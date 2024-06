Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, otrzymujemy garść informacji o Call of Duty: Black Ops 6. W trakcie Xbox Games Showcase 2024 zaprezentowano zwiastun, poznaliśmy również datę premiery.

Do listy najważniejszych gier 2024 r. można już oficjalnie dopisać Call of Duty: Black Ops 6. W trakcie Xbox Games Showcase 2024 przedstawiono garść cennych informacji. Na "rozgrzewkę" warto zawiesić oko na zwiastunie fabularnym nowego Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 6 - najważniejsze informacje

Za sterami produkcji melduje się studio Treyarch w asyście Raven. Akcja gry toczy się w latach 90. tuż po zakończeniu Zimnej Wojny.

Call of Duty: Black Ops 6 zadebiutuje 25 października 2024 r. Nowa odsłona nie rezygnuje z poprzedniej generacji konsol; gra trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. Gra będzie dostępna w abonamencie Xbox Game Pass od momentu premiery.

“Podczas gdy cały świat patrzy na wojnę w Zatoce Perskiej, nieznane siły przenikają na najwyższe szczeble CIA, oskarżając o szpiegostwo każdego, kto im się sprzeciwi. Wyrzucony z agencji i wygnany z kraju, w którym uważano go za bohatera, weteran Black Ops, Frank Woods, i jego drużyna stają się celem militarnej machiny, która ich stworzyła.” - zachęca opis Call of Duty: Black Ops 6.

Otrzymamy kampanię i tryb sieciowy, co jest oczywiste, a także tryb zombie. Deweloperzy chcą zaskoczyć graczy pewnymi innowacjami. Zmianie ulegnie movement; w Call of Duty: Black Ops 6 pojawi się ruch wszechkierunkowy. Nowa funkcja ma być "najpłynniejszym stylem poruszania się w całej historii Call of Duty".