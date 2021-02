Znajdujemy się w przededniu „profesjonalizacji” kryptowalut. Gotowość, by się na nie otworzyć, zadeklarowała firma Mastercard, więc mówimy o naprawdę dużym newsie.

Mastercard obsłuży kryptowaluty w swojej sieci

Po dłuższym czasie studzenia emocji kryptowaluty powróciły i zrobiły to z przytupem. Głównie za sprawą (najbogatszego człowieka na świecie) Elona Muska, którego ruchy przyczyniły się do wzrostu wartości bitcoina czy dogecoina. Niezmiennie widzi się w „elektronicznych pieniądzach” alternatywę dla tradycyjnych walut i są one traktowane coraz poważniej. Trudno byłoby na to znaleźć lepszy dowód niż ostatnia deklaracja firmy Mastercard, że ta zdecyduje się na ich obsługę.

Podczas gdy część społeczeństwa stanowią zagorzali fani kryptowalut, nie brakuje też skrajnych sceptyków. Fakty są jednak takie, że (czy się je lubi, czy nie) kryptowaluty stają się coraz istotniejszą częścią świata finansów i Mastercard to zauważa. Dlatego właśnie jeszcze w tym roku chce otworzyć swoją sieć na „cyfrowe pieniądze”, przy czym zapowiada, że będzie to robić bardzo rozważnie. Będzie to oznaczać możliwość dokonywania transakcji przy użyciu cyfrowych tokenów.

„Twoje pieniądze, twój wybór”

Jak tłumaczy Raj Dhamodharan, wiceprezes Mastercard ds. cyfrowych aktywów, produktów blockchainowych i partnerstw: „nasza filozofia w kwestii kryptowalut jest prosta: chodzi o wybór. Nie będziemy zachęcać do korzystania z kryptowalut, ale umożliwimy to klientom, sprzedawcom i przedsiębiorstwom. To twoje pieniądze i twój wybór”.

Nie będzie tak, że dodana zostanie po prostu obsługa wszystkich kryptowalut obecnych w przestrzeni. Nie, każda będzie osobno oceniana pod kątem zgodności i bezpieczeństwa.

Kryptowaluty ze wsparciem największych

Mastercard umożliwi oszczędzanie, przechowywanie i przekazywanie pieniędzy na nowe sposoby. Jak deklaruje, ma również nadzieję, że to przyspieszy rozwój koncepcji kryptowalut i jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo ich użytkowników. Na wprowadzeniu „wirtualnych pieniędzy” do sieci skorzystać mają sprzedawcy (którzy będą mogli bez problemu akceptować tę formę płatności) i klienci (którzy nie będą musieli każdorazowo wymieniać pieniędzy krypto na tradycyjne).

Na nadejście ery kryptowalut przygotowują się również inni globalni gracze z sektora finansowego. Zapowiedzi na ten temat mogliśmy usłyszeć między innymi z obozów firm Visa i PayPal. Jesteśmy więc świadkami dużej zmiany na rynku kryptowalut. Czy według ciebie dobrej?

