Większość graczy powinna kojarzyć produkty z logo Cooler Master. Wygląda na to, że firma chce jeszcze bardziej zakorzenić się w świadomości tej grupy odbiorców.

Master XP celuje w pokolenie Z

Nikt nie zamierza uciekać tutaj od DNA firmy Cooler Master, ani tego, że nazwa Master XP to odniesienie do angielskiego experience - doświadczenie. Wedle zapowiedzi, pod marką Master XP będą kryły się rozwiązania mające połączyć świat grywalizacji z rozrywką i komunikacją. Cooler Master chce wykorzystać w ten sposób swoje doświadczenia w obszarze gamingu i pomóc innym markom dotrzeć do pokolenia Z (określa się tak osoby urodzone w latach 1997 - 2010), a tym samym zrealizować swoją misję. Tą jest stworzenie silnej platformy interakcji i zaangażowania młodych ludzi poprzez wykorzystanie wspomnianej grywalizacji.

„Jesteśmy wizjonerami, którzy opierając się na doświadczeniach potrafią opracować ciekawe koncepcje, a następnie przekształcić je w namacalne arcydzieła. Master XP koncentruje się na specjalnie zaprojektowanych wydarzeniach, aby stworzyć platformę gamingową służącą do pozycjonowania i komunikacji brandów. Wierzymy w tworzenie doświadczeń, które aktywują marki, całe biznesy i użytkowników.”

Ma w tym pomóc aktywna współpraca z partnerami, oferta Master XP obejmie także wsparcie marketingowe dla nich i to w pełnym zakresie - online i offline wraz z pomocą w integracji nowych koncepcji i technologii. Trzeba jednak przyznać, że zapowiedź jest dość tajemnicza i wypada czekać na kolejne informacje.

Póki co poznaliśmy nie tylko misję przyświecającą Master XP, ale również logo nowej marki. Jak jest to określane, nowoczesna czcionka o stałej szerokości ma podkreślać „energiczną i zabawną” koncepcję brandu, a fiolet w cokole litery X nawiązywać do korzeni, czyli przynależności do rodziny Cooler Master.

Uruchomiono oficjalną stronę internetową Master XP. To na niej w pierwszej kolejności powinny pojawiać się najważniejsze informacje co do działań związanych z Master XP.

Źródło: Cooler Master

