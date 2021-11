Należąca do Cooler Mastera marka Master XP rusza z nowymi seriami turniejów dla graczy Master Cup - fani elektronicznej rozrywki będą mogli wziąć udział w rozgrywkach na poziomach lokalnym i globalnym. Uczestnicy mają szansę na zdobycie sławy, ale też na wartościowe nagrody.

Master Cup to dzieło Master XP - nowej marki dla graczy, która została stworzona przez firmę Cooler Master. Turnieje będą obejmowały wiele kategorii gier, od sportowych, poprzez tzw. “bijatyki”, shootery i gry towarzyskie. W każdym przypadku organizatorzy zamierzają skupić się na lokalnej i globalnej rywalizacji.

Finałowe rozgrywki, w których wezmą udział najbardziej utalentowane drużyny z danego regionu, mają być meczami pełnymi pasji i emocji. Te zaś wyłonią 32 najlepsze drużyny, które będą miały szansę wygrać epickie gadżety.

Rozgrywki zaczynają się od kwalifikacji regionalnych. Zainteresowani mogą zgłaszać się do godziny 18:00 ostatniego dnia zapisów, mecze natomiast zaczynają się już pół godziny później. Zainteresowani powinni się pospieszyć, bo nie zostało dużo czasu na zapisy - harmonogram jest następujący:

do 26.11. Europa Wschodnia;

do 27.11. kraje Beneluksu;

do 28.11. kraje z Półwyspu Iberyjskiego;

do 3.12. Francja;

do 4.12. Europa Południowa;

do 5.12. Wielka Brytania i Irlandia;

do 18.12. kraje nordyckie;

do 19.12. Niemcy.

Kwalifikacje będą miały formę podwójnej eliminacji, z której dwie najlepsze drużyny awansują do fazy play-off. Podwójne eliminacje będą odbywać się w trybie Bo3 (najlepsza z trzech gier), za wyjątkiem faz wyższego finału i wielkiego finału, które będą prowadzone w trybach Bo5 i Bo7.

W fazie play-off 16 drużyn będzie rywalizować przez 3 dni w systemie szwajcarskim w celu wyłonienia finałowej ósemki. Topowa ósemka będzie walczyć w trybie pojedynczej eliminacji w celu wyłonienia zwycięzcy.

Master Cup – na graczy czekają atrakcyjne nagrody

Marka Master XP stara się myśleć przyszłościowo, jak wspierać i zachęcać młodsze pokolenia do podążania za marzeniami i rozwijania własnych społeczności. Brand chce odgrywać aktywną rolę w tych procesach, stąd dla uczestników faz play-off przewidziano nagrody, zarówno pieniężne, jak i rzeczowe.

I miejsce - 900 euro

II miejsce - 600 euro

III i IV miejsce - 225 euro

Miejsca 5 – 8 - 120 euro

Miejsca 9 – 11 - 90 euro

Miejsca 12 – 14 - 60 euro

Miejsca 15 - 16 - 30 euro

Oprócz gotówki, do wygrania są też akcesoria i podzespoły komputerowe – struktura nagród została tak przemyślana, by zwycięski zespół posiadał komponenty do budowy komputera do gier dla każdego członka ekipy. Sumaryczna wartość to aż 20 000 euro (!).

I miejsce - procesor, karta graficzna i biurko (+ wcześniej zdobyte nagrody);

II miejsce- dysk SSD M.2, pamięć RAM, płyta główna, fotel i monitor (+ wcześniej zdobyte nagrody);

III i IV miejsce - zasilacz, chłodzenie procesora i obudowa (+ wcześniej zdobyte nagrody);

Miejsca 5 - 8- podkładka pod mysz, mysz, klawiatura i headset (+ wcześniej zdobyte nagrody).

Dla każdego uczestnika turnieju będą dostępne streamingowe warsztaty z montażu PC - DIY PC.

Master Cup Lab – gdzie śledzić rozgrywki?

Lubicie rywalizację, ale niekoniecznie chcecie uczestniczyć w rozgrywkach? W takim razie możecie śledzić zmagania zawodników Master Cup Począwszy od fazy play-off, wszystkie rozgrywki będą transmitowane na kanałach społeczności Rocket League, jak również na kanale Twitch Master Cup wraz z wirtualnym studio.

Źródło: Cooler Master