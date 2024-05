Polak podbija rynek gier komputerowych. W dobę sprzedał milion kopii Manor Lords

Gry komputerowe to polski towar eksportowy. O sukcesach takich produkcji jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, The Medium lub Ghostrunner można pisać w nieskończoność. Listę tytułów, które okazały się globalnym hitem, należy w trybie natychmiastowym zaktualizować o Manor Lords.

Manor Lords to dzieło niezależnego studia Slavic Magic z Polski. Chyba za każdym razem, gdy mowa jest o produkcji odnoszącej globalny sukces, intuicja (a nawet logika) podpowiada, że za danym projektem stoi niezwykle rozbudowany zespół. Manor Lords temu zaprzecza i jest na prostej drodze, by trafić na listę najlepszych polskich gier.

Mamy do czynienia ze studiem jednoosobowym. Grzegorz Styczeń jest “sterem, żeglarzem, okrętem” na pokładzie Slavic Magic, gdzie uzbrojony w pasję do gier komputerowych oraz determinację stworzył i chce konsekwentnie rozwijać Manor Lords. Upór w dążeniu do celu widać doskonale w liczbach.

Czym jest Manor Lords?

Manor Lords reprezentuje gatunek gier strategicznych i jest osadzona w czasach średniowiecza. "Gra strategiczna" to jednak ogólne pojęcie i w tym przypadku nie wyczerpuje w pełni tematu, a jest wręcz krzywdzące.

Rozłóżmy więc Manor Lords na czynniki pierwsze: fundamentem gry jest budowanie własnych osad oraz miast, co spełnia prawidła gatunku city-builder. Aby stworzyć wirtualne miasto potrzebne są surowce, więc kolejnym elementem jest zarządzanie nimi poprzez kreowanie i nadzorowanie łańcuchów produkcji.

Wszytko odbywa się w czasie rzeczywistym, czyli w formule RTS (real-time strategy). Skoro już o RTS mowa, to część graczy intuicyjnie kojarzy ten gatunek gier z epickimi bitwami rodem z serii Age of Empire czy Total War

Gracze Manor Lords nie tylko kreują własne miasta, ale muszą też zapewnić im bezpieczeństwo. Średniowieczne bitwy to integralna część polskiej produkcji, podobnie jak wysokiej jakości oprawa graficzna. Deweloper postawił na silnik Unreal Engine 4, a fakt, że sami twórcy tego narzędzia stworzyli specjalne nagranie o Manor Lords, świadczy o solidnie wykonanej pracy.

Manor Lords w liczbach

Premiera gry miała miejsce 26 kwietnia 2024 r. Manor Lords dostępny jest w wersji PC na platformie Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Store oraz w usłudze PC Game Pass. Wydawca gry, czyli firma Hooded Horse, poinformował, że w ciągu pierwszych 24 godzin Manor Lords sprzedał się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy na całym świecie.

Dla porównania tegoroczny Tekken 8, za którym stoi wspomniany w publikacji “niezwykle rozbudowany zespół”, w ciągu pierwszych 24 godzin również sprzedał się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy.

Manor Lords to jednocześnie gra, która pobiła frekwencyjny rekord na platformie Steam w swoim gatunku. Wydawca podkreśla, że Manor Lords “osiągnęło szczytową liczbę 170 tys. jednoczesnych graczy (w dniu premiery - przyp. red.) na Steam - najwyższą w historii gier typu city builder (lub innych gatunków, takich jak GSG/4x/colony sim).”

rozwiń

Posiłkując się danymi ze strony Steamdb.info, widać wyraźnie, że Manor Lords na brak chętnych do grania nie może narzekać. Nawet teraz, w momencie pisania tych słów, w rozgrywce bierze udział ponad 44 tys. graczy na Steam, a przecież gra jest dostępna również na innych platformach.

Recenzje na platformie Steam dobitnie podkreślają, że Manor Lords to solidna gra. Tytuł oceniono do tej pory ponad 24 tys. razy, z czego 88 proc. to opinie pozytywne. Wisienką na torcie jest fakt, że przed premierą łącznie 3 mln graczy dodało Manor Lords do listy życzeń na platformie Steam.

Co dalej?

Debiut tej polskiej gry za nami, ale to dopiero początek. Otóż Manor Lords ujrzało światło dzienne w ramach wczesnego dostępu - modelu, który polega na intencjonalnym publikowaniu nieukończonych gier, by twórcy pod bacznym okiem społeczności mogli rozwijać projekt.

Oznacza to, że Manor Lords zmieni się. Gra, która już teraz jest dobra, ma szansę na to, by stać się jeszcze lepszym produktem. Dodajmy również fakt, że cena Manor Lords wynosi poniżej 200 zł. Mamy więc polski hit, z którego możemy być dumni. Takie informacje smakują lepiej niż karkówka z grilla, zwłaszca dziś, 2 maja, kiedy obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Slavic Magic, Epic Games, Hooded Horse