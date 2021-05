Czekających na Mass Effect Legendary Edition było sporo. Każdy zainteresowany może już rozpocząć zabawę przy tej produkcji, a właściwie przy tym pakiecie.

Można już sięgnąć po Mass Effect Edycja Legendarna

Mówimy tutaj bowiem o grach Mass Effect, Mass Effect 2 i Mass Effect 3, a także ponad 40 mniejszych i większych DLC. Całość została odświeżona pod względem wizualnym i to dość znacznie, doczekała się też sporej liczby innych udoskonaleń, o czym zresztą pisaliśmy już jakiś czas temu.

Pakiet Mass Effect Edycja Legendarna od wczoraj dostępny jest na PC, a także na konsolach PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Ceny nie są niskie, ponieważ preferujący PC muszą wydać 269,90 złotych, a sięgający po wersje konsolowe niemal 300 złotych. Zawartość, a także jej jakość mają to jednak wynagradzać.

„Mass Effect Legendary Edition to najlepsza okazja, by poznać epicką historię oryginalnej trylogii, niezależnie od tego, czy jesteś nowym graczem, czy chcesz ją powtórzyć po raz dziesiąty. Wiemy, że fani chcieli tego od bardzo dawna, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby każde ulepszenie, które wprowadziliśmy do tych kultowych gier, było w stu procentach Mass Effectem. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani możliwością podzielenia się tym momentem z naszymi fanami na całym świecie. Nie możemy się doczekać, aby ponownie usłyszeć historie o ich osobistych Shepardach.” - Mac Walters, dyrektor projektu Mass Effect Legendary Edition i główny scenarzysta oryginalnej trylogii w BioWare

Pierwsze recenzje nastrajają optymistycznie

Odświeżanie gier sprzed lat nie zawsze kończy się dobrze, ale w tym przypadku najwyraźniej wszystko poszło jak należy. Pierwsze wrażenia wypadały obiecująco i nie inaczej jest z pojawiającymi się już recenzjami. Średnia ocen wynosi na ten moment 85% w przypadku PC, na konsolach jest jeszcze nieco lepiej.

Recenzenci są zgodni co do tego, iż twórcy dotrzymali swoich obietnic. Można mówić tutaj o bardzo dobrej oprawie wizualnej, postarano się o zdecydowanie więcej niż jedynie o podniesienie rozdzielczości. Jednocześnie żadna z gier nie straciła niczego i ze swojego klimatu.

Czego brakuje do ideału? Trybu multiplayer z Mass Effect 3, chociaż od początku podkreślano, że tak właśnie będzie. Co jednak ciekawe, w ostatnich dniach padają nieśmiałe sugestie, iż może on pojawić się w późniejszym czasie. Jeden z problemów okazuje się dotyczyć niestety naszego rynku, nie można ustawić angielskich głosów i polskich napisów, a dla niektórych graczy jest to bardziej kusząca opcja niż dubbing.

Koniec końców wygląda na to, że warto. Planujecie zakup?

