 W

Łączność cyfrowe wejście optyczne, HDMI, AUX

Układ głośników 3.1

Wymiary gł. centralnego 150 x 410 x 309 mm

JBL Bar 5.1 Surround - niezły soundbar o przestrzennym dźwięku Ocena benchmark.pl









4,6/5 JBL Bar 5.1 Surround to soundbar, który stoi dźwiękiem przestrzennym w standardzie 5.1, co jest jego największą zaletą. Nie jest to może najlepsze urządzenie w naszym zestawieniu do słuchania muzyki, ale pod względem uniwersalności i symulowania dźwięku przestrzennego, sprzęt oferuje świetną relację ceny do jakości. Do tego mamy tu Bluetooth i Wi-Fi, a także wsparcie dla AirPlay 2 i Chromecast. Na plus jeszcze mocny subwoofer (300 W) i naprawdę atrakcyjna cena! A co z resztą? HDMI ARC, wyjście optyczne i USB, więc jest tak, jak być powinno - nowocześnie i funkcjonalnie. Najważniejsze cechy: Moc łączna 550 W

Łączność Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, USB, HDMI

Układ głośników 5.1

Wymiary gł. centralnego 1018 x 58 x 100 mm

Wymiary subwoofera 305 x 440 x 305 mm

Sharp HT-SBW182 - tani soundbar do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sharp HT-SBW182 to przedstawiciel soundbarów budżetowych, który głównym zadaniem jest godne zastąpienie głośników w telewizorze i w tej roli sprawdza się doskonale! HDMI ARC i wyjście optyczne oraz łączność Bluetooth mamy tu na pokładzie, więc mimo braku Wi-Fi czy portu USB (no nie w tych pieniądzach) możemy mówić o niezłym, całkiem funkcjonalnym soundbarze. Sharp HT-SBW182 gra w standardzie 2.1, czysto i całkiem przestrzennie, więc jeśli ktoś po prostu chce soundbar, który zagra lepiej niż głośniki wbudowane w telewizor - ten model będzie bardzo dobrym, i niedrogim, wyborem. Najważniejsze cechy: Moc łączna 160 W

Łączność Bluetooth, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, HDMI

Układ głośników 2.1

Wymiary gł. centralnego 740 x 81 x 63 mm

Wymiary subwoofera 150 x 202 x 250 mm

Polk Audio Signa S4 - soundbar z dźwiękiem przestrzennym w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Polk Audio Signa S4 może wydać się wyborem nieoczywistym, ale to urządzenie z kategorii tych zwyczajnie przeze mnie uwielbianych, które oferuje bardzo dużo, a kosztuje stosunkowo niewiele. Ot, jakość do ceny na topowym poziomie! Signa S4 świetnie radzi sobie z dźwiękiem przestrzennym i nie tylko. Mamy tu Dolby Atmos, co dla wielu jest pewnym wyznacznikiem jakości, standard 3.1 i autorski patent na wzmacnianie wokalu/dialogów, co całkiem nieźle sprawdza się w serialach czy filmach. Brakuje Wi-Fi, zgoda, ale jakość dźwięku, estetyka i prostota obsługi tego urządzenia trochę ten brak wynagradzają. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, Bluetooth, Wi-Fi, cyfrowe wejście optyczne, bezprzewodowa, HDMI, AUX

Układ głośników 3.1.2

Wymiary gł. centralnego 1046 x 60 x 96 mm

Wymiary subwoofera 200 x 328 x 280 mm

Najlepszy soundbar do telewizora 2025 - subiektywna opinia

Pytanie na koniec, co wybrałbym dla siebie? Dla siebie wybrałbym głośniki i to możliwie tańsze niż prezentowane soundbary, bo bardziej niż dźwięk przestrzenny interesuje mnie to, jak sprzęt radzi sobie z muzyką i dynamiką dźwięku. Pewnie budżetowo postawiłbym na takie np. Edifier R1855DB… Ale wiem o co chodzi, miało być o soundbarach. Stawiam więc na Denon DHT-S517. Dlaczego? Jest doskonale wyceniony, oszczędnie estetyczny, świetnie radzi sobie z muzyką i nieźle daje radę z symulowaniem dźwięku przestrzennego, a do tego mamy tu Dolby Atmos i Bluetooth, co gwarantuje jakość audio i możliwości imprezowe grajbelki. Fajny, dobrze wyceniony sprzęt.

