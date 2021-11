Rainbow Six Extraction zadebiutuje na początku przyszłego roku. Ubisoft podał wreszcie konkretny termin.

Wiemy, kiedy premiera Rainbow Six Extraction

Już wcześniej mówił, że wydarzy się to na początku przyszłego roku, ale teraz wreszcie Ubisoft ogłosił, że gra Rainbow Six Extraction zadebiutuje konkretnie 20 stycznia 2022 roku. Pogramy właściwie na wszystkim, jako że strzelanka będzie dostępna równocześnie na pecetach, konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4, a także w usługach streamingowych Google Stadia i Amazon Luna. Plusem bez wątpienia jest multiplatformowa rozgrywka i progres.

Ile kosztuje Rainbow Six Extraction? Twoi znajomi mogą (chwilę) grać za darmo

Bazę miał już właściwie gotową, dlatego Ubisoft życzy sobie za tę produkcję trochę mniej niż normalnie. Pecetowa wersja w przedsprzedaży kosztuje 190 złotych, a do konsolowej dopłacić trzeba jeszcze cztery dyszki. O tyle samo droższa jest też edycja Deluxe z trzema dodatkowymi pakietami.

W Rainbow Six Extraction najlepiej będzie się grało ze znajomymi. Dlatego też wystarczy kupić jeden egzemplarz, by bawić się w trójkę. Nazywa się to Buddy Pass i działa po prostu tak, że dwójkę dodatkowych osób możesz zaprosić do gry za friko. Niestety to, co dobre szybko się kończy – tak i Buddy Pass obowiązuje tylko przez 14 dni.

Jeszcze raz – co to jest to Rainbow Six Extraction?

Wspomniałem, że Ubisoft miał już gotową bazę, bo na dobrą sprawę Rainbow Six Extraction powstało na fundamentach Rainbow Six Siege. Różnica polega na tym, że zamiast rozgrywki PvP mamy tu kooperacyjną zabawę w formacie PvE, a współczesne realia zostały zamienione na klimat sci-fi i walkę z zagrożeniami rodem z innego świata.

W tej kooperacyjnej strzelance z elementami survival horroru czekać będzie na nas 12 dynamicznych map, 13 typów misji, tyle samo archetypów rywali oraz 18 grywalnych operatorów o zróżnicowanej charakterystyce, dysponujących 25 gadżetami i 69 rodzajami broni. Oczywiście w przyszłości będzie tego jeszcze więcej.

Źródło: Ubisoft, informacja własna