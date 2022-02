Kolejne Nintendo Direct za nami. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 i Bayonetta 3 były wielkimi nieobecnymi, ale i tak to wydarzenie można zaliczyć do udanych i jak najbardziej ekscytujących.

Lutowe Nintendo Direct za nami – oto najciekawsze zapowiedzi

Gracze z konsolami Nintendo Switch mogą być spokojni o swoją przyszłość. Katalog gier na urządzenia, których rozeszło się już ponad 100 milionów egzemplarzy, w najbliższej przyszłości mocno się rozszerzy i to o bardzo ciekawe tytuły. Będą to zarówno „wewnętrzne” produkcje, jak i hity z zewnątrz.

Wielkie premiery na Nintendo Switch w 2022 roku

W 2022 roku doczekamy się kilku naprawdę gorących premier. Wśród nich znajduje się tytuł, od którego rozpoczęła się ta edycja wydarzenia Nintendo Direct. Jest to mianowicie Fire Emblem Warriors: Three Hopes – odsłona o tyle nietypowa, że nastawiona bardziej na akcję niż taktykę. Rynkowy debiut już 24 czerwca, a oto zwiastun:

Zobacz zwiastun Fire Emblem Warriors: Three Hopes:

„Latem” na rynku pojawią się również inne wyczekiwane kontynuacje. Są to mianowicie Splatoon 3 (i wypada dodać, że przyjazna, kolorowa strzelanka doczeka się rozbudowanego trybu kooperacji) oraz Xenoblade Chronicles 3 (olbrzymi jRPG, który nigdy nie wyglądał lepiej). Ten drugi zadebiutuje konkretnie we wrześniu i z jego zwiastunem na chwilę cię zostawiamy.

Zobacz zwiastun Xenoblade Chronicles 3:

Może niezupełnie zaskoczeniem, ale na pewno ciekawostką była również zapowiedź Mario Strikers: Battle League – to nastawiona na czystą rozrywkę wirtualna piłka kopana z Marianem i jego towarzyszami w rolach głównych. Pogramy lokalnie, jak i przez sieć, a premiera odbędzie się już 10 czerwca. Zobacz jak to wygląda…

Zobacz zwiastun Mario Strikers: Battle League:

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy grach sportowych, bo zdaje się, że Japończycy przypomnieli sobie, za co kochaliśmy Wii. Oto bowiem zapowiedziany został pakiet Nintendo Switch Sports, zachęcający do tego, by ruszać się przed ekranem, grając między innymi w wirtualne kręgle, siatkówkę, tenisa czy golfa. Premiera już 29 kwietnia.

Zobacz zwiastun Nintendo Switch Sports:

Pozostając w temacie produkcji Nintendo nie można by też nie wspomnieć o Kirby and the Forgotten Land (które zadebiutuje 25 marca) oraz o Mario Kart 8 Deluxe (które doczeka się zestawu rozszerzeń wydłużających listę dostępnych tras aż o 48 pozycji).

Nowe gry na Nintendo Switch – jest kilka niespodzianek

W trakcie trwającej 40 minut prezentacji firma Nintendo miała też kilka zaskakujących zapowiedzi. I tak na przykład dowiedzieliśmy się, że w odświeżonych wersjach na Switchu zadebiutują gry Chrono Cross i Front Mission (za to drugie będą w dodatku odpowiadali Polacy z Forever Entertainment).

Zobacz zwiastun Front Mission 1st: Remake:

Jeszcze ciekawiej prezentuje się lista hitów, które wkrótce doczekają się „pstryczkowych wersji”. W najbliższych miesiącach doczekamy się na Nintendo Switch premiery Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Star Wars: The Force Unleashed, No Man’s Sky oraz obu części rewelacyjnej serii Portal od Valve…

Zobacz zwiastun Portal: Companion Collection:

I co o tym wszystkim myślisz?

Źródło: Nintendo