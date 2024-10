Badania mamutów wskazują na ciekawą, choć niepotwierdzoną, przyczynę ich wyginięcia. Ocieplenie klimatu spowodowały wzrost wegetacji roślin, a wtedy mamuty dostały alergii. Jaki może mieć to związek z ich wyginięciem?

Łzawiące oczy, wysypka, czy konieczność częstego sięgania po chusteczki - objawy alergii na pyłki roślin w moim przypadku nie są przesadnie dotkliwe. Na podobne alergie cierpi dziś wiele osób, a nawet niektóre gatunki zwierząt. Dowiedziałem się jednak, że alergia na pyłki mogła także przyczynić się do wyginięcia mamutów. Wiadomość jest nieco niepokojąca, ale z pewnością ciekawa.

Pyłki roślin przyczyną wyginięcia mamutów?

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o mamuty włochata. Najnowsze badania wykazują, że - tak samo, jak ja - cierpiały na alergię. Reakcja alergiczna na pyłki powodowała natomiast problemy z węchem (katarek?). Mój organizm działa tak samo, dla mamutów włochatych oznaczało to natomiast spory problem ze znalezieniem pożywienia.

Chodzi o problemy z węchem, a może nawet całkowitą utratę tego zmysłu. Problemy z węchem najpewniej pojawiły się u schyłku ostatniej epoki lodowcowej. Ocieplenie klimatu oznaczało wtedy rozkwit roślinności, a wraz z nią - pojawienie się pyłków.

Gdy węch mamutów włochatych zawiódł, pojawiły się problemy

Pogorszenie węchu u mamutów włochatych powodowało nie tylko trudność w znalezieniu pokarmu, ale też partnerów do rozrodu. Badacze twierdzą też, że nawet orientacja w terenie mogła być gorsza, gdy mamuty nie mogły liczyć na jeden ze swoich zmysłów.

Mogło to prowadzić do stopniowego zmniejszania się populacji, a w efekcie - wyginięcia. Taką wersję wydarzeń zdają się potwierdzać badania niektórych osobników z Wyspy Wrangla. Warto jednak podkreślić, że część środowiska naukowego wciąż jest bardziej przekonana do bardziej tradycyjnej wersji wydarzeń. Ich zdaniem to człowiek w dużej mierze przyczynił się do wyginięcia mamutów, choć także czynniki środowiskowe miały na to wpływ.

Źródło: Live Science