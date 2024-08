Mafia: The Old Country. Zwiastun zdradza pierwsze szczegóły

Mafia powraca. Po niezbyt udanej Mafii 3 czekamy na poprawę jakości gangsterskiej serii od 2K. Taką może przynieść Mafia: The Old Country. Tym razem cofniemy się w czasie – produkcja ma być bowiem prequelem znanej nam trylogii. Lecimy do Włoch.

Mafia: The Old Country została zaprezentowana na pierwszym teaserze. Czwarta część gangsterskiej serii rodem z Czech zrywa z dotychczasowym schematem. Każda z poprzednich odsłon toczyła się zgodnie z chronologią, a akcja nowszej części w pewnym stopniu wiązała się z historią z części pierwszej. Czwarta odsłona zrywa z tym schematem.

Nadchodząca część serii Mafia została zapowiedziana podczas Gamescomu. Wiemy już, że będzie to prequel trylogii. Akcja gry toczyć będzie się na Sycylii. Trafimy więc do kolebki włoskich mafii. W polskiej wersji tytuł gry ma brzmieć Mafia: Dawne Strony.

Mafia: The Old Country na pierwszym zwiastunie

Pierwszy materiał z Mafia: The Old Country nie zawiera zbyt wielu konkretów. Jest to raczej zapowiedź klimatu. Z tego zwiastuna nie wyciągniemy żadnych konkretów, nie widzimy też ani sekundy rozgrywki. Powinniśmy jednak wypatrywać nowych informacji. Mafia: Dawne Strony ma zadebiutować bowiem w 2025 r., więc liczba materiałów z gry i przecieków powinna z czasem rosnąć.

Zresztą sami twórcy zapowiadają, że więcej szczegółów dostaniemy w grudniu 2024 r. To prawdopodobnie najbardziej wartościowa z perspektywy gracza informacja, którą zawarto w materiale. Poza tym możemy w nim zobaczyć kilka ujęć na pomieszczenie, panoramę Sycylii i informację, że całość została wyrenderowana na silniku gry. Warto zaznaczyć, że zapowiedź Mafia: The Old Country potwierdza wcześniejsze spekulacje na temat najnowszej odsłony serii.