10 marca to dzień Mario – jednej z najważniejszych i najpopularniejszych postaci popkultury. Bohatera setek gier, niejednokrotnie ze swoim imieniem w tytule. Świętuj i ty.

Dziś dzień Mario. Od gościnnego udziału do niezliczonych głównych ról

Po raz pierwszy Mario pojawił się na ekranie ponad czterdzieści lat temu – w wydanej na automaty grze Donkey Kong. Na własną produkcję nie musiał czekać dużo dłużej: w 1983 roku gra Mario Bros. zadebiutowała na automatach i urządzeniach Atari, a dwa lata później na konsoli Nintendo Entertainment System (czyli popularnym NES-ie) premierę miała pierwsza gra z cyklu Super Mario.

W kolejnych latach wszędzie było go pełno. Gry z Marianem w tytule lub obsadzie trafiały na kolejne domowe konsole Nintendo, na Game Boye, na komputery, a niedawno nawet na tablety i smartfony. Większość z nich to oczywiście platformówki (od 1995 roku także trójwymiarowe), ale sympatycznego wąsacza można tak naprawdę zobaczyć w najróżniejszych rolach – jako golfistę w Mario Golf: Super Rush, jako kierowcę w Mario Kart, jako wojownika w Super Smash Bros., jako sportowca w Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 i w wielu innych sytuacjach – w Mario Party Superstars.

Mario Mario – bo tak w pełni brzmi jego godność – faktycznie chwytał się w życiu różnych zadań. Początkowo był stolarzem, ale szybko zmienił fach na hydraulika. Przez długi czas utrzymywano, że jest po prostu ciężko pracującym facetem, a obecnie nie musi już pracować. Ma teraz dużo wolnego czasu, w którym – jak już wiesz – realizuje się na wiele różnych sposobów.

Mario to najlepiej sprzedająca się seria wszech czasów

Dużo wolnego czasu najwyraźniej mają też gracze, którzy dosłownie rzucają się na kolejne gry, w których występuje ten sympatyczny wąsacz. Efekt jest taki, że Mario jest najlepiej sprzedającą się marką w historii gier wideo. Łącznie sprzedało się już ponad 774 mln egzemplarzy.

Mario Kart 8 Deluxe jest zresztą najlepiej sprzedającą się grą na Nintendo Switch (znalazła przeszło 43 mln nabywców). W TOP 10 znajdują się także Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey oraz Super Mario Party (i każda z nich została kupiona co najmniej kilkanaście milionów razy).

Gdzie znaleźć Mariana? Najłatwiej na Nintendo Switch

To właśnie konsola Nintendo Switch jest tym urządzeniem, które najlepiej jest wybrać, gdy uwielbia się Mario. Gry z serii Mario zaś są jednymi z najlepszych, w jakie można na tym sprzęcie pograć.

Konsola Nintendo Switch kilka dni temu świętowała swoje pięciolecie obecności na rynku. W tym czasie zdołała znaleźć ponad 100 milionów nabywców, co plasuje ją pod względem popularności na piątym miejscu w rankingu wszech czasów (przegrywa jedynie z PlayStation 2, rodziną DS, Game Boyami i PS4). Oprócz podstawowego modelu w sklepach znaleźć można także Nintendo Switch Lite (do rozgrywki przenośnej) oraz Nintendo Switch OLED Model (z lepszym wyświetlaczem).

Na rynku pojawiły się również ciekawe akcesoria do Nintendo Switch z Marianem. Przede wszystkim są to naturalnie kontrolery – takie jak przewodowy PDP Switch Pad czy też bezprzewodowy PowerA Switch Pad Enhanced.

Fanów tego bohatera zainteresować może również zestaw PDP Starter Kit Mario Remix Edition, w skład którego wchodzą: stylowe etui, tematyczne nakładki na joy-cony, kabelek i ściereczka. Na dalsze wyjazdy sprawdzi się natomiast torba PowerA Super Mario Bros. Oba te produkty możesz zobaczyć poniżej.

A jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z Mario?

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.