Gry z serii Metro są z nami już 10 lat. Twórcy potwierdzili ostatnio, że nie zamierzają porzucać tego uniwersum, teraz uchylili rąbka tajemnicy na temat swoich planów.

Metro Exodus zawita na nową generację

Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży nie jest to najpopularniejsza seria gier na świecie. Swoich zwolenników jednak ma, a każda odsłona zbierała naprawdę dobre noty. Także ostatnia z nich, a mianowicie Metro Exodus z zeszłego roku. I to z nią związana jest pierwsza informacja. Zapowiedziano, iż Metro Exodus zostanie wydane na konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

Wedle obietnic gracze otrzymają tu znaczne ulepszenia, w tym większą liczbę klatek na sekundę, zwiększoną rozdzielczość, skrócone czasy ładowania i obsługę ray tracingu. Osoby, które kupiły grę wcześniej (lub zrobią to w najbliższym czasie) na Xbox One lub PlayStation 4 mogą spodziewać się darmowej aktualizacji. Premiera została zaplanowana na przyszły rok.

Powstaje nowa gra z serii Metro. A być może nawet dwie?

Fakt, iż można spodziewać się kolejnej odsłony serii Metro jest znany już od ponad roku. Nie podawano jednak jakichkolwiek konkretów. Teraz też nie znamy ich za wiele, ale potwierdzono dwie istotne kwestie. Nowa gra trafi na PC oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5. Zapewniono też, że przyniesie dokładnie to, za co gracze tę markę cenią, a więc wciągającą kampanię i dopracowaną oprawę wizualną.

Jednocześnie przedstawiciele 4A Games w oficjalnym komunikacie wspomnieli o bliższej współpracy z Saber Interactive. Niewykluczone, że jej efektem będzie coś dla sympatyków rozgrywki wieloosobowej. To jednak obecnie bardzo tajemniczy projekt. Trudno nawet przewidzieć, czy będzie odrębną grą. Być może tylko lub aż dodatkowym trybem. Niektórzy z fanów serii podchodzą do takich pomysłów sceptycznie. Zapewne dlatego od razu padają stwierdzenia, iż studio te głosy słyszy i zamierza uwzględnić. Jeśli pomysły doczekają się ostatecznie realizacji to multiplayer w świecie Metro ma być czymś więcej niż eksperymentem.

„Zacznijmy od tego, że słyszymy Wasze obawy. Nie traktujemy trybu wieloosobowego jako ćwiczenia do odhaczenia czy obierania kursu na jakiś trend lub modę. Jako twórcy chcemy odkryć tryb dla wielu graczy, który ma sens w uniwersum Metro. Dążymy również do tego, że cokolwiek zrobimy nie zaszkodzi to naszym ambicjom i planom co do kampanii dla jednego gracza.”

A Wy? Widzielibyście zabawę w wieloosobowym Metro?

